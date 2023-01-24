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Саудовская Аравия планирует выдавать туристам новый тип виз
Саудовская Аравия планирует выдавать туристам новый тип виз - РИА Новости, 24.01.2023
Саудовская Аравия планирует выдавать туристам новый тип виз
Власти Саудовской Аравии анонсировали запуск новой транзитной визы, сообщает АТОР. РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T14:23
2023-01-24T14:23
2023-01-24T14:23
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Власти Саудовской Аравии анонсировали запуск новой транзитной визы, сообщает АТОР.Правительство объявило о совместном релизе с авиакомпанией Saudia программы "Ваш билет — это виза". В его рамках иностранцам, бронирующим места на лайнерах перевозчика, будет разрешен въезд в королевство на четыре дня, то есть 96 часов. Путешественники смогут в этот период осмотреть достопримечательности или совершить хадж.Пассажирам Saudia доступно оформление транзитной визы при бронировании билетов онлайн уже в первом полугодии 2023 года. Пока неясно, будет ли разрешение на въезд бесплатным.По расчетам саудовских властей, благодаря новой визовой программе спрос на международные рейсы в страну вырастет на 40 процентов.Сейчас россиянам для въезда в Саудовскую Аравию необходимо оформить электронную визу, ее стоимость — около 9,8 тысячи рублей. В цену входит оплата полной медстраховки на время пребывания в королевстве, сообщили в "Интуристе".Также граждане РФ могут получить визу по прибытии, она стоит 8,8 тысячи рублей, добавили в "Русском Экспрессе". Процедура занимает до 20 минут: после заполнения анкеты и оплаты сбора на почту заявителя приходит электронное уведомление, рассказали в Space Travel. Но есть нюанс: из-за санкций оплатить услугу на месте российскими банковскими картами нельзя. Поэтому туроператоры предлагают все документы оформить заранее онлайн.По оценкам экспертов, новая транзитная виза в Саудовскую Аравию заинтересует путешественников, если будет бесплатным приложением к авиабилету. И, что важнее, если появятся прямые рейсы перевозчика Saudia в Россию. Сейчас туристы летят в страну со стыковкой в аэропортах Турции, ОАЭ и Катара.
https://ria.ru/20230124/tailand-1847020870.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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туризм, новости - туризм, саудовская аравия, россия, ассоциация туроператоров россии (атор), saudia
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Саудовская Аравия, Россия, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Saudia
Саудовская Аравия планирует выдавать туристам новый тип виз
АТОР: власти Саудовской Аравии будут выдавать иностранцам транзитные визы на 96 часов