https://ria.ru/20230124/vilnyus-1847118433.html

Зеленский присвоил Вильнюсу звание "город-спаситель"

Зеленский присвоил Вильнюсу звание "город-спаситель" - РИА Новости, 24.01.2023

Зеленский присвоил Вильнюсу звание "город-спаситель"

Владимир Зеленский во вторник присвоил столице Литвы Вильнюсу почетное звание "город-спаситель", говорится в указе, опубликованном на сайте его офиса. РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T16:06

2023-01-24T16:06

2023-01-24T16:07

в мире

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владимир зеленский

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литва

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Владимир Зеленский во вторник присвоил столице Литвы Вильнюсу почетное звание "город-спаситель", говорится в указе, опубликованном на сайте его офиса. "За проявленный гуманизм, милосердие и солидарность с украинским народом, всестороннюю помощь гражданам Украины... а также существенную поддержку Украины в защите ее независимости и суверенитета постановляю присвоить почетное звание "Город-спаситель" городу Вильнюс (Литовская Республика)", - говорится в указе. Ранее Зеленский присвоил звание "город-спаситель" польскому городу Жешув и столице Чехии Праге.

https://ria.ru/20230123/vtorzhenie-1846621703.html

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Ольга Фомченкова

в мире, вильнюс, владимир зеленский, украина, литва