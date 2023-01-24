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Воздушная тревога звучит по всей территории Украины - РИА Новости, 24.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230124/trevoga-1847108937.html
Воздушная тревога звучит по всей территории Украины
Воздушная тревога звучит по всей территории Украины - РИА Новости, 24.01.2023
Воздушная тревога звучит по всей территории Украины
Воздушная тревога объявлена по всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T15:46
2023-01-24T15:52
специальная военная операция на украине
украина
в мире
вооруженные силы рф
киев
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МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена по всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Согласно данным, тревога была объявлена в областях в 14.37 (15.37 мск), в Киеве - в 14.36 (15.36 мск).Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230124/trevoga-1847090791.html
украина
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украина, в мире, вооруженные силы рф, киев
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, Вооруженные силы РФ, Киев
15:46 24.01.2023 (обновлено: 15:52 24.01.2023)
 
Воздушная тревога звучит по всей территории Украины

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

© AP Photo / Efrem LukatskyЛюди проходят мимо бетонного навеса с надписью "укрытие"
Люди проходят мимо бетонного навеса с надписью укрытие - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Люди проходят мимо бетонного навеса с надписью "укрытие". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена по всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным, тревога была объявлена в областях в 14.37 (15.37 мск), в Киеве - в 14.36 (15.36 мск).
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
Люди спускаются на станцию метро в центре Харькова - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
Вчера, 15:04Специальная военная операция на Украине
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
 
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