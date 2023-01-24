https://ria.ru/20230124/vozvraschenie-1847035118.html

Глава СПЧ сообщил о возвращении мобилизованных протезистов с Донбасса

Глава СПЧ сообщил о возвращении мобилизованных протезистов с Донбасса - РИА Новости, 24.01.2023

Глава СПЧ сообщил о возвращении мобилизованных протезистов с Донбасса

Мобилизованные протезисты в Донбассе уже возвращаются на свои рабочие места, сообщил глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев. РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T12:34

2023-01-24T12:34

2023-01-24T12:34

здоровье - общество

валерий фадеев

владимир путин

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донбасс

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МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Мобилизованные протезисты в Донбассе уже возвращаются на свои рабочие места, сообщил глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев. "Обсуждалась тема протезистов на Донбассе. Они были призваны на военную службу, и некому было изготовлять протезы, а минно-взрывные травмы - это же главные травмы… По моей информации, уже мобилизованные протезисты возвращаются на свои рабочие места", - сказал Фадеев. Тема нехватки протезистов в больницах Донбасса была поднята на встрече членов СПЧ с президентом России Владимиром Путиным, которая прошла 7 декабря. Журналистка и член Совета Марина Ахмедова предложила демобилизовать врачей-протезистов. Ранее в январе президент России Владимир Путин поручил до 1 февраля подготовить идеи по освобождению протезистов и врачей иных специальностей, призванных по частичной мобилизации, соответствующие поручения были опубликованы на сайте Кремля.

https://ria.ru/20230123/mobilizatsiya-1846751742.html

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здоровье - общество, валерий фадеев, владимир путин, россия, донбасс