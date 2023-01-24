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Зеленский подписал указы об увольнении глав областных администраций - РИА Новости, 24.01.2023
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Зеленский подписал указы об увольнении глав областных администраций
Зеленский подписал указы об увольнении глав областных администраций - РИА Новости, 24.01.2023
Зеленский подписал указы об увольнении глав областных администраций
Владимир Зеленский подписал указы об увольнении глав Киевской областной военной администрации Алексея Кулебы, Днепропетровской - Валентина Резниченко, Сумской - РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T23:11
2023-01-24T23:12
в мире
владимир зеленский
валентин резниченко
киев
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херсонская область
сумская область
киевская область
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Владимир Зеленский подписал указы об увольнении глав Киевской областной военной администрации Алексея Кулебы, Днепропетровской - Валентина Резниченко, Сумской - Дмитрия Живицкого, следует из данных на сайте Зеленского. Кроме того, уволены назначенные Киевом "губернаторы" подконтрольных Украине частей Запорожской и Херсонской областей Александр Старух и Ярослав Янушевич. Подписанные указы опубликованы во вторник. Серия отставок прокатилась по украинским органам власти. Увольнения затронули как офис Зеленского, так и заместителей глав ряда министерств, а также губернаторов. Отставки произошли на фоне громких скандалов из-за закупки товаров для военных по завышенным ценам и взяток.
https://ria.ru/20230124/kuleba-1847209016.html
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в мире, владимир зеленский, валентин резниченко, киев, украина, херсонская область , сумская область, киевская область, днепропетровская область
В мире, Владимир Зеленский, Валентин Резниченко, Киев, Украина, Херсонская область , Сумская область, Киевская область, Днепропетровская область
23:11 24.01.2023 (обновлено: 23:12 24.01.2023)
 
Зеленский подписал указы об увольнении глав областных администраций

Зеленский подписал указы об увольнении глав нескольких областных администраций

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Владимир Зеленский подписал указы об увольнении глав Киевской областной военной администрации Алексея Кулебы, Днепропетровской - Валентина Резниченко, Сумской - Дмитрия Живицкого, следует из данных на сайте Зеленского.
Кроме того, уволены назначенные Киевом "губернаторы" подконтрольных Украине частей Запорожской и Херсонской областей Александр Старух и Ярослав Янушевич. Подписанные указы опубликованы во вторник.
Серия отставок прокатилась по украинским органам власти. Увольнения затронули как офис Зеленского, так и заместителей глав ряда министерств, а также губернаторов. Отставки произошли на фоне громких скандалов из-за закупки товаров для военных по завышенным ценам и взяток.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
Вчера, 22:17
Зеленский назначил бывшего главу Киевской области замглавы офиса президента
 
В миреВладимир ЗеленскийВалентин РезниченкоКиевУкраинаХерсонская областьСумская областьКиевская областьДнепропетровская область
 
 
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