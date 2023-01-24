https://ria.ru/20230124/tury-1847079048.html
Для тверских восьмиклассников организуют образовательные туры
Для тверских восьмиклассников организуют образовательные туры - РИА Новости, 24.01.2023
Для тверских восьмиклассников организуют образовательные туры
В Тверской области в этом году для учеников 8 классов школ региона на постоянной основе начнётся реализация двухдневных и однодневных образовательных туров, в... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T14:50
2023-01-24T14:50
2023-01-24T14:50
тверская область
игорь руденя
тверь
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ТВЕРЬ, 24 янв - РИА Новости. В Тверской области в этом году для учеников 8 классов школ региона на постоянной основе начнётся реализация двухдневных и однодневных образовательных туров, в рамках которых школьники смогут посетить Тверской путевой императорский дворец и мультимедийный исторический парк "Россия – Моя история", сообщает пресс-служба регионального правительства.О запуске такой образовательной программы губернатор региона Игорь Руденя сообщал ранее в телеэфире. По словам главы региона, программа начнёт действовать со второго квартала 2023 года. Средства на ее реализацию заложены в бюджете. Приезжающие из отдаленных районов области школьники будут проводить несколько дней в Твери, проходить обучение в парке "Россия – Моя история", в том числе по профориентации.
https://ria.ru/20230123/tsentry-1846917555.html
тверь
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь руденя, тверь
Тверская область, Игорь Руденя, Тверь