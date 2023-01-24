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Пушилин сообщил об успехах российских военных на Угледарском направлении - РИА Новости, 24.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230124/ugledar-1847004414.html
Пушилин сообщил об успехах российских военных на Угледарском направлении
Пушилин сообщил об успехах российских военных на Угледарском направлении - РИА Новости, 24.01.2023
Пушилин сообщил об успехах российских военных на Угледарском направлении
Российские подразделения продвигаются на Угледарском направлении в районе населенного пункта Великая Новоселовка, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T10:51
2023-01-24T11:43
специальная военная операция на украине
в мире
денис пушилин
донецкая народная республика
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Российские подразделения продвигаются на Угледарском направлении в районе населенного пункта Великая Новоселовка, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин."На Угледарском направлении есть успехи в районе Великой Новоселовки. Что касается самого Угледара и Павловки, этого участка, идут постоянные артдуэли, позиционная борьба. Каких-то рывков наши подразделения за последние дни не делали", — сказал он в эфире "Соловьев Live".По его словам, войска продвигаются и на Авдеевском направлении, пусть и с трудностями."Это, наверное, чуть ли не одно из самых сложных направлений именно в данный период времени. Но у ребят боевой настрой, и есть определенные перспективы, чтобы перерезать пути снабжения противника", — добавил врио руководителя республики.Ранее Пушилин также заявил, что ситуация в районе Артемовска близка к оперативному окружению. Как утверждается, у украинских войск осталась "буквально одна дорога", по которой "относительно безопасно" можно добраться до города. Накануне также сообщалось о зачистке Краснопольевки и Двуречья.
https://ria.ru/20230124/marinka-1846995627.html
https://ria.ru/20230124/krasnopolevka-1847003192.html
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в мире, денис пушилин, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика
10:51 24.01.2023 (обновлено: 11:43 24.01.2023)
 
Пушилин сообщил об успехах российских военных на Угледарском направлении

Пушилин сообщил об успехах военных на Угледарском направлении в районе Великой Новоселовки

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС России
Военнослужащий ВС России - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащий ВС России. Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Российские подразделения продвигаются на Угледарском направлении в районе населенного пункта Великая Новоселовка, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.
"На Угледарском направлении есть успехи в районе Великой Новоселовки. Что касается самого Угледара и Павловки, этого участка, идут постоянные артдуэли, позиционная борьба. Каких-то рывков наши подразделения за последние дни не делали", — сказал он в эфире "Соловьев Live".
Украинский военнослужащий в районе Марьинки - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
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ВСУ дали приказ держать Марьинку, несмотря на жертвы, заявил Пушилин
По его словам, войска продвигаются и на Авдеевском направлении, пусть и с трудностями.
"Это, наверное, чуть ли не одно из самых сложных направлений именно в данный период времени. Но у ребят боевой настрой, и есть определенные перспективы, чтобы перерезать пути снабжения противника", — добавил врио руководителя республики.
Ранее Пушилин также заявил, что ситуация в районе Артемовска близка к оперативному окружению. Как утверждается, у украинских войск осталась "буквально одна дорога", по которой "относительно безопасно" можно добраться до города. Накануне также сообщалось о зачистке Краснопольевки и Двуречья.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДенис ПушилинДонецкая Народная Республика
 
 
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