https://ria.ru/20230124/trevoga-1847108937.html

Воздушная тревога звучит по всей территории Украины

Воздушная тревога звучит по всей территории Украины - РИА Новости, 24.01.2023

Воздушная тревога звучит по всей территории Украины

Воздушная тревога объявлена по всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T15:46

2023-01-24T15:46

2023-01-24T15:52

специальная военная операция на украине

украина

в мире

вооруженные силы рф

киев

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МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена по всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Согласно данным, тревога была объявлена в областях в 14.37 (15.37 мск), в Киеве - в 14.36 (15.36 мск).Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20230124/trevoga-1847090791.html

украина

киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

украина, в мире, вооруженные силы рф, киев