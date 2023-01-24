https://ria.ru/20230124/turtsiya-1847079270.html

В Турции решительно осудили сожжение Корана в Нидерландах

В Турции решительно осудили сожжение Корана в Нидерландах - РИА Новости, 24.01.2023

В Турции решительно осудили сожжение Корана в Нидерландах

Турция решительно осуждает сожжение Корана в Нидерландах после Швеции, призывает Европу положить конец мрачной тенденции, заявил официальный представитель... РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T14:45

2023-01-24T14:45

2023-01-24T14:54

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АНКАРА, 24 янв – РИА Новости. Турция решительно осуждает сожжение Корана в Нидерландах после Швеции, призывает Европу положить конец мрачной тенденции, заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.Лидер праворадикального движения Pegida Эдвин Вагенсвельд в понедельник устроил акцию в Гааге, вырвав несколько страниц из Корана, затем сжег их, сообщило агентство Anadolu. МИД Турции вызвал посла Нидерландов в Анкаре в связи с акцией."Вслед за Швецией мы решительно осуждаем нападение на нашу священную книгу - Коран, в Нидерландах. Вы не можете погасить свет Аллаха своим "темным дыханием". Никто не может защищать это фашистское преступление ненависти, выставив это как свободу и толерантность. Европа должна остановить эту мрачную тенденцию", - написал Калын в Twitter.Ранее лидер датской ультраправой партии "Жесткий курс" Расмус Палудан получил разрешение провести у посольства Турции в Стокгольме акцию с сожжением Корана. Акция прошла в субботу. В турецком МИД заявили, что сожжение Корана в Стокгольме свидетельствует об уровне исламофобии, расизма и дискриминации в Европе. Также сожжение Корана осудили министерства иностранных дел Саудовской Аравии, Кувейта и ОАЭ.

https://ria.ru/20230123/koran-1846946583.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, турция, нидерланды, европа