https://ria.ru/20230124/ukraina-1847027940.html

Лукашенко заявил о предложении Киева заключить "пакт о ненападении"

Лукашенко заявил о предложении Киева заключить "пакт о ненападении" - РИА Новости, 24.01.2023

Лукашенко заявил о предложении Киева заключить "пакт о ненападении"

Киев предлагал Минску заключить "пакт о ненападении", чтобы белорусские войска не двигались на Украину, заявил президент республики Александр Лукашенко. РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T12:13

2023-01-24T12:13

2023-01-24T14:11

специальная военная операция на украине

в мире

украина

александр лукашенко

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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Киев предлагал Минску заключить "пакт о ненападении", чтобы белорусские войска не двигались на Украину, заявил президент республики Александр Лукашенко. По его словам, Запад "не отказался от своих планов касательно Белоруссии", а на Украине продолжают готовить боевиков и экстремистов. Накануне Лукашенко отметил, что вблизи белорусской границы сосредоточена "группировка вооруженных формирований сопредельных государств Евросоюза и Украины" — около 23,5 тысячи человек, из которых 17,2 тысячи — из Украины и 3,7 тысячи — из Польши. На встрече с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым на этой неделе он также заявил, что "западные соседи пытаются использовать Украину против Беларуси", однако та "пока держится и на провокации не идет".Отношения Минска и Киева ухудшились в 2020 году, тогда Владимир Зеленский не приехал на форум регионов двух стран, который планировался в Белоруссии. Украина является одной из стран, которую Минск наравне со странами Запада обвинял во вмешательстве в свои внутренние дела, а также в том, что с ее территории координировались начавшиеся после президентских выборов акции протеста.Лукашенко ранее говорил, что Минск не хочет воевать на Украине, ни одного белорусского солдата там нет, но страну пытаются втянуть в конфликт.

https://ria.ru/20230117/belorussiya-1845571266.html

https://ria.ru/20230119/svo-1845928578.html

украина

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, александр лукашенко