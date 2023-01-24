https://ria.ru/20230124/vagner-1847023814.html

Украинская разведка назвала группу "Вагнер" уникальной угрозой

Украинская разведка назвала группу "Вагнер" уникальной угрозой - РИА Новости, 24.01.2023

Украинская разведка назвала группу "Вагнер" уникальной угрозой

Группа "Вагнер" представляет собой уникальную угрозу в непосредственном соприкосновении, сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на попавший в его... РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T11:58

2023-01-24T11:58

2023-01-24T12:36

специальная военная операция на украине

в мире

евгений пригожин

артемовск

россия

донбасс

санкции в отношении россии

чвк "вагнер"

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Группа "Вагнер" представляет собой уникальную угрозу в непосредственном соприкосновении, сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на попавший в его распоряжение отчет украинской разведки о боях в районе Артемовска. В частности, как утверждается в отчете украинской разведки от декабря 2022 года, штурмовые группы в составе "Вагнера" не отступают с позиций без команд, также им запрещено самостоятельно забирать пострадавших с поля боя, так как "их главная задача продолжать наступление до достижения цели". При этом отмечается, что если штурм не удался, отступать с позиций "вагнеровцы" могут только ночью. В отличие от используемых Вооруженными силами РФ "классических батальонных тактических групп", "Вагнер" использует штурмовые подразделения, отмечается в отчете. Как сообщается, "вагнеровцы" развертывают свои силы в мобильных группах численностью около 10 человек и меньше, используют РПГ и разведданные, получаемые с беспилотников в реальном времени, что называется в отчете "ключевым элементом". Согласно данным украинской разведки, после первой волны атакующих следуют более опытные бойцы с тепловизорами и оборудованием для ночного видения. Когда силам "Вагнера" удается занять позицию, артиллерийская поддержка позволяет им вырыть окопы и закрепиться на местах, признает украинская разведка. Украинцы также утверждают, что тактика группы "Вагнер" "является единственной эффективной для" мобилизованных войск, сообщает CNN. Группа "Вагнер", составленная из добровольцев, принимает активное участие в спецоперации в Донбассе и на Украине. Бизнесмен Евгений Пригожин ранее признал, что это он создал группу "Вагнер" в 2014 году. Пригожин отметил, что благодаря отваге ее бойцов коренным образом изменилась судьба ДНР и ЛНР.

https://ria.ru/20230124/prigozhin-1846969906.html

https://ria.ru/20221122/bezopasnost-1833308262.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, евгений пригожин, артемовск, россия, донбасс, санкции в отношении россии, чвк "вагнер", сша, вооруженные силы украины