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В Омской области застрелили верблюда, затоптавшего сторожа

В Омской области застрелили верблюда, затоптавшего сторожа - РИА Новости, 24.01.2023

В Омской области застрелили верблюда, затоптавшего сторожа

В Омской области застрелили верблюда, который насмерть затоптал сторожа охотничьей базы, рассказали РИА Новости источники в силовых структурах. РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T06:26

2023-01-24T06:26

2023-01-24T10:30

происшествия

омская область

россия

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ОМСК, 24 янв — РИА Новости. В Омской области застрелили верблюда, который насмерть затоптал сторожа охотничьей базы, рассказали РИА Новости источники в силовых структурах. По их словам, убить животное решил директор базы."Насколько известно, стрелял не сам, в соседней деревне он нанял каких-то мужчин. Один из них застрелил верблюда из охотничьего ружья. Если животное принадлежит ему, то он имеет на это право. Это как если бы он своего быка застрелил или барана", — пояснил собеседник агентства. Инцидент произошел 21 января на базе "Березка" около деревни Приозерка Тюкалинского района. Из видеозаписи с места происшествия следует, что 51-летний сторож пытался отогнать верблюда и ударил его по морде, а тот напал на него, искусал и затоптал. Сторож получил тяжелые травмы и умер в больнице. Омский главк Следственного комитета проводит проверку.Как рассказали РИА Новости специалисты из сельскохозяйственного предприятия "Аксарайский" в Астраханской области, верблюды довольно безобидны и обычно на людей не нападают. По их мнению, погибший сам виноват в случившемся: он ударил верблюда, к тому же, вероятно, был пьян, что и вызвало агрессивную реакцию животного.

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Кадры инцидента под Омском, где верблюд ударил сторожа В Омской области сторожа охотничьей базы убил верблюд, областная прокуратура ведет проверку. 2023-01-24T06:26 true PT0M18S

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происшествия, омская область, россия