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В Запорожской области сообщили о вскрытии позиций украинских войск - РИА Новости, 24.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230124/zaporozhe-1846967532.html
В Запорожской области сообщили о вскрытии позиций украинских войск
В Запорожской области сообщили о вскрытии позиций украинских войск - РИА Новости, 24.01.2023
В Запорожской области сообщили о вскрытии позиций украинских войск
Позиции украинских войск удалось вскрыть в результате наступления российской армии в Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T06:57
2023-01-24T09:10
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
запорожская область
владимир рогов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв — РИА Новости. Позиции украинских войск удалось вскрыть в результате наступления российской армии в Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов. По его словам, благодаря тактическим успехам российских подразделений, а также точной работе артиллерии и авиации линия фронта постепенно сдвигается к северу области, а украинские войска ежедневно несут большие потери.Ранее Рогов сообщал, что основные наступательные действия российской армии на Запорожском участке линии фронта сосредоточились в районе городов Орехов и Гуляйполе. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного там референдума. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. Сегодня под контролем России находится более 70 процентов региона, под контролем украинских войск остается областной центр — город Запорожье.
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безопасность, россия, запорожская область, владимир рогов
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Запорожская область, Владимир Рогов
06:57 24.01.2023 (обновлено: 09:10 24.01.2023)
 
В Запорожской области сообщили о вскрытии позиций украинских войск

Рогов: ВС России вскрыли позиции ВСУ на первой линии обороны в Запорожской области

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкТанк Т-72 Вооруженных сил России в зоне СВО
Танк Т-72 Вооруженных сил России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Танк Т-72 Вооруженных сил России в зоне СВО. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв — РИА Новости. Позиции украинских войск удалось вскрыть в результате наступления российской армии в Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

"Наша армия продолжает разведку боем в Запорожской области. Уже вскрыты позиции украинских войск на первой, а также частично на второй и третьей линиях обороны", — сказал Рогов.

По его словам, благодаря тактическим успехам российских подразделений, а также точной работе артиллерии и авиации линия фронта постепенно сдвигается к северу области, а украинские войска ежедневно несут большие потери.
Ранее Рогов сообщал, что основные наступательные действия российской армии на Запорожском участке линии фронта сосредоточились в районе городов Орехов и Гуляйполе.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного там референдума. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. Сегодня под контролем России находится более 70 процентов региона, под контролем украинских войск остается областной центр — город Запорожье.
Рогозин о винтовке СВД: На ней меняется ствол, все навесное оборудование - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияЗапорожская областьВладимир Рогов
 
 
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