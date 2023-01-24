https://ria.ru/20230124/uchenye-1847007623.html

В Госдуму внесли проект об упрощенном получении гражданства учеными

В Госдуму внесли проект об упрощенном получении гражданства учеными - РИА Новости, 24.01.2023

В Госдуму внесли проект об упрощенном получении гражданства учеными

Депутаты Госдумы от партии "Новые люди" внесли в палату законопроект об упрошенном получении гражданства РФ учеными, а также об установлении в отношении таких... РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T11:05

2023-01-24T11:05

2023-01-24T11:05

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Депутаты Госдумы от партии "Новые люди" внесли в палату законопроект об упрошенном получении гражданства РФ учеными, а также об установлении в отношении таких граждан льготного визового режима, документ имеется в распоряжении РИА Новости."Предлагается предоставить право иностранным гражданам и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территории РФ, являющимся научными работниками (исследователями), обладающими необходимой квалификацией и профессионально занимающимися научной и (или) научно-технической деятельностью, заключившими трудовой договор (гражданско-правовой договор) с российской научной организацией или организацией, осуществляющей деятельность по реализации образовательных программ высшего образования на срок не менее одного года, обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке", - отмечается в пояснительных материалах.Кроме того, депутаты предлагают предоставить льготный визовый режим в части выдачи обыкновенной рабочей многократной визы для иностранцев-ученых, заключивших трудовой договор в РФ, а также членам их семей, на срок на менее трех лет. При этом срок одобрения визы должен быть не более пяти дней.По словам одного из авторов законопроекта Ксении Горячевой, в настоящее время стоит задача "не только защитить нашу страну от потери интеллектуального и культурного капитала, но и увеличить его". "США планирует смягчить визовые ограничения, чтобы переманивать квалифицированных специалистов и учёных из России. Мы же должны ввести зеркальные меры", - заявила она журналистам. Документ внесли в Госдуму депутаты Горячева, Максим Гулин и Олег Леонов.

https://ria.ru/20221126/uchenye-1834418274.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, госдума рф, общество