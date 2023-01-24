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На юго-востоке Москвы водитель насмерть сбил женщину и скрылся
На юго-востоке Москвы водитель насмерть сбил женщину и скрылся - РИА Новости, 24.01.2023
На юго-востоке Москвы водитель насмерть сбил женщину и скрылся
Полиция ищет водителя, насмерть сбившего женщину на юго-востоке Москвы и скрывшегося с места аварии, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД. РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T23:33
2023-01-24T23:33
2023-01-24T23:33
происшествия
авто
москва
департамент транспорта г. москвы
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МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Полиция ищет водителя, насмерть сбившего женщину на юго-востоке Москвы и скрывшегося с места аварии, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД. Во вторник об аварии на улице Генерала Кузнецова информировал столичный Дептранс. Тогда сообщалось, что легковой автомобиль "совершил наезд на пешехода". В главке подтвердили РИА Новости факт аварии, добавив, что легковушка сбила женщину. "Женщина скончалась. Водитель скрылся с места ДТП. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на розыск и задержание", – сказал представитель пресс-службы.
https://ria.ru/20230124/dtp-1846970760.html
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происшествия, авто, москва, департамент транспорта г. москвы
Происшествия, Авто, Москва, Департамент транспорта г. Москвы
На юго-востоке Москвы водитель насмерть сбил женщину и скрылся
МВД: на юго-востоке Москвы водитель насмерть сбил женщину и скрылся
МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Полиция ищет водителя, насмерть сбившего женщину на юго-востоке Москвы и скрывшегося с места аварии, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Во вторник об аварии на улице Генерала Кузнецова информировал столичный Дептранс. Тогда сообщалось, что легковой автомобиль "совершил наезд на пешехода".
В главке подтвердили РИА Новости факт аварии, добавив, что легковушка сбила женщину.
"Женщина скончалась. Водитель скрылся с места ДТП. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на розыск и задержание", – сказал представитель пресс-службы.