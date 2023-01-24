Финалисты "Ну-ка, все вместе!" поборются за звание суперпобедителя

"Я счастлив вновь оказаться на сцене этого гранд-шоу и встретиться с коллегами, но, главное, с конкурсантами. Очень интересно увидеть, как они изменились за эти несколько лет, как выросли в вокальном и артистическом плане, узнать, чем они еще готовы нас удивить", – признался исполнитель.