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Для тверских восьмиклассников организуют образовательные туры - РИА Новости, 24.01.2023
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Тверская область
https://ria.ru/20230124/tury-1847079048.html
Для тверских восьмиклассников организуют образовательные туры
Для тверских восьмиклассников организуют образовательные туры - РИА Новости, 24.01.2023
Для тверских восьмиклассников организуют образовательные туры
В Тверской области в этом году для учеников 8 классов школ региона на постоянной основе начнётся реализация двухдневных и однодневных образовательных туров, в... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T14:50
2023-01-24T14:50
тверская область
игорь руденя
тверь
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ТВЕРЬ, 24 янв - РИА Новости. В Тверской области в этом году для учеников 8 классов школ региона на постоянной основе начнётся реализация двухдневных и однодневных образовательных туров, в рамках которых школьники смогут посетить Тверской путевой императорский дворец и мультимедийный исторический парк "Россия – Моя история", сообщает пресс-служба регионального правительства.О запуске такой образовательной программы губернатор региона Игорь Руденя сообщал ранее в телеэфире. По словам главы региона, программа начнёт действовать со второго квартала 2023 года. Средства на ее реализацию заложены в бюджете. Приезжающие из отдаленных районов области школьники будут проводить несколько дней в Твери, проходить обучение в парке "Россия – Моя история", в том числе по профориентации.
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игорь руденя, тверь
Тверская область, Игорь Руденя, Тверь
14:50 24.01.2023
 

Для тверских восьмиклассников организуют образовательные туры

© Фото : Правительство Тверской областиМультимедийный исторический парк "Россия – Моя история"
Мультимедийный исторический парк Россия – Моя история - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© Фото : Правительство Тверской области
Мультимедийный исторический парк "Россия – Моя история"
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ, 24 янв - РИА Новости. В Тверской области в этом году для учеников 8 классов школ региона на постоянной основе начнётся реализация двухдневных и однодневных образовательных туров, в рамках которых школьники смогут посетить Тверской путевой императорский дворец и мультимедийный исторический парк "Россия – Моя история", сообщает пресс-служба регионального правительства.
О запуске такой образовательной программы губернатор региона Игорь Руденя сообщал ранее в телеэфире. По словам главы региона, программа начнёт действовать со второго квартала 2023 года. Средства на ее реализацию заложены в бюджете. Приезжающие из отдаленных районов области школьники будут проводить несколько дней в Твери, проходить обучение в парке "Россия – Моя история", в том числе по профориентации.
Центр Точка роста в Тверской области - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
23 января, 19:45Тверская область
В 66 школах Тверской области в 2023 году откроют центры "Точка роста"
 
Тверская областьИгорь РуденяТверь
 
 
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