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Финалисты "Ну-ка, все вместе!" поборются за звание суперпобедителя - РИА Новости, 24.01.2023
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Шоубиз
https://ria.ru/20230124/vmeste-1847004955.html
Финалисты "Ну-ка, все вместе!" поборются за звание суперпобедителя
Финалисты "Ну-ка, все вместе!" поборются за звание суперпобедителя - РИА Новости, 24.01.2023
Финалисты "Ну-ка, все вместе!" поборются за звание суперпобедителя
Премьера телешоу "Ну-ка, все вместе! Битва сезонов" состоится третьего февраля в 21.30, говорится в сообщении телеканала "Россия-1". РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T11:23
2023-01-24T11:23
шоубиз
сергей лазарев
николай басков
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Премьера телешоу "Ну-ка, все вместе! Битва сезонов" состоится третьего февраля в 21.30, говорится в сообщении телеканала "Россия-1". На сцене появятся финалисты прошлых сезонов передачи. Они будут бороться за звание суперпобедителя. Артистов традиционно оценят 100 экспертов. Лидером жюри выступит Сергей Лазарев. Ведущим шоу станет народный артист России Николай Басков. "Ну-ка, все вместе!" – российская адаптация международного проекта All together now. Первый выпуск передачи вышел в 2019 году. Победителем четвертого сезона стала Варвара Убель. Она призналась, что потратит призовые два миллиона рублей на развитие своей группы.
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сергей лазарев, николай басков, россия-1 (телеканал)
Шоубиз, Сергей Лазарев, Николай Басков, Россия-1 (телеканал)
11:23 24.01.2023
 
Финалисты "Ну-ка, все вместе!" поборются за звание суперпобедителя

Финалисты всех сезонов "Ну-ка, все вместе!" поборются за звание суперпобедителя

© Фото : пресс-служба телешоу "Ну-ка, все вместе!"Съемки телешоу "Ну-ка, все вместе!"
Съемки телешоу Ну-ка, все вместе! - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© Фото : пресс-служба телешоу "Ну-ка, все вместе!"
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Премьера телешоу "Ну-ка, все вместе! Битва сезонов" состоится третьего февраля в 21.30, говорится в сообщении телеканала "Россия-1".
На сцене появятся финалисты прошлых сезонов передачи. Они будут бороться за звание суперпобедителя. Артистов традиционно оценят 100 экспертов. Лидером жюри выступит Сергей Лазарев.
© Фото : пресс-служба телешоу "Ну-ка, все вместе!"Съемки телешоу "Ну-ка, все вместе!"
Съемки телешоу Ну-ка, все вместе! - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© Фото : пресс-служба телешоу "Ну-ка, все вместе!"
Съемки телешоу "Ну-ка, все вместе!"
"Я безумно счастлив, что стартует спецпроект "Ну-ка, все вместе! Битва сезонов". Это огромная удача для финалистов вновь показать себя, получить второй шанс на победу и еще раз исполнить свою мечту!" – поделился певец.
Ведущим шоу станет народный артист России Николай Басков.
© Фото : пресс-служба телешоу "Ну-ка, все вместе!"Съемки телешоу "Ну-ка, все вместе!"
Съемки телешоу Ну-ка, все вместе! - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© Фото : пресс-служба телешоу "Ну-ка, все вместе!"
Съемки телешоу "Ну-ка, все вместе!"
"Я счастлив вновь оказаться на сцене этого гранд-шоу и встретиться с коллегами, но, главное, с конкурсантами. Очень интересно увидеть, как они изменились за эти несколько лет, как выросли в вокальном и артистическом плане, узнать, чем они еще готовы нас удивить", – признался исполнитель.
© Фото : пресс-служба телешоу "Ну-ка, все вместе!"Съемки телешоу "Ну-ка, все вместе!"
Съемки телешоу Ну-ка, все вместе! - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© Фото : пресс-служба телешоу "Ну-ка, все вместе!"
Съемки телешоу "Ну-ка, все вместе!"
"Ну-ка, все вместе!" – российская адаптация международного проекта All together now. Первый выпуск передачи вышел в 2019 году.
Победителем четвертого сезона стала Варвара Убель. Она призналась, что потратит призовые два миллиона рублей на развитие своей группы.
Шоу Ну-ка, все вместе!
2 сентября 2022, 07:30Шоубиз
"Ну-ка, все вместе!": как делается шоу на канале "Россия"
 
ШоубизСергей ЛазаревНиколай БасковРоссия-1 (телеканал)
 
 
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