https://ria.ru/20230124/tresh-strim-1847105195.html

В Госдуме предложили ограничить треш-стримерам доступ к интернету

В Госдуме предложили ограничить треш-стримерам доступ к интернету - РИА Новости, 24.01.2023

В Госдуме предложили ограничить треш-стримерам доступ к интернету

Глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев сообщил, что в России нужно создать реестр для треш-стримеров, попадание в который повлечет... РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T15:37

2023-01-24T15:37

2023-01-24T15:37

общество

артем метелев (депутат)

россия

госдума рф

интернет

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595541199_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_3fdc01f19f7ec2e4ba271b64d9d89dba.jpg

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев сообщил, что в России нужно создать реестр для треш-стримеров, попадание в который повлечет ограничения использования интернета и связи, а также кратно повысить для них штрафы. "Публикацию преступления в интернете необходимо приравнять к отягчающим обстоятельствам в уголовном кодексе. Штрафы для таких лиц нужно кратно повысить и создать специальный реестр, включение в который повлечет ограничение на использование связью и интернетом", - сообщил политик журналистам. Свои предложения депутат направил сенатору Алексею Пушкову, "который возглавляет рабочую группу по подготовке законодательных предложений по противодействию треш-стримерам". Так Метелев отреагировал на видео, где пьяные подростки избили кота до смерти, инцидент произошел в Тамбове. В связи с произошедшим парламентарий направил запросы в Следственный Комитет и прокуратуру для возбуждения дела по статье о жестоком обращении с животными.

https://ria.ru/20220529/donaty-1791502466.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, артем метелев (депутат), россия, госдума рф, интернет