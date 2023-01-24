https://ria.ru/20230124/ugledar-1847004414.html

Пушилин сообщил об успехах российских военных на Угледарском направлении

Пушилин сообщил об успехах российских военных на Угледарском направлении - РИА Новости, 24.01.2023

Пушилин сообщил об успехах российских военных на Угледарском направлении

Российские подразделения продвигаются на Угледарском направлении в районе населенного пункта Великая Новоселовка, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T10:51

2023-01-24T10:51

2023-01-24T11:43

специальная военная операция на украине

в мире

денис пушилин

донецкая народная республика

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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Российские подразделения продвигаются на Угледарском направлении в районе населенного пункта Великая Новоселовка, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин."На Угледарском направлении есть успехи в районе Великой Новоселовки. Что касается самого Угледара и Павловки, этого участка, идут постоянные артдуэли, позиционная борьба. Каких-то рывков наши подразделения за последние дни не делали", — сказал он в эфире "Соловьев Live".По его словам, войска продвигаются и на Авдеевском направлении, пусть и с трудностями."Это, наверное, чуть ли не одно из самых сложных направлений именно в данный период времени. Но у ребят боевой настрой, и есть определенные перспективы, чтобы перерезать пути снабжения противника", — добавил врио руководителя республики.Ранее Пушилин также заявил, что ситуация в районе Артемовска близка к оперативному окружению. Как утверждается, у украинских войск осталась "буквально одна дорога", по которой "относительно безопасно" можно добраться до города. Накануне также сообщалось о зачистке Краснопольевки и Двуречья.

https://ria.ru/20230124/marinka-1846995627.html

https://ria.ru/20230124/krasnopolevka-1847003192.html

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в мире, денис пушилин, донецкая народная республика