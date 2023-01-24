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ООН стало известно о видео с пытками российских пленных ВСУ - РИА Новости, 24.01.2023
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ООН стало известно о видео с пытками российских пленных ВСУ
ООН стало известно о видео с пытками российских пленных ВСУ - РИА Новости, 24.01.2023
ООН стало известно о видео с пытками российских пленных ВСУ
Управлению верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) известно о видео, представленном РФ, на котором показаны нарушения прав человека украинскими... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T23:06
2023-01-24T23:07
в мире
равина шамдасани
татьяна москалькова
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ЖЕНЕВА, 24 янв - РИА Новости. Управлению верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) известно о видео, представленном РФ, на котором показаны нарушения прав человека украинскими военными в отношении российских пленных, заявила во вторник РИА Новости пресс-секретарь управления Равина Шамдасани. Ранее уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова во время встречи с президентом Международного комитета Красного Креста (МККК) Мирьяной Сполярич представила видео, показывающее насилие и казни, совершенные украинскими солдатами в отношении российских военнопленных. "Нам известно об этой видеозаписи, составленной из ранее доступных видеоматериалов, которые Управление уже проанализировало и включило в различные отчеты", - сказала Шамдасани. Она добавила, что глава миссии УВКПЧ по наблюдению за соблюдением прав человека на Украине затронула некоторые из этих случаев на своем брифинге для прессы в Женеве 15 ноября, и что верховный комиссар публично прокомментировал одно из видео, также в ноябре. "(Власти - ред.)... Украины предоставили нашей миссии по наблюдению за соблюдением прав человека доступ к российским военнопленным в официальных местах интернирования, и таким образом мы смогли конфиденциально поговорить с военнопленными и задокументировать утверждения о нарушениях прав человека. Мы проводим регулярные встречи с украинскими властями по этим и другим вопросам", - уточнила пресс-секретарь. Она напомнила, что в отчете УВКПЧ, охватывающем первые шесть месяцев конфликта, сообщалось о 50 случаях пыток или различных форм жестокого обращения с военнопленными со стороны украинских солдат. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за кровавые преступления против мирных жителей Донбасса.
https://ria.ru/20230115/plennye-1845053129.html
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в мире, равина шамдасани, татьяна москалькова, владимир путин, россия, украина, женева (город), оон, международный комитет красного креста (мккк), ситуация в днр и лнр
В мире, Равина Шамдасани, Татьяна Москалькова, Владимир Путин, Россия, Украина, Женева (город), ООН, Международный комитет Красного Креста (МККК), Ситуация в ДНР и ЛНР
23:06 24.01.2023 (обновлено: 23:07 24.01.2023)
 
ООН стало известно о видео с пытками российских пленных ВСУ

УВКПЧ ООН стало известно о видео с пытками над российскими пленными украинскими войсками

© AP Photo / Angela WeissЛоготип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© AP Photo / Angela Weiss
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 24 янв - РИА Новости. Управлению верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) известно о видео, представленном РФ, на котором показаны нарушения прав человека украинскими военными в отношении российских пленных, заявила во вторник РИА Новости пресс-секретарь управления Равина Шамдасани.
Ранее уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова во время встречи с президентом Международного комитета Красного Креста (МККК) Мирьяной Сполярич представила видео, показывающее насилие и казни, совершенные украинскими солдатами в отношении российских военнопленных.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 15.01.2023
15 января, 21:13
СК проверит информацию Москальковой о пытках российских военнопленных
"Нам известно об этой видеозаписи, составленной из ранее доступных видеоматериалов, которые Управление уже проанализировало и включило в различные отчеты", - сказала Шамдасани.
Она добавила, что глава миссии УВКПЧ по наблюдению за соблюдением прав человека на Украине затронула некоторые из этих случаев на своем брифинге для прессы в Женеве 15 ноября, и что верховный комиссар публично прокомментировал одно из видео, также в ноябре.
"(Власти - ред.)... Украины предоставили нашей миссии по наблюдению за соблюдением прав человека доступ к российским военнопленным в официальных местах интернирования, и таким образом мы смогли конфиденциально поговорить с военнопленными и задокументировать утверждения о нарушениях прав человека. Мы проводим регулярные встречи с украинскими властями по этим и другим вопросам", - уточнила пресс-секретарь.
Она напомнила, что в отчете УВКПЧ, охватывающем первые шесть месяцев конфликта, сообщалось о 50 случаях пыток или различных форм жестокого обращения с военнопленными со стороны украинских солдат.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за кровавые преступления против мирных жителей Донбасса.
Российские военнослужащие, возвращенные из плена. Скриншот видео - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
19 января, 14:16Специальная военная операция на Украине
Омбудсмен ДНР заявила о критической ситуации с пленными на Украине
 
В миреРавина ШамдасаниТатьяна МоскальковаВладимир ПутинРоссияУкраинаЖенева (город)ООНМеждународный комитет Красного Креста (МККК)Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
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