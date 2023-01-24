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Украинская разведка назвала группу "Вагнер" уникальной угрозой - РИА Новости, 24.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230124/vagner-1847023814.html
Украинская разведка назвала группу "Вагнер" уникальной угрозой
Украинская разведка назвала группу "Вагнер" уникальной угрозой - РИА Новости, 24.01.2023
Украинская разведка назвала группу "Вагнер" уникальной угрозой
Группа "Вагнер" представляет собой уникальную угрозу в непосредственном соприкосновении, сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на попавший в его... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T11:58
2023-01-24T12:36
специальная военная операция на украине
в мире
евгений пригожин
артемовск
россия
донбасс
санкции в отношении россии
чвк "вагнер"
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Группа "Вагнер" представляет собой уникальную угрозу в непосредственном соприкосновении, сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на попавший в его распоряжение отчет украинской разведки о боях в районе Артемовска. В частности, как утверждается в отчете украинской разведки от декабря 2022 года, штурмовые группы в составе "Вагнера" не отступают с позиций без команд, также им запрещено самостоятельно забирать пострадавших с поля боя, так как "их главная задача продолжать наступление до достижения цели". При этом отмечается, что если штурм не удался, отступать с позиций "вагнеровцы" могут только ночью. В отличие от используемых Вооруженными силами РФ "классических батальонных тактических групп", "Вагнер" использует штурмовые подразделения, отмечается в отчете. Как сообщается, "вагнеровцы" развертывают свои силы в мобильных группах численностью около 10 человек и меньше, используют РПГ и разведданные, получаемые с беспилотников в реальном времени, что называется в отчете "ключевым элементом". Согласно данным украинской разведки, после первой волны атакующих следуют более опытные бойцы с тепловизорами и оборудованием для ночного видения. Когда силам "Вагнера" удается занять позицию, артиллерийская поддержка позволяет им вырыть окопы и закрепиться на местах, признает украинская разведка. Украинцы также утверждают, что тактика группы "Вагнер" "является единственной эффективной для" мобилизованных войск, сообщает CNN. Группа "Вагнер", составленная из добровольцев, принимает активное участие в спецоперации в Донбассе и на Украине. Бизнесмен Евгений Пригожин ранее признал, что это он создал группу "Вагнер" в 2014 году. Пригожин отметил, что благодаря отваге ее бойцов коренным образом изменилась судьба ДНР и ЛНР.
https://ria.ru/20230124/prigozhin-1846969906.html
https://ria.ru/20221122/bezopasnost-1833308262.html
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в мире, евгений пригожин, артемовск, россия, донбасс, санкции в отношении россии, чвк "вагнер", сша, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Евгений Пригожин, Артемовск, Россия, Донбасс, Санкции в отношении России, ЧВК "Вагнер", США, Вооруженные силы Украины
11:58 24.01.2023 (обновлено: 12:36 24.01.2023)
 
Украинская разведка назвала группу "Вагнер" уникальной угрозой

CNN опубликовал отчет украинской разведки об уникальной тактике группы "Вагнер"

© РИА Новости / Перейти в медиабанкБоец группы "Вагнер" в Артемовске в ДНР
Боец группы Вагнер в Артемовске в ДНР - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© РИА Новости
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Боец группы "Вагнер" в Артемовске в ДНР. Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Группа "Вагнер" представляет собой уникальную угрозу в непосредственном соприкосновении, сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на попавший в его распоряжение отчет украинской разведки о боях в районе Артемовска.
"В украинском отчете от декабря 2022 года делается вывод, что "Вагнер" представляет собой уникальную угрозу в непосредственном соприкосновении", - говорится в сообщении CNN.
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В частности, как утверждается в отчете украинской разведки от декабря 2022 года, штурмовые группы в составе "Вагнера" не отступают с позиций без команд, также им запрещено самостоятельно забирать пострадавших с поля боя, так как "их главная задача продолжать наступление до достижения цели". При этом отмечается, что если штурм не удался, отступать с позиций "вагнеровцы" могут только ночью.
В отличие от используемых Вооруженными силами РФ "классических батальонных тактических групп", "Вагнер" использует штурмовые подразделения, отмечается в отчете. Как сообщается, "вагнеровцы" развертывают свои силы в мобильных группах численностью около 10 человек и меньше, используют РПГ и разведданные, получаемые с беспилотников в реальном времени, что называется в отчете "ключевым элементом".
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Согласно данным украинской разведки, после первой волны атакующих следуют более опытные бойцы с тепловизорами и оборудованием для ночного видения. Когда силам "Вагнера" удается занять позицию, артиллерийская поддержка позволяет им вырыть окопы и закрепиться на местах, признает украинская разведка.
Украинцы также утверждают, что тактика группы "Вагнер" "является единственной эффективной для" мобилизованных войск, сообщает CNN.
Группа "Вагнер", составленная из добровольцев, принимает активное участие в спецоперации в Донбассе и на Украине. Бизнесмен Евгений Пригожин ранее признал, что это он создал группу "Вагнер" в 2014 году. Пригожин отметил, что благодаря отваге ее бойцов коренным образом изменилась судьба ДНР и ЛНР.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЕвгений ПригожинАртемовскРоссияДонбассСанкции в отношении РоссииЧВК "Вагнер"СШАВооруженные силы Украины
 
 
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