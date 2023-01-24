Рейтинг@Mail.ru
Кулеба заявил о нежелании заключать с Россией соглашение наподобие Минских - РИА Новости, 24.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230124/ukraina-1847202477.html
Кулеба заявил о нежелании заключать с Россией соглашение наподобие Минских
Кулеба заявил о нежелании заключать с Россией соглашение наподобие Минских - РИА Новости, 24.01.2023
Кулеба заявил о нежелании заключать с Россией соглашение наподобие Минских
Украина не намерена заключать никаких соглашений с Россией по аналогии с Минскими, написал министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба в статье для издания... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T21:19
2023-01-24T22:55
в мире
дмитрий кулеба
франсуа олланд
владимир путин
россия
украина
киев
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1a/1827021241_0:77:3072:1805_1920x0_80_0_0_563126f4b0b9abe441c5630dc0540f3b.jpg
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Украина не намерена заключать никаких соглашений с Россией по аналогии с Минскими, написал министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба в статье для издания Politico."Ошибки минского процесса не должны повториться. В действительности, они должны служить примером того, как не следует вести переговоры с Россией", — утверждает дипломат.В конце прошлого года бывший канцлер Германии Ангела Меркель признала в интервью газете Die Zeit, что цель Минских соглашений заключалась в попытке дать Украине время на усиление. По словам немецкого политика, все понимали, что конфликт не решен, а заморожен. Она также отметила, что в 2014 году НАТО не могла предоставить киевскому режиму столько оружия, сколько поставляет сейчас.В свою очередь, экс-президент Франции Франсуа Олланд присоединился к мнению бывшей коллеги и заявил, что заслуга Минских соглашений — получение Украиной возможности усилить своей военный потенциал.Президент России Владимир Путин признался, что его разочаровали слова Меркель о мотивах заключения Минских соглашений. По его словам, Москва никогда не отказывалась от переговоров с Киевом, украинские власти сами себе это запретили, что выглядит "несколько необычно и даже странно".Глава государства не раз подчеркивал, что Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Западные страны в это время все чаще говорят о необходимости продолжения боевых действий, а также поставляют вооружения и готовят ВСУ на своей территории.После начала спецоперации США и союзники по НАТО поддерживают киевские власти поставками оружия, стоимость программ помощи составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20230124/ssha-1847169602.html
https://ria.ru/20230118/peregovory-1845669875.html
https://ria.ru/20230121/zapad-1846366533.html
россия
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1a/1827021241_277:0:3008:2048_1920x0_80_0_0_2b4179a2294127a1d445bdc60385bea0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, дмитрий кулеба, франсуа олланд, владимир путин, россия, украина, киев, нато, вооруженные силы украины, ангела меркель
В мире, Дмитрий Кулеба, Франсуа Олланд, Владимир Путин, Россия, Украина, Киев, НАТО, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Ангела Меркель
21:19 24.01.2023 (обновлено: 22:55 24.01.2023)
 
Кулеба заявил о нежелании заключать с Россией соглашение наподобие Минских

Глава МИД Украины Кулеба: Киев не будет заключать с Москвой соглашения наподобие Минских

© AP Photo / Valentyn OgirenkoМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© AP Photo / Valentyn Ogirenko
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Украина не намерена заключать никаких соглашений с Россией по аналогии с Минскими, написал министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба в статье для издания Politico.
"Ошибки минского процесса не должны повториться. В действительности, они должны служить примером того, как не следует вести переговоры с Россией", — утверждает дипломат.
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
Вчера, 18:21
СМИ: Вашингтон открыто признал, что Украина проигрывает
В конце прошлого года бывший канцлер Германии Ангела Меркель признала в интервью газете Die Zeit, что цель Минских соглашений заключалась в попытке дать Украине время на усиление. По словам немецкого политика, все понимали, что конфликт не решен, а заморожен. Она также отметила, что в 2014 году НАТО не могла предоставить киевскому режиму столько оружия, сколько поставляет сейчас.
В свою очередь, экс-президент Франции Франсуа Олланд присоединился к мнению бывшей коллеги и заявил, что заслуга Минских соглашений — получение Украиной возможности усилить своей военный потенциал.
Президент России Владимир Путин признался, что его разочаровали слова Меркель о мотивах заключения Минских соглашений. По его словам, Москва никогда не отказывалась от переговоров с Киевом, украинские власти сами себе это запретили, что выглядит "несколько необычно и даже странно".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
18 января, 11:42
Серьезных предложений по переговорам с Киевом нет, заявил Лавров
Глава государства не раз подчеркивал, что Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Западные страны в это время все чаще говорят о необходимости продолжения боевых действий, а также поставляют вооружения и готовят ВСУ на своей территории.
После начала спецоперации США и союзники по НАТО поддерживают киевские власти поставками оружия, стоимость программ помощи составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
Министр обороны ФРГ Борис Писториус, глава Пентагона Ллойд Остин и министр обороны Украины Алексей Резников во время встречи контактной группы по поддержке Украины на авиабазе Рамштайн в Германии - РИА Новости, 1920, 21.01.2023
21 января, 08:00
Запад начинает против России операцию "Барбаросса-2"
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДмитрий КулебаФрансуа ОлландВладимир ПутинРоссияУкраинаКиевНАТОВооруженные силы УкраиныАнгела Меркель
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала