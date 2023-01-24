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Кандидат в президенты Чехии получил письмо с угрозами

Кандидат в президенты Чехии получил письмо с угрозами - РИА Новости, 24.01.2023

Кандидат в президенты Чехии получил письмо с угрозами

Экс-премьер и кандидат в президенты Чехии Андрей Бабиш заявил во вторник, что прекращает встречи с избирателями в связи с получением письма с угрозой убийством... РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T17:41

2023-01-24T17:41

2023-01-24T17:41

в мире

андрей бабиш

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ПРАГА, 24 янв – РИА Новости. Экс-премьер и кандидат в президенты Чехии Андрей Бабиш заявил во вторник, что прекращает встречи с избирателями в связи с получением письма с угрозой убийством в случае его успеха на выборах. Первый тур выборов президента Чехии прошел 13-14 января, явка составила 68,24%. Экс-глава военного комитета НАТО Петр Павел получил 35,4% и занял первое место, долларовый миллиардер Бабиш стал вторым с 34,99%. Они вышли во второй тур, который состоится 27-28 января. "Актуальная ситуация уже действительно зашла за грани того, что я способен понять. Она обостряется до сумасшедших размеров, люди уже угрожают не только мне, но и моему ближайшему окружению", - заявил Бабиш на пресс-конференции в Праге, добавив, что отменил поездку в краевой центр Градец-Кралове, которая должна была состояться во вторник, а также все остальные встречи с избирателями, намеченные на оставшиеся до голосования дни (пятница и суббота). Бабиш также процитировал полученное им анонимное письмо с угрозами, в котором, в частности, ему предлагается на выбор – "или проиграете (выборы), или умрете, или снимитесь (с выборов), и тем самым вы сохраните не только свою жизнь, но и честь". Данное письмо Бабиш передал полиции, которая с субботы расследует также письмо с угрозами, направленное жене Бабиша, при этом к письму в конверте был приложен боевой патрон. Соперник Бабиша по второму туру выборов, Павел, также вынужден был временно отменить свои встречи с избирателями из-за простуды. Предполагается, что оба кандидата встретятся на заключительных теледебатах в среду и четверг.

https://ria.ru/20230123/pomosch-1846775059.html

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в мире, андрей бабиш, петр павел, прага, чехия, нато