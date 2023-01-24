https://ria.ru/20230124/uchet-1847190732.html

Вопросы обязательной постановки на воинский учет решены, заявили в ГД

Вопросы обязательной постановки на воинский учет решены, заявили в ГД - РИА Новости, 24.01.2023

Вопросы обязательной постановки на воинский учет решены, заявили в ГД

Вопросы обязательной постановки на воинский учет с законодательной точки зрения урегулированы, законодательная база выработана, заявил РИА Новости замглавы... РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T20:14

2023-01-24T20:14

2023-01-24T20:14

общество

юрий швыткин

калужская область

госдума рф

россия

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МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Вопросы обязательной постановки на воинский учет с законодательной точки зрения урегулированы, законодательная база выработана, заявил РИА Новости замглавы комитета ГД по обороне Юрий Швыткин. Ранее в понедельник Заксобрание Калужской области внесло в Госдуму законопроект о предъявлении военного билета при получении водительских прав, оформлении лицензии на оружие и регистрации по месту жительства или пребывания. Кроме того, он добавил, что военные комиссариаты проходят "мероприятия, связанные с повышением эффективности работы". Он отметил, что необходимо проверить соответствие предлагаемой законопроектом нормы Конституции РФ и законодательству. "Нужно посмотреть насколько эта норма соответствует действующему законодательству… Безусловно, если эта норма необходима для дополнительного регулирования данного вопроса в части постановки на учет, то это одно, а если эта норма излишняя, и тем более, если она противоречит конституции, то это другое", - уточнил он.

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Евгения Нефедова

общество, юрий швыткин, калужская область, госдума рф, россия