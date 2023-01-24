https://ria.ru/20230124/vremya-1845754033.html

Декретное, железнодорожное и солнечное. Как определяли время в России?

Декретное, железнодорожное и солнечное. Как определяли время в России? - РИА Новости, 24.01.2023

Декретное, железнодорожное и солнечное. Как определяли время в России?

Жизнь современного человека неотрывно связана со временем. Независимо от того, как мы его проводим, смотреть на часы стало нашей привычкой. Но почему, когда в Москве стрелка на 12 часах, в Хабаровске уже 7 вечера? Где установили первые часы в России и как страна опережала мир на два часа? Кто и когда решил двигать стрелку часов?

2023-01-24T14:00

2023-01-24T14:00

2023-01-24T14:04

история

общество

истории.doc

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Декретное, железнодорожное и солнечное. Как определяли время в России? Жизнь современного человека неотрывно связана со временем. Независимо от того, как мы его проводим, смотреть на часы стало нашей привычкой. Но почему, когда в Москве стрелка на 12 часах, в Хабаровске уже 7 вечера? Где установили первые часы в России и как страна опережала мир на два часа? Кто и когда решил двигать стрелку часов и почему к этому пришли только в прошлом веке? audio/mpeg

Декретное, железнодорожное и солнечное. Как определяли время в России? Жизнь современного человека неотрывно связана со временем. Независимо от того, как мы его проводим, смотреть на часы стало нашей привычкой. Но почему, когда в Москве стрелка на 12 часах, в Хабаровске уже 7 вечера? Где установили первые часы в России и как страна опережала мир на два часа? Кто и когда решил двигать стрелку часов и почему к этому пришли только в прошлом веке? audio/mpeg

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

история, общество, аудио