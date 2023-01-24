https://ria.ru/20230124/ulitsy-1847121503.html
В Крыму 13 улиц переименовали в честь героев спецоперации
В Крыму 13 улиц переименовали в честь героев спецоперации - РИА Новости, 24.01.2023
В Крыму 13 улиц переименовали в честь героев спецоперации
Тринадцать улиц в Крыму уже названы в честь героев спецоперации на Украине, сообщил глава парламента республики Владимир Константинов. РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T16:11
2023-01-24T16:11
2023-01-24T16:11
специальная военная операция на украине
общество
владимир константинов
украина
керчь
симферополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости. Тринадцать улиц в Крыму уже названы в честь героев спецоперации на Украине, сообщил глава парламента республики Владимир Константинов. По его словам, эти люди проявили высшую степень мужества и отваги, отдали свои жизни за родину и мирное небо. Их имена получили улицы в Керчи, Симферополе, Щелкино, Сакском и Симферопольском районах. "Для нас они настоящие патриоты, подвиг которых заслуживает безграничного уважения. Память об этих ребятах, о каждом, кто погиб на фронтах специальной военной операции, мы обязательно сохраним и передадим следующим поколениям", - добавил глава парламента.
https://ria.ru/20230124/deti-1847069673.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, владимир константинов, украина, керчь, симферополь
Специальная военная операция на Украине, Общество, Владимир Константинов, Украина, Керчь, Симферополь
В Крыму 13 улиц переименовали в честь героев спецоперации
Константинов: в Крыму 13 улиц назвали в честь героев спецоперации на Украине