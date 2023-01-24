Вопросы обязательной постановки на воинский учет решены, заявили в ГД
Швыткин: вопросы обязательной постановки на воинский учет законодательно урегулированы
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в медиабанкСотрудница военного комиссариата держит в руках повестки и военные билеты
Сотрудница военного комиссариата держит в руках повестки и военные билеты. Архивное фото
МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Вопросы обязательной постановки на воинский учет с законодательной точки зрения урегулированы, законодательная база выработана, заявил РИА Новости замглавы комитета ГД по обороне Юрий Швыткин.
Ранее в понедельник Заксобрание Калужской области внесло в Госдуму законопроект о предъявлении военного билета при получении водительских прав, оформлении лицензии на оружие и регистрации по месту жительства или пребывания.
"Законодательная база выработана, чтобы были отрегулированы вопросы обязательной постановки на учет и так далее", - сказал он.
Кроме того, он добавил, что военные комиссариаты проходят "мероприятия, связанные с повышением эффективности работы". Он отметил, что необходимо проверить соответствие предлагаемой законопроектом нормы Конституции РФ и законодательству.
"Нужно посмотреть насколько эта норма соответствует действующему законодательству… Безусловно, если эта норма необходима для дополнительного регулирования данного вопроса в части постановки на учет, то это одно, а если эта норма излишняя, и тем более, если она противоречит конституции, то это другое", - уточнил он.