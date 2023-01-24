https://ria.ru/20230124/ukraina-1847191442.html

СМИ: Вашингтон недоволен поражениями Зеленского и требует сменить тактику

СМИ: Вашингтон недоволен поражениями Зеленского и требует сменить тактику - РИА Новости, 24.01.2023

СМИ: Вашингтон недоволен поражениями Зеленского и требует сменить тактику

Западные чиновники требуют от Владимира Зеленского сменить военную стратегию из-за неудач украинских войск в Артемовске, передает CNN со ссылкой на источники. РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T20:22

2023-01-24T20:22

2023-01-24T21:59

специальная военная операция на украине

в мире

владимир зеленский

артемовск

сша

украина

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Западные чиновники требуют от Владимира Зеленского сменить военную стратегию из-за неудач украинских войск в Артемовске, передает CNN со ссылкой на источники."Американские и западные официальные лица призывают Украину сместить акцент с жестоких многомесячных боев в восточном городе Артемовск и вместо этого отдать приоритет потенциальному наступлению на юге страны", — говорится в материале.Вместо этого от ВСУ требуют воспользоваться преимуществами "новой военной техники на миллиарды долларов", недавно поставленной киевским властям западными странами, уточняется в статье.Так, Владимира Зеленского об этом лично просили заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джон Файнер, заместитель госсекретаря Венди Шерман и заместитель министра обороны Колин Кол во время визита в Киев на прошлой неделе, сообщило издание.При этом, по данным журналистов, Зеленский не согласен с требованиями Соединенных Штатов, поскольку считает, что победа России в Артемовске даст ей возможность продвинуться дальше.Как заявил во вторник врио главы ДНР Денис Пушилин, в Артемовске продолжаются тяжелейшие бои, украинские войска оказывают сопротивление, перебрасывают туда дополнительные резервы и технику. Для ВСУ остался только один путь в город, остальные дороги перерезаны, ситуация близка к оперативному окружению, отметил чиновник.Накануне сообщалось, что российские военные заняли близлежащие населенные пункты Двуречье и Краснопольевка.В прошлую пятницу немецкие СМИ со ссылкой на доклад Федеральной разведывательной службы Германии (BND) сообщили, что украинская армия теряет в боях за Артемовск трехзначное число военнослужащих в день, а падение города негативно скажется на всей линии украинской обороны.Артемовск расположен на подконтрольной киевскому режиму части ДНР к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.

https://ria.ru/20230124/ssha-1847169602.html

https://ria.ru/20230124/krym-1847117481.html

https://ria.ru/20230124/ukraina-1847021197.html

https://ria.ru/20230123/vtorzhenie-1846621703.html

артемовск

сша

украина

донецкая народная республика

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, владимир зеленский, артемовск, сша, украина, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, денис пушилин, федеральная разведывательная служба германии