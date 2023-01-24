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Во Львовской области задержали руководство военкомата за взятку - РИА Новости, 24.01.2023
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Во Львовской области задержали руководство военкомата за взятку
Во Львовской области задержали руководство военкомата за взятку - РИА Новости, 24.01.2023
Во Львовской области задержали руководство военкомата за взятку
Начальник военкомата Яворовского района Львовской области, его водитель и и.о. председателя врачебной комиссии задержаны за взятку, они оформили... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T11:26
2023-01-24T11:26
в мире
украина
львовская область
верховная рада украины
владимир зеленский
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Начальник военкомата Яворовского района Львовской области, его водитель и и.о. председателя врачебной комиссии задержаны за взятку, они оформили военнообязанному удостоверение о временной непригодности к военной службе, сообщили в офисе генпрокурора Украины. "Сообщено о подозрении начальнику Яворовского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки, его водителю и и.о. председателя военно-врачебной комиссии в получении неправомерной выгоды… Чиновник организовал схему получения от военнообязанного неправомерной выгоды за документы, предоставляющие ему право беспрепятственного выезда за пределы Украины", - говорится в сообщении офиса генпрокурора в Telegram-канале. По данным ведомства, для реализации схемы начальник военкомата привлек своего водителя и руководителя районной военно-врачебной комиссии. "Водитель получил от мужчины 3 тысячи долларов США за последующую выдачу ему документов. И. о. председателя ВВК придумала фиктивное заболевание и выдала справку комиссии о временной непригодности этого мужчины к военной службе. В дальнейшем на основании этих документов начальник составил и подписал временное удостоверение военнообязанного, где поставил отметку о временной непригодности гражданина к военной службе", - пояснили в офисе генпрокурора. Ранее Владимир Зеленский заявил, что украинскому командованию поставлена задача сформировать резервы личного состава. Верховная рада по представлению Зеленского продлила срок действия военного положения и всеобщей мобилизации на Украине еще на 90 дней - до 19 февраля этого года.
https://ria.ru/20230122/vzyatka-1846592884.html
https://ria.ru/20230124/ukraina-1847010605.html
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в мире, украина, львовская область, верховная рада украины, владимир зеленский
В мире, Украина, Львовская область, Верховная Рада Украины, Владимир Зеленский
11:26 24.01.2023
 
Во Львовской области задержали руководство военкомата за взятку

Во Львовской области за взятку задержали руководство военкомата и врачебной комиссии

© Фото : СБУПроверки СБУ
Проверки СБУ - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© Фото : СБУ
Проверки СБУ. Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Начальник военкомата Яворовского района Львовской области, его водитель и и.о. председателя врачебной комиссии задержаны за взятку, они оформили военнообязанному удостоверение о временной непригодности к военной службе, сообщили в офисе генпрокурора Украины.
"Сообщено о подозрении начальнику Яворовского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки, его водителю и и.о. председателя военно-врачебной комиссии в получении неправомерной выгоды… Чиновник организовал схему получения от военнообязанного неправомерной выгоды за документы, предоставляющие ему право беспрепятственного выезда за пределы Украины", - говорится в сообщении офиса генпрокурора в Telegram-канале.
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По данным ведомства, для реализации схемы начальник военкомата привлек своего водителя и руководителя районной военно-врачебной комиссии.
"Водитель получил от мужчины 3 тысячи долларов США за последующую выдачу ему документов. И. о. председателя ВВК придумала фиктивное заболевание и выдала справку комиссии о временной непригодности этого мужчины к военной службе. В дальнейшем на основании этих документов начальник составил и подписал временное удостоверение военнообязанного, где поставил отметку о временной непригодности гражданина к военной службе", - пояснили в офисе генпрокурора.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что украинскому командованию поставлена задача сформировать резервы личного состава.
Верховная рада по представлению Зеленского продлила срок действия военного положения и всеобщей мобилизации на Украине еще на 90 дней - до 19 февраля этого года.
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