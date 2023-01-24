https://ria.ru/20230124/tyuleni-1847158084.html

В Дагестане запустили программу изучения каспийских тюленей

В Дагестане запустили программу изучения каспийских тюленей - РИА Новости, 24.01.2023

В Дагестане запустили программу изучения каспийских тюленей

Комплексную программу изучения каспийских тюленей с целью оценки их популяции запустили ученые Дагестанского государственного университета вместе с экспертами... РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T17:47

2023-01-24T17:47

2023-01-24T17:47

махачкала

дагестанский государственный университет

тюлень

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Комплексную программу изучения каспийских тюленей с целью оценки их популяции запустили ученые Дагестанского государственного университета вместе с экспертами экологического фонда "Компас", говорится в сообщении фонда. Соглашение о сотрудничестве подписали руководитель фонда "Компас" Татьяна Ковалева и ректор ДГУ Муртазали Рабаданов в Махачкале. Эксперты фонда посетили аквакомплекс университета, встретились со студентами и профессорско-преподавательским составом вуза. "В рамках программы эксперты оценят состояние тюленей в различных секторах моря и выяснят причины сокращения их численности. Также будет создана группа волонтеров для мониторинга акватории и прибрежной полосы. А на базе аквакомплекса ДГУ планируется открыть Международный центр изучения и реабилитации тюленя, куда будут доставлять больных и раненых животных", - говорится в сообщении. Как пояснила РИА Новости руководитель департамента реализации экологических проектов фонда "Компас" Рашида Яббарова, мотивом разработки программы стала гибель тюленей на Каспийском побережье в декабре 2022 года. "Её основные задачи - изучить структуру, оценить популяцию каспийского тюленя, понять, сколько их сейчас в различных секторах моря, и как последняя массовая гибель повлияла на популяцию", - уточнила Яббарова, отметив, что также планируется провести экологический мониторинг. Директор Института экологии и устойчивого развития ДГУ Алимурад Гаджиев сообщил, что промежуточные результаты показали, что животные были заражены птичьим гриппом, однако выводы делать рано, исследования продолжаются. "Программа комплексного мониторинга изучения тюленей, разработанная нашим институтом совместно с "Компасом", уже весной даст возможность глубоко изучить ситуацию и определить достоверные причины гибели", - уточнил он. В декабре на берегу Каспия в Дагестане нашли 2,5 тысячи туш каспийской нерпы. В минприроды региона заявляли, что их гибель вызвана "естественными природными факторами", а численность каспийской нерпы стабильна и находится в пределах 270-300 тысяч. Пресс-служба Дагестанского государственного университета сообщала, что в организме погибших животных обнаружили птичий грипп.

https://ria.ru/20210902/zhivotnye-1748345225.html

https://ria.ru/20210107/zhivotnye-1589848576.html

махачкала

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

махачкала, дагестанский государственный университет, тюлень