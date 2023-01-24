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Зеленский присвоил Вильнюсу звание "город-спаситель" - РИА Новости, 24.01.2023
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Зеленский присвоил Вильнюсу звание "город-спаситель"
Зеленский присвоил Вильнюсу звание "город-спаситель" - РИА Новости, 24.01.2023
Зеленский присвоил Вильнюсу звание "город-спаситель"
Владимир Зеленский во вторник присвоил столице Литвы Вильнюсу почетное звание "город-спаситель", говорится в указе, опубликованном на сайте его офиса. РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T16:06
2023-01-24T16:07
в мире
вильнюс
владимир зеленский
украина
литва
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Владимир Зеленский во вторник присвоил столице Литвы Вильнюсу почетное звание "город-спаситель", говорится в указе, опубликованном на сайте его офиса. "За проявленный гуманизм, милосердие и солидарность с украинским народом, всестороннюю помощь гражданам Украины... а также существенную поддержку Украины в защите ее независимости и суверенитета постановляю присвоить почетное звание "Город-спаситель" городу Вильнюс (Литовская Республика)", - говорится в указе. Ранее Зеленский присвоил звание "город-спаситель" польскому городу Жешув и столице Чехии Праге.
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в мире, вильнюс, владимир зеленский, украина, литва
В мире, Вильнюс, Владимир Зеленский, Украина, Литва
16:06 24.01.2023 (обновлено: 16:07 24.01.2023)
 
Зеленский присвоил Вильнюсу звание "город-спаситель"

Президент Украины Зеленский присвоил Вильнюсу звание "город-спаситель"

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Владимир Зеленский во вторник присвоил столице Литвы Вильнюсу почетное звание "город-спаситель", говорится в указе, опубликованном на сайте его офиса.
"За проявленный гуманизм, милосердие и солидарность с украинским народом, всестороннюю помощь гражданам Украины... а также существенную поддержку Украины в защите ее независимости и суверенитета постановляю присвоить почетное звание "Город-спаситель" городу Вильнюс (Литовская Республика)", - говорится в указе.
Ранее Зеленский присвоил звание "город-спаситель" польскому городу Жешув и столице Чехии Праге.
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