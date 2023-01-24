https://ria.ru/20230124/ukraina-1847061008.html

"Как никогда раньше". Зеленский подал Западу сигнал бедствия, пишут СМИ

"Как никогда раньше". Зеленский подал Западу сигнал бедствия, пишут СМИ - РИА Новости, 24.01.2023

"Как никогда раньше". Зеленский подал Западу сигнал бедствия, пишут СМИ

Призывы президента Украины Владимира Зеленского к Западу предоставить ВСУ все более совершенное оружие свидетельствуют о панике в Киеве, пишет издание Asia... РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T13:37

2023-01-24T13:37

2023-01-24T14:16

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Призывы президента Украины Владимира Зеленского к Западу предоставить ВСУ все более совершенное оружие свидетельствуют о панике в Киеве, пишет издание Asia Times.По мнению автора статьи Стивена Брайена, подавляющая часть поставленного вооружения направлена на то, чтобы остановить серию неудач украинской армии.При этом, как отмечает обозреватель, украинский лидер беспокоится о своей судьбе в случае победы России."Зеленский арестовал большинство своих политических оппонентов, заставил замолчать неугодные ему СМИ, включая случаи, когда оппозиционеры якобы были ликвидированы СБУ", — написал Брайен.Однако, по его словам, это не защитит ни коллег политика, ни его самого, "если в Киеве начнут понимать, что украинская оборона рушится".В этом случае Вашингтон начнет настаивать на мирном урегулировании, против которого он выступал в прошлом, и этот сценарий наиболее вероятный, резюмировал обозреватель.С 24 февраля Россия проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием на десятки миллиардов долларов.Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с военной техникой становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20230124/ukraina-1846982943.html

https://ria.ru/20230124/ukraina-1847021197.html

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киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, владимир зеленский, украина, киев, россия, служба безопасности украины, вооруженные силы украины, нато