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В Крыму 13 улиц переименовали в честь героев спецоперации - РИА Новости, 24.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230124/ulitsy-1847121503.html
В Крыму 13 улиц переименовали в честь героев спецоперации
В Крыму 13 улиц переименовали в честь героев спецоперации - РИА Новости, 24.01.2023
В Крыму 13 улиц переименовали в честь героев спецоперации
Тринадцать улиц в Крыму уже названы в честь героев спецоперации на Украине, сообщил глава парламента республики Владимир Константинов. РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T16:11
2023-01-24T16:11
специальная военная операция на украине
общество
владимир константинов
украина
керчь
симферополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости. Тринадцать улиц в Крыму уже названы в честь героев спецоперации на Украине, сообщил глава парламента республики Владимир Константинов. По его словам, эти люди проявили высшую степень мужества и отваги, отдали свои жизни за родину и мирное небо. Их имена получили улицы в Керчи, Симферополе, Щелкино, Сакском и Симферопольском районах. "Для нас они настоящие патриоты, подвиг которых заслуживает безграничного уважения. Память об этих ребятах, о каждом, кто погиб на фронтах специальной военной операции, мы обязательно сохраним и передадим следующим поколениям", - добавил глава парламента.
https://ria.ru/20230124/deti-1847069673.html
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общество, владимир константинов, украина, керчь, симферополь
Специальная военная операция на Украине, Общество, Владимир Константинов, Украина, Керчь, Симферополь
16:11 24.01.2023
 
В Крыму 13 улиц переименовали в честь героев спецоперации

Константинов: в Крыму 13 улиц назвали в честь героев спецоперации на Украине

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкВид на гору Аю-Даг в Крыму
Вид на гору Аю-Даг в Крыму - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Вид на гору Аю-Даг в Крыму. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости. Тринадцать улиц в Крыму уже названы в честь героев спецоперации на Украине, сообщил глава парламента республики Владимир Константинов.
"В городах и районах республики присваивают имена наших героев — участников специальной военной операции, которые погибли при исполнении воинского долга. Сейчас у нас 13 таких улиц", - написал Константинов в своем Telegram-канале.
По его словам, эти люди проявили высшую степень мужества и отваги, отдали свои жизни за родину и мирное небо. Их имена получили улицы в Керчи, Симферополе, Щелкино, Сакском и Симферопольском районах.
"Для нас они настоящие патриоты, подвиг которых заслуживает безграничного уважения. Память об этих ребятах, о каждом, кто погиб на фронтах специальной военной операции, мы обязательно сохраним и передадим следующим поколениям", - добавил глава парламента.
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоВладимир КонстантиновУкраинаКерчьСимферополь
 
 
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