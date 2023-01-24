https://ria.ru/20230124/yastreb-1847216289.html

В Москве заметили ястреба-перепелятника на "Щукинском полуострове"

В Москве заметили ястреба-перепелятника на "Щукинском полуострове" - РИА Новости, 24.01.2023

В Москве заметили ястреба-перепелятника на "Щукинском полуострове"

Специалисты заметили ястреба-перепелятника на территории памятника природы "Щукинский полуостров" в Москве, сообщили в телеграм-канале столичного комплекса... РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T23:41

2023-01-24T23:41

2023-01-24T23:41

хорошие новости

москва

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Специалисты заметили ястреба-перепелятника на территории памятника природы "Щукинский полуостров" в Москве, сообщили в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. Отмечается, что в прошлом году перепелятник встречался в заказниках "Лианозовский", "Лес на реке Самородинке" и в природно-историческом парке "Битцевский лес". Объясняется, что ястреб-перепелятник – небольшой хищник, меньше вороны, причем самцы меньше и изящнее самок. Уточняется, что ястреб-перепелятник питается мелкими птицами, например, синицами и воробьями. Охотится либо из засады, либо подолгу парит в воздухе, высматривая добычу на открытом пространстве. "Среди ветвей растений и на фоне серого неба ястреба неплохо маскирует "тельняшка". У самцов она темно-серая сверху и полосатая на груди с пестринами рыжего и серого цветов, щеки частично рыжие. Наряд самки отличается отсутствием рыжего цвета – ее пестрины на передней стороне тела серо-бурые", - говорится в сообщении. Добавляется, что в Москве ястреб-перепелятник ведет оседлый образ жизни. В течение нескольких лет пары используют одни и те же гнезда, расположенные в кронах деревьев.

https://ria.ru/20230123/sova-1846912261.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

москва