https://ria.ru/20230124/voditel-1847215782.html

На юго-востоке Москвы водитель насмерть сбил женщину и скрылся

На юго-востоке Москвы водитель насмерть сбил женщину и скрылся - РИА Новости, 24.01.2023

На юго-востоке Москвы водитель насмерть сбил женщину и скрылся

Полиция ищет водителя, насмерть сбившего женщину на юго-востоке Москвы и скрывшегося с места аварии, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД. РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T23:33

2023-01-24T23:33

2023-01-24T23:33

происшествия

авто

москва

департамент транспорта г. москвы

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МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Полиция ищет водителя, насмерть сбившего женщину на юго-востоке Москвы и скрывшегося с места аварии, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД. Во вторник об аварии на улице Генерала Кузнецова информировал столичный Дептранс. Тогда сообщалось, что легковой автомобиль "совершил наезд на пешехода". В главке подтвердили РИА Новости факт аварии, добавив, что легковушка сбила женщину. "Женщина скончалась. Водитель скрылся с места ДТП. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на розыск и задержание", – сказал представитель пресс-службы.

https://ria.ru/20230124/dtp-1846970760.html

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происшествия, авто, москва, департамент транспорта г. москвы