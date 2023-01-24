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Зеленский запретил чиновникам покидать Украину - РИА Новости, 24.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230124/zelenskiy-1846956447.html
Зеленский запретил чиновникам покидать Украину
Зеленский запретил чиновникам покидать Украину - РИА Новости, 24.01.2023
Зеленский запретил чиновникам покидать Украину
Власти Украины запретили выезд за рубеж без служебной цели ряду чиновников и правоохранителей, сообщил Владимир Зеленский. РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T01:22
2023-01-24T01:22
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
совет национальной безопасности и обороны украины
служба безопасности украины
нацбанк украины
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Власти Украины запретили выезд за рубеж без служебной цели ряду чиновников и правоохранителей, сообщил Владимир Зеленский. Он добавил, что власти в течение пяти дней намерены разработать процедуру пересечения границы, чтобы только официальная поездка могла быть причиной для выезда попадающих под указ госслужащих. Согласно указу, запрет на выезд из страны распространяется на министров и их заместителей, народных депутатов, руководителей центральных органов власти и заместителей, глав офиса Зеленского и их заместителей, глав СБУ, НБУ и заместителей, омбудсмена и представителей, глав других органов власти и руководителей структурных подразделений госорганов, добавляет издание "Страна.ua". Также запрет касается судей, прокуроров и всех чиновников, кто имеет бронь от мобилизации.
https://ria.ru/20230123/timoshenko-1846950805.html
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в мире, украина, владимир зеленский, совет национальной безопасности и обороны украины, служба безопасности украины, нацбанк украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Служба безопасности Украины, Нацбанк Украины
01:22 24.01.2023
 
Зеленский запретил чиновникам покидать Украину

Зеленский сообщил о запрете на выезд из страны для чиновников и правоохранителей

CC BY 4.0 / Офис президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
CC BY 4.0 / Офис президента Украины /
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Власти Украины запретили выезд за рубеж без служебной цели ряду чиновников и правоохранителей, сообщил Владимир Зеленский.
"Подписал сегодня несколько важных указов. Есть принципиальное решение СНБО о выезде чиновников заграницу. Это касается всех госслужащих центральной власти и разных других уровней местной власти. Это касается правоохранителей, народных избранников, прокуроров и всех тех, кто может работать на государство и в государстве. Если хотят отдыхать сейчас, будут отдыхать за пределами государственной службы. За рубеж ездить на отдых или с любой другой негосударственной целью официальным лицам больше не удастся", - заявил Зеленский в своем видеообращении.
Он добавил, что власти в течение пяти дней намерены разработать процедуру пересечения границы, чтобы только официальная поездка могла быть причиной для выезда попадающих под указ госслужащих.
Согласно указу, запрет на выезд из страны распространяется на министров и их заместителей, народных депутатов, руководителей центральных органов власти и заместителей, глав офиса Зеленского и их заместителей, глав СБУ, НБУ и заместителей, омбудсмена и представителей, глав других органов власти и руководителей структурных подразделений госорганов, добавляет издание "Страна.ua". Также запрет касается судей, прокуроров и всех чиновников, кто имеет бронь от мобилизации.
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