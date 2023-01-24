https://ria.ru/20230124/trevoga-1847182061.html

В Харьковской и Днепропетровской областях объявили воздушную тревогу

В Харьковской и Днепропетровской областях объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 24.01.2023

В Харьковской и Днепропетровской областях объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Харьковской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой... РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T19:22

2023-01-24T19:22

2023-01-24T19:22

специальная военная операция на украине

в мире

денис шмыгаль

владимир зеленский

украина

днепропетровская область

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Харьковской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным, тревога была объявлена в регионах в 18.04 (19.04 мск). Ранее во вторник тревога была объявлена по всей территории страны. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.

https://ria.ru/20230124/ssha-1847169602.html

https://ria.ru/20230124/spetsoperatsiya-1847052612.html

украина

днепропетровская область

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в мире, денис шмыгаль, владимир зеленский, украина, днепропетровская область, вооруженные силы рф