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Ответ немецкого политика на просьбу Киева привел МИД Украины в ярость - РИА Новости, 24.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230124/ukraina-1847111717.html
Ответ немецкого политика на просьбу Киева привел МИД Украины в ярость
Ответ немецкого политика на просьбу Киева привел МИД Украины в ярость - РИА Новости, 24.01.2023
Ответ немецкого политика на просьбу Киева привел МИД Украины в ярость
Заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник оскорбил в Twitter депутата бундестага от Левой партии Сару Вагенкнехт, которая выступила против... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T15:51
2023-01-24T22:39
в мире
андрей мельников
сара вагенкнехт
украина
германия
специальная военная операция на украине
левая (партия)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник оскорбил в Twitter депутата бундестага от Левой партии Сару Вагенкнехт, которая выступила против передачи ВСУ немецких танков."Отвратительная ведьма", — написал украинский дипломат в ответ на заявление немецкого политика.Пользователи социальной сети раскритиковали Мельника за такой комментарий."Если здесь кто-то и ведет себя отвратительно, так это вы", — написал комментатор под ником Ивел Книвел."После такого мы обязаны перестать потакать украинскому правительству, игра окончена", — добавил другой.Депутат Вагенкнехт не раз выступала против отправки на Украину западного оружия. Так, в начале января она заявила, что немецкое правительство поддерживает киевский режим вопреки желанию большинства граждан страны, тем самым разжигая самый опасный конфликт со времен Второй мировой войны.Киевские власти уже несколько месяцев требуют от Запада выделить им бронетехнику для наступательных действий. В интервью ARD Владимир Зеленский выразил недовольство объемами получаемой помощи — по его словам, поставка десяти, двадцати или даже пятидесяти танков не решит проблему, потому что "у российской армии их тысяча".Москва, со своей стороны, не раз подчеркивала, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с военной техникой становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20230124/germaniya-1846928324.html
https://ria.ru/20230123/ekonomika-1846930437.html
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в мире, андрей мельников, сара вагенкнехт, украина, германия, левая (партия), вооруженные силы украины, владимир зеленский
В мире, Андрей Мельников, Сара Вагенкнехт, Украина, Германия, Специальная военная операция на Украине, Левая (партия), Вооруженные силы Украины, Владимир Зеленский
15:51 24.01.2023 (обновлено: 22:39 24.01.2023)
 
Ответ немецкого политика на просьбу Киева привел МИД Украины в ярость

Замглавы МИД Украины Мельник оскорбил депутата бундестага Вагенкнехт за позицию по танкам

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел Украины в Киеве
Здание Министерства иностранных дел Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Здание Министерства иностранных дел Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник оскорбил в Twitter депутата бундестага от Левой партии Сару Вагенкнехт, которая выступила против передачи ВСУ немецких танков.
"Отвратительная ведьма", — написал украинский дипломат в ответ на заявление немецкого политика.
Мужчина на велосипеде проезжает мимо рекламного баннера возле штаб-квартиры крупнейшего немецкого производителя оружия Rheinmetall AG в Дюссельдорфе, Германия - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
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Пользователи социальной сети раскритиковали Мельника за такой комментарий.
"Если здесь кто-то и ведет себя отвратительно, так это вы", — написал комментатор под ником Ивел Книвел.
"После такого мы обязаны перестать потакать украинскому правительству, игра окончена", — добавил другой.

"Вы так ведете себя каждый раз, когда что-то просите? И после этого вас удивляет наша позиция?" — поинтересовалась Карин Вирнсбергер.

Депутат Вагенкнехт не раз выступала против отправки на Украину западного оружия. Так, в начале января она заявила, что немецкое правительство поддерживает киевский режим вопреки желанию большинства граждан страны, тем самым разжигая самый опасный конфликт со времен Второй мировой войны.
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Киевские власти уже несколько месяцев требуют от Запада выделить им бронетехнику для наступательных действий. В интервью ARD Владимир Зеленский выразил недовольство объемами получаемой помощи — по его словам, поставка десяти, двадцати или даже пятидесяти танков не решит проблему, потому что "у российской армии их тысяча".
Москва, со своей стороны, не раз подчеркивала, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с военной техникой становится законной целью для российской армии.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреАндрей МельниковСара ВагенкнехтУкраинаГерманияЛевая (партия)Вооруженные силы УкраиныВладимир Зеленский
 
 
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