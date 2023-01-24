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Столичные ЗАГСы зарегистрировали рекордное число браков в 2022 году - РИА Новости, 24.01.2023
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Столичные ЗАГСы зарегистрировали рекордное число браков в 2022 году
Столичные ЗАГСы зарегистрировали рекордное число браков в 2022 году - РИА Новости, 24.01.2023
Столичные ЗАГСы зарегистрировали рекордное число браков в 2022 году
Столичные дворцы бракосочетаний зарегистрировали в 2022 году самое большое количество браков за последние 105 лет, сообщается на сайте мэра Москвы. РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T14:21
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анастасия ракова
москва
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Столичные дворцы бракосочетаний зарегистрировали в 2022 году самое большое количество браков за последние 105 лет, сообщается на сайте мэра Москвы. Около 60 процентов молодоженов, как говорится в сообщении, выбрали торжественную церемонию бракосочетания, и более 14 тысяч пар заключили брак на выездных площадках. "Количество бракосочетаний увеличивается: в 2022 году мы зарегистрировали на 15 процентов больше браков, чем годом ранее. В столице поженились 100 613 пар — это самое большое количество за 105-летнюю историю органов ЗАГС начиная с 1918 года", - приводятся в сообщении слова заммэра по вопросам соцразвития Анастасии Раковой. Отмечается, в 2022 году башня "ОКО" стала самой популярной площадкой бракосочетания, там заключили брак более 1500 пар. Свыше 1300 пар выбрали проведение торжественной церемонии на территории храма Матроны Московской, около 1000 пар поженились в парк-отеле "Даниловский" и в других популярных местах.
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анастасия ракова , москва
Анастасия Ракова , Москва
14:21 24.01.2023
 
Столичные ЗАГСы зарегистрировали рекордное число браков в 2022 году

Столичные ЗАГСы зарегистрировали самое большое количество браков за 105 лет в 2022 году

© АГН "Москва" / пресс-служба мэра и правительства города/Максим МишинДворец бракосочетания №4 на улице Бутырская после капитального ремонта
Дворец бракосочетания №4 на улице Бутырская после капитального ремонта - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© АГН "Москва" / пресс-служба мэра и правительства города/Максим Мишин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Столичные дворцы бракосочетаний зарегистрировали в 2022 году самое большое количество браков за последние 105 лет, сообщается на сайте мэра Москвы.
Около 60 процентов молодоженов, как говорится в сообщении, выбрали торжественную церемонию бракосочетания, и более 14 тысяч пар заключили брак на выездных площадках.
"Количество бракосочетаний увеличивается: в 2022 году мы зарегистрировали на 15 процентов больше браков, чем годом ранее. В столице поженились 100 613 пар — это самое большое количество за 105-летнюю историю органов ЗАГС начиная с 1918 года", - приводятся в сообщении слова заммэра по вопросам соцразвития Анастасии Раковой.
Отмечается, в 2022 году башня "ОКО" стала самой популярной площадкой бракосочетания, там заключили брак более 1500 пар. Свыше 1300 пар выбрали проведение торжественной церемонии на территории храма Матроны Московской, около 1000 пар поженились в парк-отеле "Даниловский" и в других популярных местах.
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
6 октября 2022, 14:58
Россияне могут заказать справки и свидетельства из ЗАГСа на "Госуслугах"
 
Анастасия РаковаМосква
 
 
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