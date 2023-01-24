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Постпред США при ООН прервала репортера из-за слов об Украине - РИА Новости, 24.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230124/ukraina-1846974715.html
Постпред США при ООН прервала репортера из-за слов об Украине
Постпред США при ООН прервала репортера из-за слов об Украине - РИА Новости, 24.01.2023
Постпред США при ООН прервала репортера из-за слов об Украине
Американский постпред при ООН Линда Томас-Гринфилд во время интервью Би-би-си прервала журналистку, говорившую о роли США в конфликте на Украине, и обвинила во... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T08:48
2023-01-24T10:55
специальная военная операция на украине
в мире
нато
украина
россия
сша
линда томас-гринфилд
би-би-си
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НЬЮ-ЙОРК, 24 янв — РИА Новости. Американский постпред при ООН Линда Томас-Гринфилд во время интервью Би-би-си прервала журналистку, говорившую о роли США в конфликте на Украине, и обвинила во всем Россию, следует из расшифровки, которую разослало постпредство Соединенных Штатов.На этой неделе Томас-Гринфилд посетит Гану, Мозамбик и Кению. Визит в частности будет посвящен влиянию конфликта на Украине на глобальную продовольственную безопасность."Африканский союз призвал к прекращению войны на Украине путем переговоров. Это то, чего хотят африканские лидеры. Но вы не можете обещать им это, не так ли?" — спросила постпреда корреспондент Лора Тревельян. Томас-Гринфилд ответила, что "только Россия может им это обещать". "Но США продлевают войну, вооружая Украину, так что…" — продолжила было Тревельян. Но Томас-Гринфилд не дала ей закончить фразу и заявила, что это "Россия продлевает войну, продолжая нападать на Украину". "Украина должна защищаться. Если Украина не будет защищаться, ей конец. Все кончено. И поэтому мы взяли на себя обязательство помочь украинцам защититься от этого неспровоцированного нападения", — добавила постпред. С начала российской военной спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО активно накачивают киевский режим оружием. За время президентства Джо Байдена его администрация выделила на это почти 28 миллиардов долларов. По словам главы российского МИД Сергея Лавров, гибридная война Запада с Россией уже превратилась в настоящую.Москва неоднократно заявляла, что Запад играет с огнем, вооружая ВСУ. Как отмечали в Кремле, поставки западных вооружений только затягивают конфликт и не сулят Украине ничего хорошего, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20230120/oruzhie-1846071838.html
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в мире, нато, украина, россия, сша, линда томас-гринфилд, би-би-си
Специальная военная операция на Украине, В мире, НАТО, Украина, Россия, США, Линда Томас-Гринфилд, Би-би-си
08:48 24.01.2023 (обновлено: 10:55 24.01.2023)
 
Постпред США при ООН прервала репортера из-за слов об Украине

Постпред США при ООН прервала репортера на словах о роли Вашингтона в конфликте на Украине

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинский военнослужащий во время разгрузки военной помощи из США в аэропорту Борисполь
Украинский военнослужащий во время разгрузки военной помощи из США в аэропорту Борисполь - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинский военнослужащий во время разгрузки военной помощи из США в аэропорту Борисполь. Архивное фото
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НЬЮ-ЙОРК, 24 янв — РИА Новости. Американский постпред при ООН Линда Томас-Гринфилд во время интервью Би-би-си прервала журналистку, говорившую о роли США в конфликте на Украине, и обвинила во всем Россию, следует из расшифровки, которую разослало постпредство Соединенных Штатов.
На этой неделе Томас-Гринфилд посетит Гану, Мозамбик и Кению. Визит в частности будет посвящен влиянию конфликта на Украине на глобальную продовольственную безопасность.
"Африканский союз призвал к прекращению войны на Украине путем переговоров. Это то, чего хотят африканские лидеры. Но вы не можете обещать им это, не так ли?" — спросила постпреда корреспондент Лора Тревельян.
Томас-Гринфилд ответила, что "только Россия может им это обещать".
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"Но США продлевают войну, вооружая Украину, так что…" — продолжила было Тревельян. Но Томас-Гринфилд не дала ей закончить фразу и заявила, что это "Россия продлевает войну, продолжая нападать на Украину".
"Украина должна защищаться. Если Украина не будет защищаться, ей конец. Все кончено. И поэтому мы взяли на себя обязательство помочь украинцам защититься от этого неспровоцированного нападения", — добавила постпред.
С начала российской военной спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО активно накачивают киевский режим оружием. За время президентства Джо Байдена его администрация выделила на это почти 28 миллиардов долларов. По словам главы российского МИД Сергея Лавров, гибридная война Запада с Россией уже превратилась в настоящую.
Москва неоднократно заявляла, что Запад играет с огнем, вооружая ВСУ. Как отмечали в Кремле, поставки западных вооружений только затягивают конфликт и не сулят Украине ничего хорошего, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреНАТОУкраинаРоссияСШАЛинда Томас-ГринфилдБи-би-си
 
 
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