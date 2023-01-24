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Путин во вторник проведет встречу с губернатором Белгородской области - РИА Новости, 24.01.2023
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Путин во вторник проведет встречу с губернатором Белгородской области
Путин во вторник проведет встречу с губернатором Белгородской области - РИА Новости, 24.01.2023
Путин во вторник проведет встречу с губернатором Белгородской области
Президент России Владимир Путин во вторник проведет встречу с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым, сообщил пресс-секретарь главы государства... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T12:43
2023-01-24T12:43
политика
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
владимир путин
вячеслав гладков
белгородская область
россия
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник проведет встречу с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Все остальные встречи и совещания Путина будут носить непубличный характер, уточнил он.
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политика, дмитрий песков (спецпредставитель президента), владимир путин, вячеслав гладков, белгородская область, россия
Политика, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Владимир Путин, Вячеслав Гладков, Белгородская область, Россия
12:43 24.01.2023
 
Путин во вторник проведет встречу с губернатором Белгородской области

Путин во вторник проведет открытую встречу с губернатором Белгородской области Гладковым

© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник проведет встречу с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Целый ряд встреч сегодня также запланирован у президента, одна из них будет открытая - на докладе у президента губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков", - сказал Песков журналистам, рассказывая о графике главы государства во вторник.
Все остальные встречи и совещания Путина будут носить непубличный характер, уточнил он.
Сотрудник ФСБ России - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
20 января, 12:06
В Белгородской области пресекли контрабанду военной продукции с Украины
 
ПолитикаДмитрий Песков (спецпредставитель президента)Владимир ПутинВячеслав ГладковБелгородская областьРоссия
 
 
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