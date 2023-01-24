https://ria.ru/20230124/tury-1847079048.html

Для тверских восьмиклассников организуют образовательные туры

Для тверских восьмиклассников организуют образовательные туры - РИА Новости, 24.01.2023

Для тверских восьмиклассников организуют образовательные туры

В Тверской области в этом году для учеников 8 классов школ региона на постоянной основе начнётся реализация двухдневных и однодневных образовательных туров, в... РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T14:50

2023-01-24T14:50

2023-01-24T14:50

тверская область

игорь руденя

тверь

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ТВЕРЬ, 24 янв - РИА Новости. В Тверской области в этом году для учеников 8 классов школ региона на постоянной основе начнётся реализация двухдневных и однодневных образовательных туров, в рамках которых школьники смогут посетить Тверской путевой императорский дворец и мультимедийный исторический парк "Россия – Моя история", сообщает пресс-служба регионального правительства.О запуске такой образовательной программы губернатор региона Игорь Руденя сообщал ранее в телеэфире. По словам главы региона, программа начнёт действовать со второго квартала 2023 года. Средства на ее реализацию заложены в бюджете. Приезжающие из отдаленных районов области школьники будут проводить несколько дней в Твери, проходить обучение в парке "Россия – Моя история", в том числе по профориентации.

https://ria.ru/20230123/tsentry-1846917555.html

тверь

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

игорь руденя, тверь