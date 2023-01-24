https://ria.ru/20230124/trevoga-1847108937.html
Воздушная тревога звучит по всей территории Украины
Воздушная тревога звучит по всей территории Украины - РИА Новости, 24.01.2023
Воздушная тревога звучит по всей территории Украины
Воздушная тревога объявлена по всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T15:46
2023-01-24T15:46
2023-01-24T15:52
специальная военная операция на украине
украина
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вооруженные силы рф
киев
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МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена по всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Согласно данным, тревога была объявлена в областях в 14.37 (15.37 мск), в Киеве - в 14.36 (15.36 мск).Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230124/trevoga-1847090791.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, в мире, вооруженные силы рф, киев
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, Вооруженные силы РФ, Киев
15:46 24.01.2023 (обновлено: 15:52 24.01.2023)
Воздушная тревога звучит по всей территории Украины
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу