https://ria.ru/20230124/ukraina-1847000821.html

Эксперт прокомментировал возможные перестановки во власти на Украине

Эксперт прокомментировал возможные перестановки во власти на Украине - РИА Новости, 24.01.2023

Эксперт прокомментировал возможные перестановки во власти на Украине

Возможные перестановки на Украине во властных структурах являются частью "клановой борьбы", где одним из факторов выступает резкое обогащение отдельных лиц,... РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T10:39

2023-01-24T10:39

2023-01-24T10:39

специальная военная операция на украине

в мире

украина

андрей суздальцев

кирилл тимошенко

владимир зеленский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839642779_0:200:3072:1928_1920x0_80_0_0_a75a8425e533b4bac71c06ebefb9fb08.jpg

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Возможные перестановки на Украине во властных структурах являются частью "клановой борьбы", где одним из факторов выступает резкое обогащение отдельных лиц, считает политолог Андрей Суздальцев. "Есть несколько групп, которые начинают между собой конкурировать. Это позволяет руководству какой-то структуры - в данном случае офису президента Украины - выбирать наиболее подходящие варианты, это нормально. В итоге какая-то из группировок берет верх и продвигает решения", - сказал эксперт в комментарии РИА Новости. В данном случае надо учитывать, что в эти "группировки" входят представители различного рода обогатившихся фракций, а подготовка к весеннему наступлению ведет к тому, что они начинают "сбрасывать за борт" отдельных людей. "Это клановая борьба, в большей степени связанная с деньгами", - считает эксперт. Ранее издание "Украинская правда" сообщило о возможных увольнениях и перестановках в кабмине Украины. Кроме того, украинские СМИ сообщали об увольнении заместителя генерального прокурора Украины Алексея Симоненко. Кроме того, Владимир Зеленский уволил Кирилла Тимошенко с должности заместителя главы своего офиса. Также глава партии Зеленского "Слуга народа" Елена Шуляк призвала украинские правоохранительные и антикоррупционные органы к тщательному расследованию случаев коррупции среди чиновников кабмина и отдельных министерств.

https://ria.ru/20230122/uvolnenie-1846629632.html

https://ria.ru/20230121/arestovich-1846498542.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, андрей суздальцев, кирилл тимошенко, владимир зеленский