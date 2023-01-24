https://ria.ru/20230124/zaderzhanie-1847002803.html

В Калининграде задержали мужчину, подозреваемого в избиении сына

В Калининграде задержали мужчину, подозреваемого в избиении сына - РИА Новости, 24.01.2023

В Калининграде задержали мужчину, подозреваемого в избиении сына

Полицейские в Калининграде задержали мужчину, который подозревается в том, что исполосовал своего 13-летнего сына-подростка проводом и шнуром, из-за чего... РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T10:46

2023-01-24T10:46

2023-01-24T10:49

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калининград

калининградская область

происшествия

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КАЛИНИНГРАД, 24 янв - РИА Новости. Полицейские в Калининграде задержали мужчину, который подозревается в том, что исполосовал своего 13-летнего сына-подростка проводом и шнуром, из-за чего мальчик выпрыгнул со второго этажа и попал с травмами в больницу, возбуждено два уголовных дела, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального УМВД. Ранее региональные СМИ сообщали, что очевидцы видели, как полураздетый подросток в Калининграде выпрыгнул из окна второго этажа, босиком убегал от отца и просил помощи. После того, как прохожие вызвали "скорую" и медики осмотрели ребенка, очевидцы увидели, что он весь в шрамах, а спина и руки у него исполосованы. По данным публикаций в СМИ, ребенок сказал, что отец избивает его шнуром и проводом. "Подозреваемый задержан сотрудниками полиции. В отношении него возбуждено два уголовных дела по ст. 115 УК РФ "Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия" и ст. 156 УК РФ "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего"", - информирует источник в полиции. Как передает пресс-служба УМВД, сейчас мальчик находится в больнице под наблюдением медиков. Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания."Пациент находится в Детской областной больнице, его состояние оценивается медиками как средней тяжести", - сообщили РИА Новости в минздраве региона.

https://ria.ru/20230119/stavropol-1845912379.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, калининград, калининградская область, происшествия