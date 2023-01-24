11:58 24.01.2023 (обновлено: 12:36 24.01.2023)
Украинская разведка назвала группу "Вагнер" уникальной угрозой
CNN опубликовал отчет украинской разведки об уникальной тактике группы "Вагнер"
Боец группы "Вагнер" в Артемовске в ДНР. Архивное фото
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Группа "Вагнер" представляет собой уникальную угрозу в непосредственном соприкосновении, сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на попавший в его распоряжение отчет украинской разведки о боях в районе Артемовска.
"В украинском отчете от декабря 2022 года делается вывод, что "Вагнер" представляет собой уникальную угрозу в непосредственном соприкосновении", - говорится в сообщении CNN.
В частности, как утверждается в отчете украинской разведки от декабря 2022 года, штурмовые группы в составе "Вагнера" не отступают с позиций без команд, также им запрещено самостоятельно забирать пострадавших с поля боя, так как "их главная задача продолжать наступление до достижения цели". При этом отмечается, что если штурм не удался, отступать с позиций "вагнеровцы" могут только ночью.
В отличие от используемых Вооруженными силами РФ "классических батальонных тактических групп", "Вагнер" использует штурмовые подразделения, отмечается в отчете. Как сообщается, "вагнеровцы" развертывают свои силы в мобильных группах численностью около 10 человек и меньше, используют РПГ и разведданные, получаемые с беспилотников в реальном времени, что называется в отчете "ключевым элементом".
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Согласно данным украинской разведки, после первой волны атакующих следуют более опытные бойцы с тепловизорами и оборудованием для ночного видения. Когда силам "Вагнера" удается занять позицию, артиллерийская поддержка позволяет им вырыть окопы и закрепиться на местах, признает украинская разведка.
Украинцы также утверждают, что тактика группы "Вагнер" "является единственной эффективной для" мобилизованных войск, сообщает CNN.
Группа "Вагнер", составленная из добровольцев, принимает активное участие в спецоперации в Донбассе и на Украине. Бизнесмен Евгений Пригожин ранее признал, что это он создал группу "Вагнер" в 2014 году. Пригожин отметил, что благодаря отваге ее бойцов коренным образом изменилась судьба ДНР и ЛНР.