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"Как никогда раньше". Зеленский подал Западу сигнал бедствия, пишут СМИ - РИА Новости, 24.01.2023
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"Как никогда раньше". Зеленский подал Западу сигнал бедствия, пишут СМИ
"Как никогда раньше". Зеленский подал Западу сигнал бедствия, пишут СМИ - РИА Новости, 24.01.2023
"Как никогда раньше". Зеленский подал Западу сигнал бедствия, пишут СМИ
Призывы президента Украины Владимира Зеленского к Западу предоставить ВСУ все более совершенное оружие свидетельствуют о панике в Киеве, пишет издание Asia... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T13:37
2023-01-24T14:16
в мире
владимир зеленский
украина
киев
россия
служба безопасности украины
вооруженные силы украины
нато
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Призывы президента Украины Владимира Зеленского к Западу предоставить ВСУ все более совершенное оружие свидетельствуют о панике в Киеве, пишет издание Asia Times.По мнению автора статьи Стивена Брайена, подавляющая часть поставленного вооружения направлена на то, чтобы остановить серию неудач украинской армии.При этом, как отмечает обозреватель, украинский лидер беспокоится о своей судьбе в случае победы России."Зеленский арестовал большинство своих политических оппонентов, заставил замолчать неугодные ему СМИ, включая случаи, когда оппозиционеры якобы были ликвидированы СБУ", — написал Брайен.Однако, по его словам, это не защитит ни коллег политика, ни его самого, "если в Киеве начнут понимать, что украинская оборона рушится".В этом случае Вашингтон начнет настаивать на мирном урегулировании, против которого он выступал в прошлом, и этот сценарий наиболее вероятный, резюмировал обозреватель.С 24 февраля Россия проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием на десятки миллиардов долларов.Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с военной техникой становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20230124/ukraina-1846982943.html
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в мире, владимир зеленский, украина, киев, россия, служба безопасности украины, вооруженные силы украины, нато
В мире, Владимир Зеленский, Украина, Киев, Россия, Служба безопасности Украины, Вооруженные силы Украины, НАТО
13:37 24.01.2023 (обновлено: 14:16 24.01.2023)
 
"Как никогда раньше". Зеленский подал Западу сигнал бедствия, пишут СМИ

AT: требования Зеленского к США о поставках оружия свидетельствуют о панике Киева

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Призывы президента Украины Владимира Зеленского к Западу предоставить ВСУ все более совершенное оружие свидетельствуют о панике в Киеве, пишет издание Asia Times.
"Это наспех доставленное вооружение показывает, что Украина как никогда близка к проигрышу", — говорится в публикации.
По мнению автора статьи Стивена Брайена, подавляющая часть поставленного вооружения направлена на то, чтобы остановить серию неудач украинской армии.
При этом, как отмечает обозреватель, украинский лидер беспокоится о своей судьбе в случае победы России.
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"Зеленский арестовал большинство своих политических оппонентов, заставил замолчать неугодные ему СМИ, включая случаи, когда оппозиционеры якобы были ликвидированы СБУ", — написал Брайен.
Однако, по его словам, это не защитит ни коллег политика, ни его самого, "если в Киеве начнут понимать, что украинская оборона рушится".
В этом случае Вашингтон начнет настаивать на мирном урегулировании, против которого он выступал в прошлом, и этот сценарий наиболее вероятный, резюмировал обозреватель.
С 24 февраля Россия проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием на десятки миллиардов долларов.
Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с военной техникой становится законной целью для российской армии.
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В миреВладимир ЗеленскийУкраинаКиевРоссияСлужба безопасности УкраиныВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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