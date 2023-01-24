https://ria.ru/20230124/zelenskiy-1846956447.html

Зеленский запретил чиновникам покидать Украину

Зеленский запретил чиновникам покидать Украину - РИА Новости, 24.01.2023

Зеленский запретил чиновникам покидать Украину

Власти Украины запретили выезд за рубеж без служебной цели ряду чиновников и правоохранителей, сообщил Владимир Зеленский. РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T01:22

2023-01-24T01:22

2023-01-24T01:22

специальная военная операция на украине

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владимир зеленский

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Власти Украины запретили выезд за рубеж без служебной цели ряду чиновников и правоохранителей, сообщил Владимир Зеленский. Он добавил, что власти в течение пяти дней намерены разработать процедуру пересечения границы, чтобы только официальная поездка могла быть причиной для выезда попадающих под указ госслужащих. Согласно указу, запрет на выезд из страны распространяется на министров и их заместителей, народных депутатов, руководителей центральных органов власти и заместителей, глав офиса Зеленского и их заместителей, глав СБУ, НБУ и заместителей, омбудсмена и представителей, глав других органов власти и руководителей структурных подразделений госорганов, добавляет издание "Страна.ua". Также запрет касается судей, прокуроров и всех чиновников, кто имеет бронь от мобилизации.

https://ria.ru/20230123/timoshenko-1846950805.html

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в мире, украина, владимир зеленский, совет национальной безопасности и обороны украины, служба безопасности украины, нацбанк украины