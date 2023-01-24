https://ria.ru/20230124/ulitsy-1847121503.html

В Крыму 13 улиц переименовали в честь героев спецоперации

В Крыму 13 улиц переименовали в честь героев спецоперации - РИА Новости, 24.01.2023

В Крыму 13 улиц переименовали в честь героев спецоперации

Тринадцать улиц в Крыму уже названы в честь героев спецоперации на Украине, сообщил глава парламента республики Владимир Константинов. РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T16:11

2023-01-24T16:11

2023-01-24T16:11

специальная военная операция на украине

общество

владимир константинов

украина

керчь

симферополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости. Тринадцать улиц в Крыму уже названы в честь героев спецоперации на Украине, сообщил глава парламента республики Владимир Константинов. По его словам, эти люди проявили высшую степень мужества и отваги, отдали свои жизни за родину и мирное небо. Их имена получили улицы в Керчи, Симферополе, Щелкино, Сакском и Симферопольском районах. "Для нас они настоящие патриоты, подвиг которых заслуживает безграничного уважения. Память об этих ребятах, о каждом, кто погиб на фронтах специальной военной операции, мы обязательно сохраним и передадим следующим поколениям", - добавил глава парламента.

https://ria.ru/20230124/deti-1847069673.html

украина

керчь

симферополь

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, владимир константинов, украина, керчь, симферополь