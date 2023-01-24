https://ria.ru/20230124/ukraina-1847010605.html

Замминистра обороны Украины подал в отставку после скандала с закупками

Замминистра обороны Украины подал в отставку после скандала с закупками - РИА Новости, 24.01.2023

Замминистра обороны Украины подал в отставку после скандала с закупками

Сразу три крупных украинских чиновника отправляются в отставку — замминистра обороны Вячеслав Шаповалов написал заявление, заместитель руководителя офиса... РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T11:15

2023-01-24T11:15

2023-01-24T13:17

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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Сразу три крупных украинских чиновника отправляются в отставку — замминистра обороны Вячеслав Шаповалов написал заявление, заместитель руководителя офиса президента Кирилл Тимошенко и зам генерального прокурора Алексей Симоненко уже лишились должностей.Как заявили в военном ведомстве, Шаповалов, ответственный за тыловое обеспечение ВСУ, подал в отставку после скандала с закупками продуктов питания."Вячеслав Шаповалов <…> попросил уволить его, чтобы не создавать угрозы для стабильного обеспечения Вооруженных сил Украины в результате кампании обвинений, связанных с закупкой услуг питания", — говорится в релизе.Министр Алексей Резников поддержал просьбу своего заместителя и обратился к правительству с соответствующим предложением, добавили в Минобороны. При этом заявление Шаповалова там назвали "достойным поступком в традициях европейской и демократической политики", а обвинения в его адрес — необоснованными и безосновательными.Украинские СМИ обвиняют Минобороны в махинациях при заключении соглашений на услуги организации питания для воинских частей, дислоцированных в Житомирской, Киевской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях. Сумма этой сделки составляет свыше 13 миллиардов гривен (более 350 миллионов долларов). Как утверждают журналисты, Минобороны закупает продукты вдвое или втрое дороже, чем их можно приобрести в розничных магазинах Киева.В военном ведомстве в ответ заявили, что эти сведения распространяются с "признаками преднамеренных манипуляций и вводят в заблуждение". А Резников объяснил завышенные цены на продукты технической ошибкой.Отставки в офисе президента и ГенпрокуратуреКроме того, накануне в отставку подал заместитель руководителя офиса президента Кирилл Тимошенко. Сегодня Владимир Зеленский удовлетворил его просьбу. Тимошенко фигурирует в множестве скандальных публикаций. В октябре журналисты писали, в частности, о том, что в служебных поездках он ездит на внедорожнике, переданном американской General Motors для гуманитарных нужд. Позже Тимошенко упрекали в том, что он проживает в элитном поселке под Киевом, который называют "главным поселением украинских миллионеров".Еще одна отставка — заместителя генпрокурора Алексея Симоненко. Здесь поводом для скандала стали публикации о том, что Симоненко, несмотря на призыв Зеленского, выехал в Испанию на десять дней, причем на автомобиле, принадлежащем компании супруги бизнесмена Григория Козловского.

https://ria.ru/20230124/simonenko-1846960471.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр