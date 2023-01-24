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Запад пересек еще не все красные линии на Украине, заявил Полянский - РИА Новости, 24.01.2023
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Запад пересек еще не все красные линии на Украине, заявил Полянский
Запад пересек еще не все красные линии на Украине, заявил Полянский - РИА Новости, 24.01.2023
Запад пересек еще не все красные линии на Украине, заявил Полянский
Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что самые красные линии в конфликте на Украине, вероятно, еще не были... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T09:34
2023-01-24T10:38
дмитрий полянский
украина
россия
нато
оон
сергей лавров
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что самые красные линии в конфликте на Украине, вероятно, еще не были пересечены странами Запада. "Мы посылаем все больше сигналов, что некоторые красные линии были пересечены, но, возможно, самые красные из них еще не были пересечены. И когда имеешь дело с ядерной державой, такой как Россия, нужно просчитывать все возможности, если есть желание вызывать все большую эскалацию", - заявил Полянский в интервью американской журналистке Ким Иверсен. Запись интервью опубликована на платформе Rumble. Полянский отметил, что российская сторона посылает сигнал некоторым столицам на Западе, "чтобы они успокоились и поняли, что передача еще большего количества оружия Украине не изменит итог этой ... военной операции радикальным образом". Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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дмитрий полянский, украина, россия, нато, оон, сергей лавров, в мире
Дмитрий Полянский, Украина, Россия, НАТО, ООН, Сергей Лавров, В мире
09:34 24.01.2023 (обновлено: 10:38 24.01.2023)
 
Запад пересек еще не все красные линии на Украине, заявил Полянский

Зампостпреда при ООН Полянский: Запад не пересек все красные линии в конфликте на Украине

© AP Photo / John MinchilloДмитрий Полянский
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© AP Photo / John Minchillo
Дмитрий Полянский. Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что самые красные линии в конфликте на Украине, вероятно, еще не были пересечены странами Запада.
"Мы посылаем все больше сигналов, что некоторые красные линии были пересечены, но, возможно, самые красные из них еще не были пересечены. И когда имеешь дело с ядерной державой, такой как Россия, нужно просчитывать все возможности, если есть желание вызывать все большую эскалацию", - заявил Полянский в интервью американской журналистке Ким Иверсен. Запись интервью опубликована на платформе Rumble.
Полянский отметил, что российская сторона посылает сигнал некоторым столицам на Западе, "чтобы они успокоились и поняли, что передача еще большего количества оружия Украине не изменит итог этой ... военной операции радикальным образом".
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Украинский военнослужащий во время разгрузки военной помощи из США в аэропорту Борисполь - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
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Постпред США при ООН прервала репортера из-за слов об Украине
 
Дмитрий ПолянскийУкраинаРоссияНАТОООНСергей ЛавровВ мире
 
 
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