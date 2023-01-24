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Волонтеры из Рязанской области отправились в Луганск для помощи медикам - РИА Новости, 24.01.2023
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Рязанская область
https://ria.ru/20230124/volontery-1847115396.html
Волонтеры из Рязанской области отправились в Луганск для помощи медикам
Волонтеры из Рязанской области отправились в Луганск для помощи медикам - РИА Новости, 24.01.2023
Волонтеры из Рязанской области отправились в Луганск для помощи медикам
Проект подготовки волонтеров для помощи медицинским работникам в зоне спецоперации запустили в Рязанской области, первые добровольцы уже направлены в Луганск,... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T15:59
2023-01-24T15:59
рязанская область
общество
павел малков
луганск
рязанская область
луганская народная республика
единая россия
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РЯЗАНЬ, 24 янв – РИА Новости. Проект подготовки волонтеров для помощи медицинским работникам в зоне спецоперации запустили в Рязанской области, первые добровольцы уже направлены в Луганск, сообщила пресс-служба правительства региона. "На заседании областного правительства губернатор Павел Малков высоко оценил инициативу рязанских волонтеров, которые помогают врачам в Луганской Народной Республике, и поручил минздраву региона оказать поддержку проекту по медицинской подготовке добровольцев", - говорится в сообщении. По словам Малкова, в минувшие выходные в Луганск поехали рязанские волонтеры – представители партии "Единая Россия". Они стали первыми участниками новой программы, запущенной в регионе в рамках партийных проектов. В течение двух недель добровольцы будут помогать медработникам в республиканской клинической больнице, в основном ухаживать за ранеными бойцами. Ранее волонтеры прошли обучение на специальных курсах, практические занятия проводились специалистами рязанского медицинского университета. Волонтёры также передали в Луганск гуманитарную помощь от жителей рязанского региона, активистов партии, депутатов. В её состав вошли средства реабилитации, материалы для перевязок, шприцы.
https://ria.ru/20230106/volontery-1842171543.html
https://ria.ru/20230124/dobrovoltsy-1847093874.html
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общество, павел малков, луганск, рязанская область, луганская народная республика, единая россия
Рязанская область, Общество, Павел Малков, Луганск, Рязанская область, Луганская Народная Республика, Единая Россия
15:59 24.01.2023
 
Волонтеры из Рязанской области отправились в Луганск для помощи медикам

Волонтеры из Рязанской области отправились в зону спецоперации для помощи медработникам

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкПередвижная поликлиника на улице Азовстальской в Мариуполе
Передвижная поликлиника на улице Азовстальской в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Передвижная поликлиника на улице Азовстальской в Мариуполе. Архивное фото
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 24 янв – РИА Новости. Проект подготовки волонтеров для помощи медицинским работникам в зоне спецоперации запустили в Рязанской области, первые добровольцы уже направлены в Луганск, сообщила пресс-служба правительства региона.
"На заседании областного правительства губернатор Павел Малков высоко оценил инициативу рязанских волонтеров, которые помогают врачам в Луганской Народной Республике, и поручил минздраву региона оказать поддержку проекту по медицинской подготовке добровольцев", - говорится в сообщении.
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По словам Малкова, в минувшие выходные в Луганск поехали рязанские волонтеры – представители партии "Единая Россия". Они стали первыми участниками новой программы, запущенной в регионе в рамках партийных проектов. В течение двух недель добровольцы будут помогать медработникам в республиканской клинической больнице, в основном ухаживать за ранеными бойцами. Ранее волонтеры прошли обучение на специальных курсах, практические занятия проводились специалистами рязанского медицинского университета.
"Сейчас в университете уже начали обучение второй группы, 16 человек. Продолжается регистрация на курсы. Некоторые рязанцы тоже заявляют о желании отправиться волонтерами в зону СВО. Такими людьми можно по-настоящему гордиться", - цитирует слова Малкова его пресс-служба.
Волонтёры также передали в Луганск гуманитарную помощь от жителей рязанского региона, активистов партии, депутатов. В её состав вошли средства реабилитации, материалы для перевязок, шприцы.
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