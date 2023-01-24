https://ria.ru/20230124/turtsiya-1847016971.html
МИД Турции вызвал посла Нидерландов после осквернения Корана в Гааге
МИД Турции вызвал посла Нидерландов после осквернения Корана в Гааге - РИА Новости, 24.01.2023
МИД Турции вызвал посла Нидерландов после осквернения Корана в Гааге
МИД Турции вызвал посла Нидерландов в Анкаре в связи с акцией радикала в Гааге, в ходе которой он вырвал страницы из Корана и сжег их, сообщило... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T11:33
2023-01-24T11:33
2023-01-24T12:28
в мире
турция
нидерланды
гаага
анкара (провинция)
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СТАМБУЛ, 24 янв - РИА Новости. МИД Турции вызвал посла Нидерландов в Анкаре в связи с акцией радикала в Гааге, в ходе которой он вырвал страницы из Корана и сжег их, сообщило внешнеполитическое ведомство.Лидер праворадикального движения Pegida Эдвин Вагенсвельд в понедельник устроил акцию в Гааге, вырвав несколько страниц из Корана, затем сжег их, сообщило агентство Anadolu."Посол Нидерландов в Анкаре был вызван в МИД Турции, ему выражены жесткие протест и осуждение этого подлого и отвратительного деяния. Мы потребовали, чтобы Нидерланды не допускали подобных акций", - говорится в полученном РИА Новости заявлении.Анкара ожидает также, что Нидерланды примут меры в отношении Вагенсвельда и не допустят повторения таких событий.МИД отметил, что осквернение Корана в Нидерландах после подобной акции в Швеции доказывает, что "исламофобия, дискриминация и ксенофобия уже не знают границ в Европе".Ранее лидер датской ультраправой партии "Жесткий курс" Расмус Палудан получил разрешение провести у посольства Турции в Стокгольме акцию с сожжением Корана. Акция прошла в субботу. В турецком МИД заявили, что сожжение Корана в Стокгольме свидетельствует об уровне исламофобии, расизма и дискриминации в Европе. Также сожжение Корана осудили министерства иностранных дел Саудовской Аравии, Кувейта и ОАЭ.
https://ria.ru/20230123/koran-1846946583.html
https://ria.ru/20230123/koran-1846949072.html
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в мире, турция, нидерланды, гаага, анкара (провинция)
В мире, Турция, Нидерланды, Гаага, Анкара (провинция)
11:33 24.01.2023 (обновлено: 12:28 24.01.2023)
МИД Турции вызвал посла Нидерландов после осквернения Корана в Гааге
МИД Турции осудил осквернение Корана в Гааге и вызвал посла Нидерландов