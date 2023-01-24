21:19 24.01.2023 (обновлено: 22:55 24.01.2023)
Кулеба заявил о нежелании заключать с Россией соглашение наподобие Минских
Глава МИД Украины Кулеба: Киев не будет заключать с Москвой соглашения наподобие Минских
© AP Photo / Valentyn OgirenkoМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
© AP Photo / Valentyn Ogirenko
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Украина не намерена заключать никаких соглашений с Россией по аналогии с Минскими, написал министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба в статье для издания Politico.
"Ошибки минского процесса не должны повториться. В действительности, они должны служить примером того, как не следует вести переговоры с Россией", — утверждает дипломат.
В конце прошлого года бывший канцлер Германии Ангела Меркель признала в интервью газете Die Zeit, что цель Минских соглашений заключалась в попытке дать Украине время на усиление. По словам немецкого политика, все понимали, что конфликт не решен, а заморожен. Она также отметила, что в 2014 году НАТО не могла предоставить киевскому режиму столько оружия, сколько поставляет сейчас.
В свою очередь, экс-президент Франции Франсуа Олланд присоединился к мнению бывшей коллеги и заявил, что заслуга Минских соглашений — получение Украиной возможности усилить своей военный потенциал.
Президент России Владимир Путин признался, что его разочаровали слова Меркель о мотивах заключения Минских соглашений. По его словам, Москва никогда не отказывалась от переговоров с Киевом, украинские власти сами себе это запретили, что выглядит "несколько необычно и даже странно".
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Глава государства не раз подчеркивал, что Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Западные страны в это время все чаще говорят о необходимости продолжения боевых действий, а также поставляют вооружения и готовят ВСУ на своей территории.
После начала спецоперации США и союзники по НАТО поддерживают киевские власти поставками оружия, стоимость программ помощи составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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