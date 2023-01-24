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СМИ: Вашингтон недоволен поражениями Зеленского и требует сменить тактику - РИА Новости, 24.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230124/ukraina-1847191442.html
СМИ: Вашингтон недоволен поражениями Зеленского и требует сменить тактику
СМИ: Вашингтон недоволен поражениями Зеленского и требует сменить тактику - РИА Новости, 24.01.2023
СМИ: Вашингтон недоволен поражениями Зеленского и требует сменить тактику
Западные чиновники требуют от Владимира Зеленского сменить военную стратегию из-за неудач украинских войск в Артемовске, передает CNN со ссылкой на источники. РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T20:22
2023-01-24T21:59
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
артемовск
сша
украина
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Западные чиновники требуют от Владимира Зеленского сменить военную стратегию из-за неудач украинских войск в Артемовске, передает CNN со ссылкой на источники."Американские и западные официальные лица призывают Украину сместить акцент с жестоких многомесячных боев в восточном городе Артемовск и вместо этого отдать приоритет потенциальному наступлению на юге страны", — говорится в материале.Вместо этого от ВСУ требуют воспользоваться преимуществами "новой военной техники на миллиарды долларов", недавно поставленной киевским властям западными странами, уточняется в статье.Так, Владимира Зеленского об этом лично просили заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джон Файнер, заместитель госсекретаря Венди Шерман и заместитель министра обороны Колин Кол во время визита в Киев на прошлой неделе, сообщило издание.При этом, по данным журналистов, Зеленский не согласен с требованиями Соединенных Штатов, поскольку считает, что победа России в Артемовске даст ей возможность продвинуться дальше.Как заявил во вторник врио главы ДНР Денис Пушилин, в Артемовске продолжаются тяжелейшие бои, украинские войска оказывают сопротивление, перебрасывают туда дополнительные резервы и технику. Для ВСУ остался только один путь в город, остальные дороги перерезаны, ситуация близка к оперативному окружению, отметил чиновник.Накануне сообщалось, что российские военные заняли близлежащие населенные пункты Двуречье и Краснопольевка.В прошлую пятницу немецкие СМИ со ссылкой на доклад Федеральной разведывательной службы Германии (BND) сообщили, что украинская армия теряет в боях за Артемовск трехзначное число военнослужащих в день, а падение города негативно скажется на всей линии украинской обороны.Артемовск расположен на подконтрольной киевскому режиму части ДНР к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.
https://ria.ru/20230124/ssha-1847169602.html
https://ria.ru/20230124/krym-1847117481.html
https://ria.ru/20230124/ukraina-1847021197.html
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артемовск
сша
украина
донецкая народная республика
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в мире, владимир зеленский, артемовск, сша, украина, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, денис пушилин, федеральная разведывательная служба германии
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Артемовск, США, Украина, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Федеральная разведывательная служба Германии
20:22 24.01.2023 (обновлено: 21:59 24.01.2023)
 
СМИ: Вашингтон недоволен поражениями Зеленского и требует сменить тактику

CNN: США недовольны результатами ВСУ в боях за Артемовск и требуют сменить тактику

© AP Photo / Natacha PisarenkoПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Западные чиновники требуют от Владимира Зеленского сменить военную стратегию из-за неудач украинских войск в Артемовске, передает CNN со ссылкой на источники.
"Американские и западные официальные лица призывают Украину сместить акцент с жестоких многомесячных боев в восточном городе Артемовск и вместо этого отдать приоритет потенциальному наступлению на юге страны", — говорится в материале.
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Вместо этого от ВСУ требуют воспользоваться преимуществами "новой военной техники на миллиарды долларов", недавно поставленной киевским властям западными странами, уточняется в статье.
Так, Владимира Зеленского об этом лично просили заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джон Файнер, заместитель госсекретаря Венди Шерман и заместитель министра обороны Колин Кол во время визита в Киев на прошлой неделе, сообщило издание.
При этом, по данным журналистов, Зеленский не согласен с требованиями Соединенных Штатов, поскольку считает, что победа России в Артемовске даст ей возможность продвинуться дальше.
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Как заявил во вторник врио главы ДНР Денис Пушилин, в Артемовске продолжаются тяжелейшие бои, украинские войска оказывают сопротивление, перебрасывают туда дополнительные резервы и технику. Для ВСУ остался только один путь в город, остальные дороги перерезаны, ситуация близка к оперативному окружению, отметил чиновник.
Накануне сообщалось, что российские военные заняли близлежащие населенные пункты Двуречье и Краснопольевка.
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В прошлую пятницу немецкие СМИ со ссылкой на доклад Федеральной разведывательной службы Германии (BND) сообщили, что украинская армия теряет в боях за Артемовск трехзначное число военнослужащих в день, а падение города негативно скажется на всей линии украинской обороны.
Артемовск расположен на подконтрольной киевскому режиму части ДНР к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ЗеленскийАртемовскСШАУкраинаВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинФедеральная разведывательная служба Германии
 
 
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