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Лукашенко заявил о предложении Киева заключить "пакт о ненападении" - РИА Новости, 24.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230124/ukraina-1847027940.html
Лукашенко заявил о предложении Киева заключить "пакт о ненападении"
Лукашенко заявил о предложении Киева заключить "пакт о ненападении" - РИА Новости, 24.01.2023
Лукашенко заявил о предложении Киева заключить "пакт о ненападении"
Киев предлагал Минску заключить "пакт о ненападении", чтобы белорусские войска не двигались на Украину, заявил президент республики Александр Лукашенко. РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T12:13
2023-01-24T14:11
специальная военная операция на украине
в мире
украина
александр лукашенко
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Киев предлагал Минску заключить "пакт о ненападении", чтобы белорусские войска не двигались на Украину, заявил президент республики Александр Лукашенко. По его словам, Запад "не отказался от своих планов касательно Белоруссии", а на Украине продолжают готовить боевиков и экстремистов. Накануне Лукашенко отметил, что вблизи белорусской границы сосредоточена "группировка вооруженных формирований сопредельных государств Евросоюза и Украины" — около 23,5 тысячи человек, из которых 17,2 тысячи — из Украины и 3,7 тысячи — из Польши. На встрече с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым на этой неделе он также заявил, что "западные соседи пытаются использовать Украину против Беларуси", однако та "пока держится и на провокации не идет".Отношения Минска и Киева ухудшились в 2020 году, тогда Владимир Зеленский не приехал на форум регионов двух стран, который планировался в Белоруссии. Украина является одной из стран, которую Минск наравне со странами Запада обвинял во вмешательстве в свои внутренние дела, а также в том, что с ее территории координировались начавшиеся после президентских выборов акции протеста.Лукашенко ранее говорил, что Минск не хочет воевать на Украине, ни одного белорусского солдата там нет, но страну пытаются втянуть в конфликт.
https://ria.ru/20230117/belorussiya-1845571266.html
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в мире, украина, александр лукашенко
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Александр Лукашенко
12:13 24.01.2023 (обновлено: 14:11 24.01.2023)
 
Лукашенко заявил о предложении Киева заключить "пакт о ненападении"

Президент Белоруссии Лукашенко сообщил о предложении Киева заключить пакт о ненападении

© Фото : Министерство обороны РББелорусские военнослужащие
Белорусские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© Фото : Министерство обороны РБ
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Киев предлагал Минску заключить "пакт о ненападении", чтобы белорусские войска не двигались на Украину, заявил президент республики Александр Лукашенко.
По его словам, Запад "не отказался от своих планов касательно Белоруссии", а на Украине продолжают готовить боевиков и экстремистов.

"Не знаю, зачем это украинцам. С одной стороны, просят нас, чтобы мы ни в коем случае не воевали с Украиной, чтобы наши войска туда не двигались. Пакт о ненападении предлагают заключить. А с другой стороны, готовят эту гремучую смесь и вооружают их. Польша, Литва вообще очумели. Зачем это им надо? Не понятно", — приводит информагентство Белта выдержки из выступления президента.

Накануне Лукашенко отметил, что вблизи белорусской границы сосредоточена "группировка вооруженных формирований сопредельных государств Евросоюза и Украины" — около 23,5 тысячи человек, из которых 17,2 тысячи — из Украины и 3,7 тысячи — из Польши.
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На встрече с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым на этой неделе он также заявил, что "западные соседи пытаются использовать Украину против Беларуси", однако та "пока держится и на провокации не идет".
Отношения Минска и Киева ухудшились в 2020 году, тогда Владимир Зеленский не приехал на форум регионов двух стран, который планировался в Белоруссии. Украина является одной из стран, которую Минск наравне со странами Запада обвинял во вмешательстве в свои внутренние дела, а также в том, что с ее территории координировались начавшиеся после президентских выборов акции протеста.
Лукашенко ранее говорил, что Минск не хочет воевать на Украине, ни одного белорусского солдата там нет, но страну пытаются втянуть в конфликт.
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