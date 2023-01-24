12:13 24.01.2023 (обновлено: 14:11 24.01.2023)
Лукашенко заявил о предложении Киева заключить "пакт о ненападении"
Президент Белоруссии Лукашенко сообщил о предложении Киева заключить пакт о ненападении
© Фото : Министерство обороны РББелорусские военнослужащие
© Фото : Министерство обороны РБ
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Киев предлагал Минску заключить "пакт о ненападении", чтобы белорусские войска не двигались на Украину, заявил президент республики Александр Лукашенко.
По его словам, Запад "не отказался от своих планов касательно Белоруссии", а на Украине продолжают готовить боевиков и экстремистов.
"Не знаю, зачем это украинцам. С одной стороны, просят нас, чтобы мы ни в коем случае не воевали с Украиной, чтобы наши войска туда не двигались. Пакт о ненападении предлагают заключить. А с другой стороны, готовят эту гремучую смесь и вооружают их. Польша, Литва вообще очумели. Зачем это им надо? Не понятно", — приводит информагентство Белта выдержки из выступления президента.
Накануне Лукашенко отметил, что вблизи белорусской границы сосредоточена "группировка вооруженных формирований сопредельных государств Евросоюза и Украины" — около 23,5 тысячи человек, из которых 17,2 тысячи — из Украины и 3,7 тысячи — из Польши.
На встрече с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым на этой неделе он также заявил, что "западные соседи пытаются использовать Украину против Беларуси", однако та "пока держится и на провокации не идет".
Отношения Минска и Киева ухудшились в 2020 году, тогда Владимир Зеленский не приехал на форум регионов двух стран, который планировался в Белоруссии. Украина является одной из стран, которую Минск наравне со странами Запада обвинял во вмешательстве в свои внутренние дела, а также в том, что с ее территории координировались начавшиеся после президентских выборов акции протеста.
Лукашенко ранее говорил, что Минск не хочет воевать на Украине, ни одного белорусского солдата там нет, но страну пытаются втянуть в конфликт.