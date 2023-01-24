https://ria.ru/20230124/volontery-1847115396.html

Волонтеры из Рязанской области отправились в Луганск для помощи медикам

Волонтеры из Рязанской области отправились в Луганск для помощи медикам - РИА Новости, 24.01.2023

Волонтеры из Рязанской области отправились в Луганск для помощи медикам

Проект подготовки волонтеров для помощи медицинским работникам в зоне спецоперации запустили в Рязанской области, первые добровольцы уже направлены в Луганск,... РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T15:59

2023-01-24T15:59

2023-01-24T15:59

рязанская область

общество

павел малков

луганск

рязанская область

луганская народная республика

единая россия

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РЯЗАНЬ, 24 янв – РИА Новости. Проект подготовки волонтеров для помощи медицинским работникам в зоне спецоперации запустили в Рязанской области, первые добровольцы уже направлены в Луганск, сообщила пресс-служба правительства региона. "На заседании областного правительства губернатор Павел Малков высоко оценил инициативу рязанских волонтеров, которые помогают врачам в Луганской Народной Республике, и поручил минздраву региона оказать поддержку проекту по медицинской подготовке добровольцев", - говорится в сообщении. По словам Малкова, в минувшие выходные в Луганск поехали рязанские волонтеры – представители партии "Единая Россия". Они стали первыми участниками новой программы, запущенной в регионе в рамках партийных проектов. В течение двух недель добровольцы будут помогать медработникам в республиканской клинической больнице, в основном ухаживать за ранеными бойцами. Ранее волонтеры прошли обучение на специальных курсах, практические занятия проводились специалистами рязанского медицинского университета. Волонтёры также передали в Луганск гуманитарную помощь от жителей рязанского региона, активистов партии, депутатов. В её состав вошли средства реабилитации, материалы для перевязок, шприцы.

https://ria.ru/20230106/volontery-1842171543.html

https://ria.ru/20230124/dobrovoltsy-1847093874.html

луганск

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общество, павел малков, луганск, рязанская область, луганская народная республика, единая россия