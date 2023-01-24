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В Москве заметили ястреба-перепелятника на "Щукинском полуострове" - РИА Новости, 24.01.2023
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В Москве заметили ястреба-перепелятника на "Щукинском полуострове"
В Москве заметили ястреба-перепелятника на "Щукинском полуострове" - РИА Новости, 24.01.2023
В Москве заметили ястреба-перепелятника на "Щукинском полуострове"
Специалисты заметили ястреба-перепелятника на территории памятника природы "Щукинский полуостров" в Москве, сообщили в телеграм-канале столичного комплекса... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T23:41
2023-01-24T23:41
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Специалисты заметили ястреба-перепелятника на территории памятника природы "Щукинский полуостров" в Москве, сообщили в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. Отмечается, что в прошлом году перепелятник встречался в заказниках "Лианозовский", "Лес на реке Самородинке" и в природно-историческом парке "Битцевский лес". Объясняется, что ястреб-перепелятник – небольшой хищник, меньше вороны, причем самцы меньше и изящнее самок. Уточняется, что ястреб-перепелятник питается мелкими птицами, например, синицами и воробьями. Охотится либо из засады, либо подолгу парит в воздухе, высматривая добычу на открытом пространстве. "Среди ветвей растений и на фоне серого неба ястреба неплохо маскирует "тельняшка". У самцов она темно-серая сверху и полосатая на груди с пестринами рыжего и серого цветов, щеки частично рыжие. Наряд самки отличается отсутствием рыжего цвета – ее пестрины на передней стороне тела серо-бурые", - говорится в сообщении. Добавляется, что в Москве ястреб-перепелятник ведет оседлый образ жизни. В течение нескольких лет пары используют одни и те же гнезда, расположенные в кронах деревьев.
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Хорошие новости, Москва
23:41 24.01.2023
 
В Москве заметили ястреба-перепелятника на "Щукинском полуострове"

Столичный КГХ: на "Щукинском полуострове" в Москве заметили ястреба-перепелятника

© Фото : сотрудник ГПБУ "Мосприрода" Алексей СтефановЯстреб-перепелятник, занесенный в Красную книгу Москвы
Ястреб-перепелятник, занесенный в Красную книгу Москвы - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© Фото : сотрудник ГПБУ "Мосприрода" Алексей Стефанов
Ястреб-перепелятник, занесенный в Красную книгу Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Специалисты заметили ястреба-перепелятника на территории памятника природы "Щукинский полуостров" в Москве, сообщили в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Ястреба-перепелятника заметили на территории памятника природы "Щукинский полуостров". В объектив фотокамеры специалистов Мосприроды попал пернатый хищник, занесенный в Красную книгу Москвы под 3-й категорией редкости как уязвимый вид на территории столицы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в прошлом году перепелятник встречался в заказниках "Лианозовский", "Лес на реке Самородинке" и в природно-историческом парке "Битцевский лес". Объясняется, что ястреб-перепелятник – небольшой хищник, меньше вороны, причем самцы меньше и изящнее самок.
Уточняется, что ястреб-перепелятник питается мелкими птицами, например, синицами и воробьями. Охотится либо из засады, либо подолгу парит в воздухе, высматривая добычу на открытом пространстве.
"Среди ветвей растений и на фоне серого неба ястреба неплохо маскирует "тельняшка". У самцов она темно-серая сверху и полосатая на груди с пестринами рыжего и серого цветов, щеки частично рыжие. Наряд самки отличается отсутствием рыжего цвета – ее пестрины на передней стороне тела серо-бурые", - говорится в сообщении.
Добавляется, что в Москве ястреб-перепелятник ведет оседлый образ жизни. В течение нескольких лет пары используют одни и те же гнезда, расположенные в кронах деревьев.
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