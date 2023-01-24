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Власти региона назвали причину взрыва автомобиля в Бердянске

Власти региона назвали причину взрыва автомобиля в Бердянске - РИА Новости, 24.01.2023

Власти региона назвали причину взрыва автомобиля в Бердянске

За взрывом автомобиля в Бердянске стоят украинские спецслужбы, заявил РИА Новости член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T17:19

2023-01-24T17:19

2023-01-24T17:28

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости. За взрывом автомобиля в Бердянске стоят украинские спецслужбы, заявил РИА Новости член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.В Бердянске возле школы взорвался автомобиль, принадлежащий местной предпринимательнице Валентине Мамай, которая, скорее всего, находилась в машине."Взрыв был очень мощным. По предварительной информации, случившиеся является терактом, за которым стоят украинские спецслужбы", - сказал Рогов.По его словам, Мамай возглавляет местную общественную организацию защитников животных."Информация о пострадавших уточняется", - добавил Рогов.

https://ria.ru/20230123/terakty-1846761882.html

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россия, в мире, владимир рогов, бердянск, запорожская область