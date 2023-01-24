06:57 24.01.2023 (обновлено: 09:10 24.01.2023)
В Запорожской области сообщили о вскрытии позиций украинских войск
Рогов: ВС России вскрыли позиции ВСУ на первой линии обороны в Запорожской области
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкТанк Т-72 Вооруженных сил России в зоне СВО
Танк Т-72 Вооруженных сил России в зоне СВО. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв — РИА Новости. Позиции украинских войск удалось вскрыть в результате наступления российской армии в Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
"Наша армия продолжает разведку боем в Запорожской области. Уже вскрыты позиции украинских войск на первой, а также частично на второй и третьей линиях обороны", — сказал Рогов.
По его словам, благодаря тактическим успехам российских подразделений, а также точной работе артиллерии и авиации линия фронта постепенно сдвигается к северу области, а украинские войска ежедневно несут большие потери.
Ранее Рогов сообщал, что основные наступательные действия российской армии на Запорожском участке линии фронта сосредоточились в районе городов Орехов и Гуляйполе.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного там референдума. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. Сегодня под контролем России находится более 70 процентов региона, под контролем украинских войск остается областной центр — город Запорожье.