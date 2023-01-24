Волонтеры из Рязанской области отправились в Луганск для помощи медикам
Волонтеры из Рязанской области отправились в зону спецоперации для помощи медработникам
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкПередвижная поликлиника на улице Азовстальской в Мариуполе
Передвижная поликлиника на улице Азовстальской в Мариуполе. Архивное фото
РЯЗАНЬ, 24 янв – РИА Новости. Проект подготовки волонтеров для помощи медицинским работникам в зоне спецоперации запустили в Рязанской области, первые добровольцы уже направлены в Луганск, сообщила пресс-служба правительства региона.
"На заседании областного правительства губернатор Павел Малков высоко оценил инициативу рязанских волонтеров, которые помогают врачам в Луганской Народной Республике, и поручил минздраву региона оказать поддержку проекту по медицинской подготовке добровольцев", - говорится в сообщении.
По словам Малкова, в минувшие выходные в Луганск поехали рязанские волонтеры – представители партии "Единая Россия". Они стали первыми участниками новой программы, запущенной в регионе в рамках партийных проектов. В течение двух недель добровольцы будут помогать медработникам в республиканской клинической больнице, в основном ухаживать за ранеными бойцами. Ранее волонтеры прошли обучение на специальных курсах, практические занятия проводились специалистами рязанского медицинского университета.
"Сейчас в университете уже начали обучение второй группы, 16 человек. Продолжается регистрация на курсы. Некоторые рязанцы тоже заявляют о желании отправиться волонтерами в зону СВО. Такими людьми можно по-настоящему гордиться", - цитирует слова Малкова его пресс-служба.
Волонтёры также передали в Луганск гуманитарную помощь от жителей рязанского региона, активистов партии, депутатов. В её состав вошли средства реабилитации, материалы для перевязок, шприцы.