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В Турции решительно осудили сожжение Корана в Нидерландах - РИА Новости, 24.01.2023
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В Турции решительно осудили сожжение Корана в Нидерландах
В Турции решительно осудили сожжение Корана в Нидерландах - РИА Новости, 24.01.2023
В Турции решительно осудили сожжение Корана в Нидерландах
Турция решительно осуждает сожжение Корана в Нидерландах после Швеции, призывает Европу положить конец мрачной тенденции, заявил официальный представитель... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T14:45
2023-01-24T14:54
в мире
турция
нидерланды
европа
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АНКАРА, 24 янв – РИА Новости. Турция решительно осуждает сожжение Корана в Нидерландах после Швеции, призывает Европу положить конец мрачной тенденции, заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.Лидер праворадикального движения Pegida Эдвин Вагенсвельд в понедельник устроил акцию в Гааге, вырвав несколько страниц из Корана, затем сжег их, сообщило агентство Anadolu. МИД Турции вызвал посла Нидерландов в Анкаре в связи с акцией."Вслед за Швецией мы решительно осуждаем нападение на нашу священную книгу - Коран, в Нидерландах. Вы не можете погасить свет Аллаха своим "темным дыханием". Никто не может защищать это фашистское преступление ненависти, выставив это как свободу и толерантность. Европа должна остановить эту мрачную тенденцию", - написал Калын в Twitter.Ранее лидер датской ультраправой партии "Жесткий курс" Расмус Палудан получил разрешение провести у посольства Турции в Стокгольме акцию с сожжением Корана. Акция прошла в субботу. В турецком МИД заявили, что сожжение Корана в Стокгольме свидетельствует об уровне исламофобии, расизма и дискриминации в Европе. Также сожжение Корана осудили министерства иностранных дел Саудовской Аравии, Кувейта и ОАЭ.
https://ria.ru/20230123/koran-1846946583.html
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в мире, турция, нидерланды, европа
В мире, Турция, Нидерланды, Европа
14:45 24.01.2023 (обновлено: 14:54 24.01.2023)
 
В Турции решительно осудили сожжение Корана в Нидерландах

Представитель Эрдогана: Турция решительно осуждает сожжение Корана в Нидерландах

© AP Photo / Francisco SecoМужчина продает флаги Турции в Стамбуле
Мужчина продает флаги Турции в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© AP Photo / Francisco Seco
Мужчина продает флаги Турции в Стамбуле. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 24 янв – РИА Новости. Турция решительно осуждает сожжение Корана в Нидерландах после Швеции, призывает Европу положить конец мрачной тенденции, заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.
Лидер праворадикального движения Pegida Эдвин Вагенсвельд в понедельник устроил акцию в Гааге, вырвав несколько страниц из Корана, затем сжег их, сообщило агентство Anadolu. МИД Турции вызвал посла Нидерландов в Анкаре в связи с акцией.
"Вслед за Швецией мы решительно осуждаем нападение на нашу священную книгу - Коран, в Нидерландах. Вы не можете погасить свет Аллаха своим "темным дыханием". Никто не может защищать это фашистское преступление ненависти, выставив это как свободу и толерантность. Европа должна остановить эту мрачную тенденцию", - написал Калын в Twitter.
Ранее лидер датской ультраправой партии "Жесткий курс" Расмус Палудан получил разрешение провести у посольства Турции в Стокгольме акцию с сожжением Корана. Акция прошла в субботу. В турецком МИД заявили, что сожжение Корана в Стокгольме свидетельствует об уровне исламофобии, расизма и дискриминации в Европе. Также сожжение Корана осудили министерства иностранных дел Саудовской Аравии, Кувейта и ОАЭ.
Коран - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
23 января, 23:14
Радикал Палудан пригрозил сжечь Коран у российского посольства
 
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