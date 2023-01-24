https://ria.ru/20230124/vzyatka-1847011159.html

В Приморье депутата заподозрили в попытке дать взятку сотруднику ДПС

В Приморье депутата заподозрили в попытке дать взятку сотруднику ДПС - РИА Новости, 24.01.2023

В Приморье депутата заподозрили в попытке дать взятку сотруднику ДПС

Депутат ЗАТО Фокино в Приморье подозревается в попытке дать взятку в 25 тысяч рублей сотруднику ДПС, чтобы тот не направлял его на медицинское... РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T11:15

2023-01-24T11:15

2023-01-24T11:15

происшествия

россия

фокино

приморский край

следственный комитет россии (ск рф)

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ВЛАДИВОСТОК, 24 янв - РИА Новости. Депутат ЗАТО Фокино в Приморье подозревается в попытке дать взятку в 25 тысяч рублей сотруднику ДПС, чтобы тот не направлял его на медицинское освидетельствование, возбуждено уголовное дело, сообщает краевое СУСК РФ. "Следственными органами СК РФ по Приморскому краю возбуждено уголовное дело в отношении депутата городского округа ЗАТО город Фокино. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки)", - говорится в сообщении. По версии следствия, 21 декабря 2022 года, подозреваемый недалеко от автодороги "Артем-Находка - порт Восточный" передал сотруднику ДПС взятку в 25 тысяч рублей. "Взятка передавалась за не составление протокола направления на медицинское освидетельствование на установление факта алкогольного опьянения. Денежные средства фигурант положил в бардачок служебного автомобиля… Полицейский отказался принять деньги и сообщил о случившемся в дежурную часть полиции", - отмечают в СУСК. В управлении РИА Новости уточнили, что с фигуранта взята подписка о невыезде и надлежащем поведении. Источник в правоохранительных органах региона рассказал агентству, что речь идет о депутате Александре Попенко.

https://ria.ru/20230115/vladivostok-1844930865.html

https://ria.ru/20230124/rastlenie-1846966067.html

россия

фокино

приморский край

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происшествия, россия, фокино, приморский край, следственный комитет россии (ск рф)