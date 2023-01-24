https://ria.ru/20230124/ubiystvo-1846987639.html
В Хабаровском крае женщину зарезали из-за бройлера и куска осетра
В Хабаровском крае женщину зарезали из-за бройлера и куска осетра - РИА Новости, 24.01.2023
В Хабаровском крае женщину зарезали из-за бройлера и куска осетра
Сожители зарезали знакомую за бройлера и кусок рыбы осетра в Хабаровском крае - обоих будут судить за разбой и убийство, сообщает прокуратура региона во... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T09:47
2023-01-24T09:47
2023-01-24T09:47
происшествия
хабаровский край
орлов
николаевск-на-амуре
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ХАБАРОВСК, 24 янв - РИА Новости. Сожители зарезали знакомую за бройлера и кусок рыбы осетра в Хабаровском крае - обоих будут судить за разбой и убийство, сообщает прокуратура региона во вторник. Как рассказали РИА Новости в надзорном ведомстве, инцидент произошел с 1 на 2 января прошлого года в квартире по улице Орлова в городе Николаевске-на-Амуре. Мужчину 35 лет и 27-летнюю женщину на празднование Нового года пригласили в гости знакомые. Вместе они пили спиртное. Приглашенные заприметили в холодильнике цыпленка-бройлера и кусок рыбы осетра (запрещенного в свободном гражданском обороте). Всего провизии было, как выяснили позже следователи, два килограмма. Они захотели украсть продукты. Когда сожитель хозяйки квартиры лег спать, знакомые открыли холодильник, но 38-летняя хозяйка, увидев это, попыталась их остановить. "Обвиняемый нанес хозяйке квартиры удар кухонным ножом в горло. При попытках потерпевшей оказать сопротивление обвиняемая зажимала ей дыхательные пути. Обвиняемый собрал в пакет тушу цыпленка и части рыбы, нанес еще два удара ножом потерпевшей, вложил орудие преступления - нож - в руку спящему сожителю. После чего злоумышленники покинули место преступления", - сообщает краевая прокуратура. По данным СУСК по Хабаровскому краю и Еврейской АО, в итоге убийцы нанесли жертве несколько десятков ударов ножом и "неустановленным тупым предметом". Как сообщили агентству в краевой прокуратуре, женщина скончалась ночью 3 января 2022 года в больнице. Фигурантов дела обвинили в разбое и убийстве, они были заключены под стражу. Уголовное дело будет рассматривать Хабаровский краевой суд.
https://ria.ru/20230116/ubiystvo-1845133441.html
https://ria.ru/20230105/zaderzhanie-1843129756.html
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происшествия, хабаровский край, орлов, николаевск-на-амуре
Происшествия, Хабаровский край, Орлов, Николаевск-на-Амуре
В Хабаровском крае женщину зарезали из-за бройлера и куска осетра
В Хабаровском крае гости на празднике зарезали женщину из-за бройлера и куска осетра
ХАБАРОВСК, 24 янв - РИА Новости.
Сожители зарезали знакомую за бройлера и кусок рыбы осетра в Хабаровском крае - обоих будут судить за разбой и убийство, сообщает
прокуратура региона во вторник.
Как рассказали РИА Новости в надзорном ведомстве, инцидент произошел с 1 на 2 января прошлого года в квартире по улице Орлова
в городе Николаевске-на-Амуре
. Мужчину 35 лет и 27-летнюю женщину на празднование Нового года пригласили в гости знакомые. Вместе они пили спиртное.
Приглашенные заприметили в холодильнике цыпленка-бройлера и кусок рыбы осетра (запрещенного в свободном гражданском обороте). Всего провизии было, как выяснили позже следователи, два килограмма. Они захотели украсть продукты. Когда сожитель хозяйки квартиры лег спать, знакомые открыли холодильник, но 38-летняя хозяйка, увидев это, попыталась их остановить.
"Обвиняемый нанес хозяйке квартиры удар кухонным ножом в горло. При попытках потерпевшей оказать сопротивление обвиняемая зажимала ей дыхательные пути. Обвиняемый собрал в пакет тушу цыпленка и части рыбы, нанес еще два удара ножом потерпевшей, вложил орудие преступления - нож - в руку спящему сожителю. После чего злоумышленники покинули место преступления", - сообщает краевая прокуратура.
По данным СУСК по Хабаровскому краю и Еврейской АО, в итоге убийцы нанесли жертве несколько десятков ударов ножом и "неустановленным тупым предметом". Как сообщили агентству в краевой прокуратуре, женщина скончалась ночью 3 января 2022 года в больнице.
Фигурантов дела обвинили в разбое и убийстве, они были заключены под стражу. Уголовное дело будет рассматривать Хабаровский краевой суд.