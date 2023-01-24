Рейтинг@Mail.ru
В Приморье депутата заподозрили в попытке дать взятку сотруднику ДПС - РИА Новости, 24.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230124/vzyatka-1847011159.html
В Приморье депутата заподозрили в попытке дать взятку сотруднику ДПС
В Приморье депутата заподозрили в попытке дать взятку сотруднику ДПС - РИА Новости, 24.01.2023
В Приморье депутата заподозрили в попытке дать взятку сотруднику ДПС
Депутат ЗАТО Фокино в Приморье подозревается в попытке дать взятку в 25 тысяч рублей сотруднику ДПС, чтобы тот не направлял его на медицинское... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T11:15
2023-01-24T11:15
происшествия
россия
фокино
приморский край
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/15/1768949199_0:107:2795:1680_1920x0_80_0_0_01930ca022c5786e51a411ffa08471d5.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 24 янв - РИА Новости. Депутат ЗАТО Фокино в Приморье подозревается в попытке дать взятку в 25 тысяч рублей сотруднику ДПС, чтобы тот не направлял его на медицинское освидетельствование, возбуждено уголовное дело, сообщает краевое СУСК РФ. "Следственными органами СК РФ по Приморскому краю возбуждено уголовное дело в отношении депутата городского округа ЗАТО город Фокино. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки)", - говорится в сообщении. По версии следствия, 21 декабря 2022 года, подозреваемый недалеко от автодороги "Артем-Находка - порт Восточный" передал сотруднику ДПС взятку в 25 тысяч рублей. "Взятка передавалась за не составление протокола направления на медицинское освидетельствование на установление факта алкогольного опьянения. Денежные средства фигурант положил в бардачок служебного автомобиля… Полицейский отказался принять деньги и сообщил о случившемся в дежурную часть полиции", - отмечают в СУСК. В управлении РИА Новости уточнили, что с фигуранта взята подписка о невыезде и надлежащем поведении. Источник в правоохранительных органах региона рассказал агентству, что речь идет о депутате Александре Попенко.
https://ria.ru/20230115/vladivostok-1844930865.html
https://ria.ru/20230124/rastlenie-1846966067.html
россия
фокино
приморский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/15/1768949199_64:0:2795:2048_1920x0_80_0_0_8479fc3a2ae9dc4b198e26d9e63aa8d1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, фокино, приморский край, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Фокино, Приморский край, Следственный комитет России (СК РФ)
11:15 24.01.2023
 
В Приморье депутата заподозрили в попытке дать взятку сотруднику ДПС

В Приморье депутата ЗАТО Фокино заподозрили в попытке дать взятку инспектору ДПС

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкСотрудник ДПС
Сотрудник ДПС - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Сотрудник ДПС. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 24 янв - РИА Новости. Депутат ЗАТО Фокино в Приморье подозревается в попытке дать взятку в 25 тысяч рублей сотруднику ДПС, чтобы тот не направлял его на медицинское освидетельствование, возбуждено уголовное дело, сообщает краевое СУСК РФ.
"Следственными органами СК РФ по Приморскому краю возбуждено уголовное дело в отношении депутата городского округа ЗАТО город Фокино. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки)", - говорится в сообщении.
Алексей Ляйфер
15 января, 07:37
Суд арестовал замглавы Владивостока по делу о взятке
По версии следствия, 21 декабря 2022 года, подозреваемый недалеко от автодороги "Артем-Находка - порт Восточный" передал сотруднику ДПС взятку в 25 тысяч рублей.
"Взятка передавалась за не составление протокола направления на медицинское освидетельствование на установление факта алкогольного опьянения. Денежные средства фигурант положил в бардачок служебного автомобиля… Полицейский отказался принять деньги и сообщил о случившемся в дежурную часть полиции", - отмечают в СУСК.
В управлении РИА Новости уточнили, что с фигуранта взята подписка о невыезде и надлежащем поведении.
Источник в правоохранительных органах региона рассказал агентству, что речь идет о депутате Александре Попенко.
Депутат Заксобрания Приморья Артем Самсонов, подозреваемый в развращении ребенка - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
06:34
Осужденного за растление депутата сняли с поста в заксобрании Приморья
 
ПроисшествияРоссияФокиноПриморский крайСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала