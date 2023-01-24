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Путин во вторник проведет встречу с губернатором Белгородской области
Путин во вторник проведет встречу с губернатором Белгородской области - РИА Новости, 24.01.2023
Путин во вторник проведет встречу с губернатором Белгородской области
Президент России Владимир Путин во вторник проведет встречу с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым, сообщил пресс-секретарь главы государства... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T12:43
2023-01-24T12:43
2023-01-24T12:43
политика
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
владимир путин
вячеслав гладков
белгородская область
россия
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник проведет встречу с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Все остальные встречи и совещания Путина будут носить непубличный характер, уточнил он.
https://ria.ru/20230120/kontrabanda-1846209756.html
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политика, дмитрий песков (спецпредставитель президента), владимир путин, вячеслав гладков, белгородская область, россия
Политика, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Владимир Путин, Вячеслав Гладков, Белгородская область, Россия
Путин во вторник проведет встречу с губернатором Белгородской области
Путин во вторник проведет открытую встречу с губернатором Белгородской области Гладковым