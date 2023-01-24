https://ria.ru/20230124/vremya-1845754033.html
Декретное, железнодорожное и солнечное. Как определяли время в России?
Декретное, железнодорожное и солнечное. Как определяли время в России? - РИА Новости, 24.01.2023
Декретное, железнодорожное и солнечное. Как определяли время в России?
Жизнь современного человека неотрывно связана со временем. Независимо от того, как мы его проводим, смотреть на часы стало нашей привычкой. Но почему, когда в Москве стрелка на 12 часах, в Хабаровске уже 7 вечера? Где установили первые часы в России и как страна опережала мир на два часа? Кто и когда решил двигать стрелку часов?
2023-01-24T14:00
2023-01-24T14:00
2023-01-24T14:04
история
общество
истории.doc
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Декретное, железнодорожное и солнечное. Как определяли время в России?
Жизнь современного человека неотрывно связана со временем. Независимо от того, как мы его проводим, смотреть на часы стало нашей привычкой. Но почему, когда в Москве стрелка на 12 часах, в Хабаровске уже 7 вечера? Где установили первые часы в России и как страна опережала мир на два часа? Кто и когда решил двигать стрелку часов и почему к этому пришли только в прошлом веке?
audio/mpeg
Декретное, железнодорожное и солнечное. Как определяли время в России?
Жизнь современного человека неотрывно связана со временем. Независимо от того, как мы его проводим, смотреть на часы стало нашей привычкой. Но почему, когда в Москве стрелка на 12 часах, в Хабаровске уже 7 вечера? Где установили первые часы в России и как страна опережала мир на два часа? Кто и когда решил двигать стрелку часов и почему к этому пришли только в прошлом веке?
audio/mpeg
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история, общество, аудио
история, Общество, Истории.doc
14:00 24.01.2023 (обновлено: 14:04 24.01.2023)
Декретное, железнодорожное и солнечное. Как определяли время в России?
Жизнь современного человека неотрывно связана со временем. Независимо от того, как мы его проводим, смотреть на часы стало нашей привычкой. Но почему, когда в Москве стрелка на 12 часах, в Хабаровске уже 7 вечера? Где установили первые часы в России и как страна опережала мир на два часа? Кто и когда решил двигать стрелку часов?