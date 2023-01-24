https://ria.ru/20230124/uvolnenie-1847213968.html

Зеленский подписал указы об увольнении глав областных администраций

Зеленский подписал указы об увольнении глав областных администраций - РИА Новости, 24.01.2023

Зеленский подписал указы об увольнении глав областных администраций

Владимир Зеленский подписал указы об увольнении глав Киевской областной военной администрации Алексея Кулебы, Днепропетровской - Валентина Резниченко, Сумской - РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T23:11

2023-01-24T23:11

2023-01-24T23:12

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Владимир Зеленский подписал указы об увольнении глав Киевской областной военной администрации Алексея Кулебы, Днепропетровской - Валентина Резниченко, Сумской - Дмитрия Живицкого, следует из данных на сайте Зеленского. Кроме того, уволены назначенные Киевом "губернаторы" подконтрольных Украине частей Запорожской и Херсонской областей Александр Старух и Ярослав Янушевич. Подписанные указы опубликованы во вторник. Серия отставок прокатилась по украинским органам власти. Увольнения затронули как офис Зеленского, так и заместителей глав ряда министерств, а также губернаторов. Отставки произошли на фоне громких скандалов из-за закупки товаров для военных по завышенным ценам и взяток.

https://ria.ru/20230124/kuleba-1847209016.html

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