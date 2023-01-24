https://ria.ru/20230124/zapad-1846984037.html

Запад пересек еще не все красные линии на Украине, заявил Полянский

Запад пересек еще не все красные линии на Украине, заявил Полянский - РИА Новости, 24.01.2023

Запад пересек еще не все красные линии на Украине, заявил Полянский

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что самые красные линии в конфликте на Украине, вероятно, еще не были... РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T09:34

2023-01-24T09:34

2023-01-24T10:38

дмитрий полянский

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что самые красные линии в конфликте на Украине, вероятно, еще не были пересечены странами Запада. "Мы посылаем все больше сигналов, что некоторые красные линии были пересечены, но, возможно, самые красные из них еще не были пересечены. И когда имеешь дело с ядерной державой, такой как Россия, нужно просчитывать все возможности, если есть желание вызывать все большую эскалацию", - заявил Полянский в интервью американской журналистке Ким Иверсен. Запись интервью опубликована на платформе Rumble. Полянский отметил, что российская сторона посылает сигнал некоторым столицам на Западе, "чтобы они успокоились и поняли, что передача еще большего количества оружия Украине не изменит итог этой ... военной операции радикальным образом". Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230124/ukraina-1846974715.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

дмитрий полянский, украина, россия, нато, оон, сергей лавров, в мире