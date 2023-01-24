https://ria.ru/20230124/valyuta-1847067351.html

Лавров прокомментировал идею создания единой валюты БРИКС

Лавров прокомментировал идею создания единой валюты БРИКС - РИА Новости, 24.01.2023

Лавров прокомментировал идею создания единой валюты БРИКС

Нельзя полагаться на финансовые механизмы Запада, который готов в любой момент обмануть ради сиюминутной цели, поэтому в БРИКС уже появились идеи о создании... РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T14:03

2023-01-24T14:03

2023-01-24T14:12

брикс

сергей лавров

в мире

луис инасиу лула да силва

сергей гришунин

бразилия

россия

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МБАБАНЕ, 24 янв - РИА Новости. Нельзя полагаться на финансовые механизмы Запада, который готов в любой момент обмануть ради сиюминутной цели, поэтому в БРИКС уже появились идеи о создании единой валюты, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.По его словам, необходимо искать пути ограждения интересов от доминирования механизмов, созданных Западом в рамках модели глобализации, которой он грубейшим образом злоупотребляет."Прежде всего я имею в виду роль доллара", - сказал Лавров на пресс-конференции."Уже активно растет доля национальных валют в расчетах между странами БРИКС. Уже в странах БРИКС провозглашаются инициативы о необходимости поработать над созданием и своей валюты. Причина очень простая - нельзя полагаться на механизмы, которые находятся в руках тех, кто может обмануть в любой момент, отказаться от своих обязательств", - сказал министр.Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в понедельник предложил подумать над возможностью создания единой валюты МЕРКОСУР для использования при расчетах внутри объединения. Он напомнил, что такие обсуждения ведутся БРИКС. Президент Бразилии отметил, что создание таких валют должно помочь снизить зависимость от доллара и облегчить торговлю.Управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин в комментарии РИА Новости заявил, что полноценная единая валюта стран БРИКС может появиться не раньше 2050 года и, скорее всего, будет цифровой, при этом в ближайшее время вполне возможно появление корзины валют стран объединения, в которой будет доминировать юань.

https://ria.ru/20230124/braziliya-1846965310.html

https://ria.ru/20230123/koalitsiya-1846883925.html

бразилия

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

брикс, сергей лавров, в мире, луис инасиу лула да силва, сергей гришунин, бразилия, россия