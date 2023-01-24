Финалисты "Ну-ка, все вместе!" поборются за звание суперпобедителя
Финалисты всех сезонов "Ну-ка, все вместе!" поборются за звание суперпобедителя
© Фото : пресс-служба телешоу "Ну-ка, все вместе!"Съемки телешоу "Ну-ка, все вместе!"
© Фото : пресс-служба телешоу "Ну-ка, все вместе!"
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Премьера телешоу "Ну-ка, все вместе! Битва сезонов" состоится третьего февраля в 21.30, говорится в сообщении телеканала "Россия-1".
На сцене появятся финалисты прошлых сезонов передачи. Они будут бороться за звание суперпобедителя. Артистов традиционно оценят 100 экспертов. Лидером жюри выступит Сергей Лазарев.
© Фото : пресс-служба телешоу "Ну-ка, все вместе!"Съемки телешоу "Ну-ка, все вместе!"
© Фото : пресс-служба телешоу "Ну-ка, все вместе!"
Съемки телешоу "Ну-ка, все вместе!"
"Я безумно счастлив, что стартует спецпроект "Ну-ка, все вместе! Битва сезонов". Это огромная удача для финалистов вновь показать себя, получить второй шанс на победу и еще раз исполнить свою мечту!" – поделился певец.
Ведущим шоу станет народный артист России Николай Басков.
© Фото : пресс-служба телешоу "Ну-ка, все вместе!"Съемки телешоу "Ну-ка, все вместе!"
© Фото : пресс-служба телешоу "Ну-ка, все вместе!"
Съемки телешоу "Ну-ка, все вместе!"
"Я счастлив вновь оказаться на сцене этого гранд-шоу и встретиться с коллегами, но, главное, с конкурсантами. Очень интересно увидеть, как они изменились за эти несколько лет, как выросли в вокальном и артистическом плане, узнать, чем они еще готовы нас удивить", – признался исполнитель.
© Фото : пресс-служба телешоу "Ну-ка, все вместе!"Съемки телешоу "Ну-ка, все вместе!"
© Фото : пресс-служба телешоу "Ну-ка, все вместе!"
Съемки телешоу "Ну-ка, все вместе!"
"Ну-ка, все вместе!" – российская адаптация международного проекта All together now. Первый выпуск передачи вышел в 2019 году.
Победителем четвертого сезона стала Варвара Убель. Она призналась, что потратит призовые два миллиона рублей на развитие своей группы.
2 сентября 2022, 07:30Шоубиз"Ну-ка, все вместе!": как делается шоу на канале "Россия"