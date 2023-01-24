https://ria.ru/20230124/vrachi-1847129388.html

Кировские врачи удалили пациентке опухоль диаметром почти полметра

Кировские врачи удалили пациентке опухоль диаметром почти полметра - РИА Новости, 24.01.2023

Кировские врачи удалили пациентке опухоль диаметром почти полметра

Кировские онкологи удалили у пожилой пациентки опухоль яичников размером 40 сантиметров в диаметре, сообщает областной минздрав. РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T16:27

2023-01-24T16:27

2023-01-24T16:27

киров

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 янв — РИА Новости. Кировские онкологи удалили у пожилой пациентки опухоль яичников размером 40 сантиметров в диаметре, сообщает областной минздрав. В сентябре 2022 года у 65-летней женщины появились острые боли в животе, с которыми она была экстренно госпитализирована в больницу скорой медицинской помощи города Кирова. В ходе осмотра врачи обнаружили большую опухоль. Пациентка была направлена в Центр онкологии и медицинской радиологии, где ей провели обследования и установили диагноз "рак яичников". "Новообразование в диаметре достигало порядка 40 сантиметров. В октябре прошлого года пациентке провели операцию, во время которой были удалены матка, придатки, пораженные опухолью участки брюшины, а также сальник – "фартук", который покрывает органы брюшной полости. Далее пациентка была направлена на шесть курсов противоопухолевой лекарственной терапии, три из которых она уже прошла. Сегодня она продолжает лечение и чувствует себя хорошо", - говорится в сообщении. Как отметила заведующая отделением онкогинекологии Центра онкологии и медицинской радиологии Ксения Чагина, опасность таких опухолей заключается в том, что в любой момент при любой физической нагрузке может произойти их разрыв и начаться кровотечение. Женщине было вовремя проведено оперативное вмешательство. "К сожалению, на сегодняшний день не существует никаких скрининговых программ для определения злокачественных новообразований яичников. При таких опухолях на ранних стадиях чаще всего у женщин отсутствуют какие-либо симптомы. Как и наша пациентка, они отмечают быстрый рост живота буквально за один-два месяца, что говорит об уже запущенном процессе", – приводятся в сообщении слова врача. Подчеркивается, что заподозрить образование и назначить дообследование может гинеколог в ходе осмотра, который необходимо проходить регулярно. Вовремя обнаруженное заболевание в большинстве случаев поддается лечению и контролю.

https://ria.ru/20221226/novosibirsk-1841312262.html

https://ria.ru/20221010/spasenie-1822938013.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

киров