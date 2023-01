https://ria.ru/20230124/vmeste-1847004955.html

Финалисты "Ну-ка, все вместе!" поборются за звание суперпобедителя

Финалисты "Ну-ка, все вместе!" поборются за звание суперпобедителя - РИА Новости, 24.01.2023

Финалисты "Ну-ка, все вместе!" поборются за звание суперпобедителя

Премьера телешоу "Ну-ка, все вместе! Битва сезонов" состоится третьего февраля в 21.30, говорится в сообщении телеканала "Россия-1".

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Премьера телешоу "Ну-ка, все вместе! Битва сезонов" состоится третьего февраля в 21.30, говорится в сообщении телеканала "Россия-1". На сцене появятся финалисты прошлых сезонов передачи. Они будут бороться за звание суперпобедителя. Артистов традиционно оценят 100 экспертов. Лидером жюри выступит Сергей Лазарев. Ведущим шоу станет народный артист России Николай Басков. "Ну-ка, все вместе!" – российская адаптация международного проекта All together now. Первый выпуск передачи вышел в 2019 году. Победителем четвертого сезона стала Варвара Убель. Она призналась, что потратит призовые два миллиона рублей на развитие своей группы.

