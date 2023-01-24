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Кировские врачи удалили пациентке опухоль диаметром почти полметра - РИА Новости, 24.01.2023
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Кировские врачи удалили пациентке опухоль диаметром почти полметра
Кировские врачи удалили пациентке опухоль диаметром почти полметра - РИА Новости, 24.01.2023
Кировские врачи удалили пациентке опухоль диаметром почти полметра
Кировские онкологи удалили у пожилой пациентки опухоль яичников размером 40 сантиметров в диаметре, сообщает областной минздрав. РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T16:27
2023-01-24T16:27
киров
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 янв — РИА Новости. Кировские онкологи удалили у пожилой пациентки опухоль яичников размером 40 сантиметров в диаметре, сообщает областной минздрав. В сентябре 2022 года у 65-летней женщины появились острые боли в животе, с которыми она была экстренно госпитализирована в больницу скорой медицинской помощи города Кирова. В ходе осмотра врачи обнаружили большую опухоль. Пациентка была направлена в Центр онкологии и медицинской радиологии, где ей провели обследования и установили диагноз "рак яичников". "Новообразование в диаметре достигало порядка 40 сантиметров. В октябре прошлого года пациентке провели операцию, во время которой были удалены матка, придатки, пораженные опухолью участки брюшины, а также сальник – "фартук", который покрывает органы брюшной полости. Далее пациентка была направлена на шесть курсов противоопухолевой лекарственной терапии, три из которых она уже прошла. Сегодня она продолжает лечение и чувствует себя хорошо", - говорится в сообщении. Как отметила заведующая отделением онкогинекологии Центра онкологии и медицинской радиологии Ксения Чагина, опасность таких опухолей заключается в том, что в любой момент при любой физической нагрузке может произойти их разрыв и начаться кровотечение. Женщине было вовремя проведено оперативное вмешательство. "К сожалению, на сегодняшний день не существует никаких скрининговых программ для определения злокачественных новообразований яичников. При таких опухолях на ранних стадиях чаще всего у женщин отсутствуют какие-либо симптомы. Как и наша пациентка, они отмечают быстрый рост живота буквально за один-два месяца, что говорит об уже запущенном процессе", – приводятся в сообщении слова врача. Подчеркивается, что заподозрить образование и назначить дообследование может гинеколог в ходе осмотра, который необходимо проходить регулярно. Вовремя обнаруженное заболевание в большинстве случаев поддается лечению и контролю.
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киров
Киров
16:27 24.01.2023
 
Кировские врачи удалили пациентке опухоль диаметром почти полметра

В Кирове онкологи удалили у пожилой пациентки опухоль размером 40 сантиметров в диаметре

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкХирург во время операции
Хирург во время операции - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Хирург во время операции. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 янв — РИА Новости. Кировские онкологи удалили у пожилой пациентки опухоль яичников размером 40 сантиметров в диаметре, сообщает областной минздрав.
В сентябре 2022 года у 65-летней женщины появились острые боли в животе, с которыми она была экстренно госпитализирована в больницу скорой медицинской помощи города Кирова. В ходе осмотра врачи обнаружили большую опухоль. Пациентка была направлена в Центр онкологии и медицинской радиологии, где ей провели обследования и установили диагноз "рак яичников".
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"Новообразование в диаметре достигало порядка 40 сантиметров. В октябре прошлого года пациентке провели операцию, во время которой были удалены матка, придатки, пораженные опухолью участки брюшины, а также сальник – "фартук", который покрывает органы брюшной полости. Далее пациентка была направлена на шесть курсов противоопухолевой лекарственной терапии, три из которых она уже прошла. Сегодня она продолжает лечение и чувствует себя хорошо", - говорится в сообщении.
Как отметила заведующая отделением онкогинекологии Центра онкологии и медицинской радиологии Ксения Чагина, опасность таких опухолей заключается в том, что в любой момент при любой физической нагрузке может произойти их разрыв и начаться кровотечение. Женщине было вовремя проведено оперативное вмешательство.
"К сожалению, на сегодняшний день не существует никаких скрининговых программ для определения злокачественных новообразований яичников. При таких опухолях на ранних стадиях чаще всего у женщин отсутствуют какие-либо симптомы. Как и наша пациентка, они отмечают быстрый рост живота буквально за один-два месяца, что говорит об уже запущенном процессе", – приводятся в сообщении слова врача.
Подчеркивается, что заподозрить образование и назначить дообследование может гинеколог в ходе осмотра, который необходимо проходить регулярно. Вовремя обнаруженное заболевание в большинстве случаев поддается лечению и контролю.
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