https://ria.ru/20230124/uvolnenie-1847213968.html
Зеленский подписал указы об увольнении глав областных администраций
Зеленский подписал указы об увольнении глав областных администраций - РИА Новости, 24.01.2023
Зеленский подписал указы об увольнении глав областных администраций
Владимир Зеленский подписал указы об увольнении глав Киевской областной военной администрации Алексея Кулебы, Днепропетровской - Валентина Резниченко, Сумской - РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T23:11
2023-01-24T23:11
2023-01-24T23:12
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владимир зеленский
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Владимир Зеленский подписал указы об увольнении глав Киевской областной военной администрации Алексея Кулебы, Днепропетровской - Валентина Резниченко, Сумской - Дмитрия Живицкого, следует из данных на сайте Зеленского. Кроме того, уволены назначенные Киевом "губернаторы" подконтрольных Украине частей Запорожской и Херсонской областей Александр Старух и Ярослав Янушевич. Подписанные указы опубликованы во вторник. Серия отставок прокатилась по украинским органам власти. Увольнения затронули как офис Зеленского, так и заместителей глав ряда министерств, а также губернаторов. Отставки произошли на фоне громких скандалов из-за закупки товаров для военных по завышенным ценам и взяток.
https://ria.ru/20230124/kuleba-1847209016.html
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23:11 24.01.2023 (обновлено: 23:12 24.01.2023)
Зеленский подписал указы об увольнении глав областных администраций
Зеленский подписал указы об увольнении глав нескольких областных администраций