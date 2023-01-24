https://ria.ru/20230124/zaporozhe-1846967532.html

В Запорожской области сообщили о вскрытии позиций украинских войск

В Запорожской области сообщили о вскрытии позиций украинских войск - РИА Новости, 24.01.2023

В Запорожской области сообщили о вскрытии позиций украинских войск

Позиции украинских войск удалось вскрыть в результате наступления российской армии в Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T06:57

2023-01-24T06:57

2023-01-24T09:10

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

запорожская область

владимир рогов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв — РИА Новости. Позиции украинских войск удалось вскрыть в результате наступления российской армии в Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов. По его словам, благодаря тактическим успехам российских подразделений, а также точной работе артиллерии и авиации линия фронта постепенно сдвигается к северу области, а украинские войска ежедневно несут большие потери.Ранее Рогов сообщал, что основные наступательные действия российской армии на Запорожском участке линии фронта сосредоточились в районе городов Орехов и Гуляйполе. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного там референдума. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. Сегодня под контролем России находится более 70 процентов региона, под контролем украинских войск остается областной центр — город Запорожье.

https://ria.ru/20230124/svd-1846965492.html

россия

запорожская область

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безопасность, россия, запорожская область, владимир рогов