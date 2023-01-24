https://ria.ru/20230124/vzryv-1847147288.html
Власти региона назвали причину взрыва автомобиля в Бердянске
Власти региона назвали причину взрыва автомобиля в Бердянске - РИА Новости, 24.01.2023
Власти региона назвали причину взрыва автомобиля в Бердянске
За взрывом автомобиля в Бердянске стоят украинские спецслужбы, заявил РИА Новости член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T17:19
2023-01-24T17:19
2023-01-24T17:28
россия
в мире
владимир рогов
бердянск
запорожская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/18/1847140310_105:0:1352:701_1920x0_80_0_0_ccca2ec5147dcbebebdaa6efc7bb02ce.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости. За взрывом автомобиля в Бердянске стоят украинские спецслужбы, заявил РИА Новости член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.В Бердянске возле школы взорвался автомобиль, принадлежащий местной предпринимательнице Валентине Мамай, которая, скорее всего, находилась в машине."Взрыв был очень мощным. По предварительной информации, случившиеся является терактом, за которым стоят украинские спецслужбы", - сказал Рогов.По его словам, Мамай возглавляет местную общественную организацию защитников животных."Информация о пострадавших уточняется", - добавил Рогов.
https://ria.ru/20230123/terakty-1846761882.html
россия
бердянск
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/18/1847140310_0:0:1400:1050_1920x0_80_0_0_9c6117882e8fb3034e116be118867067.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, в мире, владимир рогов, бердянск, запорожская область
Россия, В мире, Владимир Рогов, Бердянск, Запорожская область
17:19 24.01.2023 (обновлено: 17:28 24.01.2023)
Власти региона назвали причину взрыва автомобиля в Бердянске
Рогов: за взрывом автомобиля в Бердянске стоят украинские спецслужбы
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости. За взрывом автомобиля в Бердянске стоят украинские спецслужбы, заявил РИА Новости член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
В Бердянске возле школы взорвался автомобиль, принадлежащий местной предпринимательнице Валентине Мамай, которая, скорее всего, находилась в машине.
"Взрыв был очень мощным. По предварительной информации, случившиеся является терактом, за которым стоят украинские спецслужбы", - сказал Рогов.
По его словам, Мамай возглавляет местную общественную организацию защитников животных.
"Информация о пострадавших уточняется", - добавил Рогов.