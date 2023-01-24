Рейтинг@Mail.ru
В Омской области застрелили верблюда, затоптавшего сторожа - РИА Новости, 24.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230124/verblyud-1846965770.html
В Омской области застрелили верблюда, затоптавшего сторожа
В Омской области застрелили верблюда, затоптавшего сторожа - РИА Новости, 24.01.2023
В Омской области застрелили верблюда, затоптавшего сторожа
В Омской области застрелили верблюда, который насмерть затоптал сторожа охотничьей базы, рассказали РИА Новости источники в силовых структурах. РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T06:26
2023-01-24T10:30
происшествия
омская область
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/13/1768494455_0:81:1920:1161_1920x0_80_0_0_6d99ee5aaeb59e7e3977b2557160a24c.jpg
ОМСК, 24 янв — РИА Новости. В Омской области застрелили верблюда, который насмерть затоптал сторожа охотничьей базы, рассказали РИА Новости источники в силовых структурах. По их словам, убить животное решил директор базы."Насколько известно, стрелял не сам, в соседней деревне он нанял каких-то мужчин. Один из них застрелил верблюда из охотничьего ружья. Если животное принадлежит ему, то он имеет на это право. Это как если бы он своего быка застрелил или барана", — пояснил собеседник агентства. Инцидент произошел 21 января на базе "Березка" около деревни Приозерка Тюкалинского района. Из видеозаписи с места происшествия следует, что 51-летний сторож пытался отогнать верблюда и ударил его по морде, а тот напал на него, искусал и затоптал. Сторож получил тяжелые травмы и умер в больнице. Омский главк Следственного комитета проводит проверку.Как рассказали РИА Новости специалисты из сельскохозяйственного предприятия "Аксарайский" в Астраханской области, верблюды довольно безобидны и обычно на людей не нападают. По их мнению, погибший сам виноват в случившемся: он ударил верблюда, к тому же, вероятно, был пьян, что и вызвало агрессивную реакцию животного.
https://ria.ru/20230121/spasateli-1846410510.html
омская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Кадры инцидента под Омском, где верблюд ударил сторожа
В Омской области сторожа охотничьей базы убил верблюд, областная прокуратура ведет проверку.
2023-01-24T06:26
true
PT0M18S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/13/1768494455_0:74:1920:1514_1920x0_80_0_0_bff6acf262d3a8078b1e0f750a14efb1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, омская область, россия
Происшествия, Омская область, Россия
06:26 24.01.2023 (обновлено: 10:30 24.01.2023)
 
В Омской области застрелили верблюда, затоптавшего сторожа

Верблюда, который насмерть затоптал сторожа в Омской области, застрелили

© Pixabay / Maryam62 Верблюд
Верблюд - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© Pixabay / Maryam62
Верблюд. Архивное фото
Читать ria.ru в
ОМСК, 24 янв — РИА Новости. В Омской области застрелили верблюда, который насмерть затоптал сторожа охотничьей базы, рассказали РИА Новости источники в силовых структурах.
По их словам, убить животное решил директор базы.
"Насколько известно, стрелял не сам, в соседней деревне он нанял каких-то мужчин. Один из них застрелил верблюда из охотничьего ружья. Если животное принадлежит ему, то он имеет на это право. Это как если бы он своего быка застрелил или барана", — пояснил собеседник агентства.
Инцидент произошел 21 января на базе "Березка" около деревни Приозерка Тюкалинского района. Из видеозаписи с места происшествия следует, что 51-летний сторож пытался отогнать верблюда и ударил его по морде, а тот напал на него, искусал и затоптал. Сторож получил тяжелые травмы и умер в больнице. Омский главк Следственного комитета проводит проверку.
Как рассказали РИА Новости специалисты из сельскохозяйственного предприятия "Аксарайский" в Астраханской области, верблюды довольно безобидны и обычно на людей не нападают. По их мнению, погибший сам виноват в случившемся: он ударил верблюда, к тому же, вероятно, был пьян, что и вызвало агрессивную реакцию животного.
Бурый медведь - РИА Новости, 1920, 21.01.2023
21 января, 03:18
В МЧС рассказали, как выжить при встрече с диким животным
 
ПроисшествияОмская областьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала