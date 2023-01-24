20:22 24.01.2023 (обновлено: 21:59 24.01.2023)
СМИ: Вашингтон недоволен поражениями Зеленского и требует сменить тактику
CNN: США недовольны результатами ВСУ в боях за Артемовск и требуют сменить тактику
© AP Photo / Natacha PisarenkoПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Западные чиновники требуют от Владимира Зеленского сменить военную стратегию из-за неудач украинских войск в Артемовске, передает CNN со ссылкой на источники.
"Американские и западные официальные лица призывают Украину сместить акцент с жестоких многомесячных боев в восточном городе Артемовск и вместо этого отдать приоритет потенциальному наступлению на юге страны", — говорится в материале.
Вместо этого от ВСУ требуют воспользоваться преимуществами "новой военной техники на миллиарды долларов", недавно поставленной киевским властям западными странами, уточняется в статье.
Так, Владимира Зеленского об этом лично просили заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джон Файнер, заместитель госсекретаря Венди Шерман и заместитель министра обороны Колин Кол во время визита в Киев на прошлой неделе, сообщило издание.
При этом, по данным журналистов, Зеленский не согласен с требованиями Соединенных Штатов, поскольку считает, что победа России в Артемовске даст ей возможность продвинуться дальше.
Как заявил во вторник врио главы ДНР Денис Пушилин, в Артемовске продолжаются тяжелейшие бои, украинские войска оказывают сопротивление, перебрасывают туда дополнительные резервы и технику. Для ВСУ остался только один путь в город, остальные дороги перерезаны, ситуация близка к оперативному окружению, отметил чиновник.
Накануне сообщалось, что российские военные заняли близлежащие населенные пункты Двуречье и Краснопольевка.
В прошлую пятницу немецкие СМИ со ссылкой на доклад Федеральной разведывательной службы Германии (BND) сообщили, что украинская армия теряет в боях за Артемовск трехзначное число военнослужащих в день, а падение города негативно скажется на всей линии украинской обороны.
Артемовск расположен на подконтрольной киевскому режиму части ДНР к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.
23 января, 08:00Европейские армии готовят к вторжению в Россию