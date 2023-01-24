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Власти региона назвали причину взрыва автомобиля в Бердянске - РИА Новости, 24.01.2023
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Власти региона назвали причину взрыва автомобиля в Бердянске
Власти региона назвали причину взрыва автомобиля в Бердянске - РИА Новости, 24.01.2023
Власти региона назвали причину взрыва автомобиля в Бердянске
За взрывом автомобиля в Бердянске стоят украинские спецслужбы, заявил РИА Новости член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T17:19
2023-01-24T17:28
россия
в мире
владимир рогов
бердянск
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости. За взрывом автомобиля в Бердянске стоят украинские спецслужбы, заявил РИА Новости член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.В Бердянске возле школы взорвался автомобиль, принадлежащий местной предпринимательнице Валентине Мамай, которая, скорее всего, находилась в машине."Взрыв был очень мощным. По предварительной информации, случившиеся является терактом, за которым стоят украинские спецслужбы", - сказал Рогов.По его словам, Мамай возглавляет местную общественную организацию защитников животных."Информация о пострадавших уточняется", - добавил Рогов.
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россия, в мире, владимир рогов, бердянск, запорожская область
Россия, В мире, Владимир Рогов, Бердянск, Запорожская область
17:19 24.01.2023 (обновлено: 17:28 24.01.2023)
 
Власти региона назвали причину взрыва автомобиля в Бердянске

Рогов: за взрывом автомобиля в Бердянске стоят украинские спецслужбы

© фото очевидцаВзорвавшийся в Бердянске автомобиль
Взорвавшийся в Бердянске автомобиль
© фото очевидца
Взорвавшийся в Бердянске автомобиль
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости. За взрывом автомобиля в Бердянске стоят украинские спецслужбы, заявил РИА Новости член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
В Бердянске возле школы взорвался автомобиль, принадлежащий местной предпринимательнице Валентине Мамай, которая, скорее всего, находилась в машине.
"Взрыв был очень мощным. По предварительной информации, случившиеся является терактом, за которым стоят украинские спецслужбы", - сказал Рогов.
По его словам, Мамай возглавляет местную общественную организацию защитников животных.
"Информация о пострадавших уточняется", - добавил Рогов.
Задержание сотрудниками ФСБ РФ агента украинских спецслужб на территории Северо-Кавказского федерального округа
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РоссияВ миреВладимир РоговБердянскЗапорожская область
 
 
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