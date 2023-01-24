https://ria.ru/20230124/yastreb-1847216289.html
В Москве заметили ястреба-перепелятника на "Щукинском полуострове"
В Москве заметили ястреба-перепелятника на "Щукинском полуострове" - РИА Новости, 24.01.2023
В Москве заметили ястреба-перепелятника на "Щукинском полуострове"
Специалисты заметили ястреба-перепелятника на территории памятника природы "Щукинский полуостров" в Москве, сообщили в телеграм-канале столичного комплекса... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T23:41
2023-01-24T23:41
2023-01-24T23:41
хорошие новости
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589774922_0:0:1840:1036_1920x0_80_0_0_ac78283d9042c49e30e96e9681896181.jpg
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Специалисты заметили ястреба-перепелятника на территории памятника природы "Щукинский полуостров" в Москве, сообщили в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. Отмечается, что в прошлом году перепелятник встречался в заказниках "Лианозовский", "Лес на реке Самородинке" и в природно-историческом парке "Битцевский лес". Объясняется, что ястреб-перепелятник – небольшой хищник, меньше вороны, причем самцы меньше и изящнее самок. Уточняется, что ястреб-перепелятник питается мелкими птицами, например, синицами и воробьями. Охотится либо из засады, либо подолгу парит в воздухе, высматривая добычу на открытом пространстве. "Среди ветвей растений и на фоне серого неба ястреба неплохо маскирует "тельняшка". У самцов она темно-серая сверху и полосатая на груди с пестринами рыжего и серого цветов, щеки частично рыжие. Наряд самки отличается отсутствием рыжего цвета – ее пестрины на передней стороне тела серо-бурые", - говорится в сообщении. Добавляется, что в Москве ястреб-перепелятник ведет оседлый образ жизни. В течение нескольких лет пары используют одни и те же гнезда, расположенные в кронах деревьев.
https://ria.ru/20230123/sova-1846912261.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589774922_0:0:1840:1380_1920x0_80_0_0_67a700685b044515e998b670c082ffc6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва
В Москве заметили ястреба-перепелятника на "Щукинском полуострове"
Столичный КГХ: на "Щукинском полуострове" в Москве заметили ястреба-перепелятника
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости.
Специалисты заметили ястреба-перепелятника на территории памятника природы "Щукинский полуостров" в Москве, сообщили в телеграм-канале
столичного комплекса городского хозяйства.
"Ястреба-перепелятника заметили на территории памятника природы "Щукинский полуостров". В объектив фотокамеры специалистов Мосприроды попал пернатый хищник, занесенный в Красную книгу Москвы под 3-й категорией редкости как уязвимый вид на территории столицы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в прошлом году перепелятник встречался в заказниках "Лианозовский", "Лес на реке Самородинке" и в природно-историческом парке "Битцевский лес". Объясняется, что ястреб-перепелятник – небольшой хищник, меньше вороны, причем самцы меньше и изящнее самок.
Уточняется, что ястреб-перепелятник питается мелкими птицами, например, синицами и воробьями. Охотится либо из засады, либо подолгу парит в воздухе, высматривая добычу на открытом пространстве.
"Среди ветвей растений и на фоне серого неба ястреба неплохо маскирует "тельняшка". У самцов она темно-серая сверху и полосатая на груди с пестринами рыжего и серого цветов, щеки частично рыжие. Наряд самки отличается отсутствием рыжего цвета – ее пестрины на передней стороне тела серо-бурые", - говорится в сообщении.
Добавляется, что в Москве ястреб-перепелятник ведет оседлый образ жизни. В течение нескольких лет пары используют одни и те же гнезда, расположенные в кронах деревьев.