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В Госдуме предложили ограничить треш-стримерам доступ к интернету - РИА Новости, 24.01.2023
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В Госдуме предложили ограничить треш-стримерам доступ к интернету
В Госдуме предложили ограничить треш-стримерам доступ к интернету - РИА Новости, 24.01.2023
В Госдуме предложили ограничить треш-стримерам доступ к интернету
Глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев сообщил, что в России нужно создать реестр для треш-стримеров, попадание в который повлечет... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T15:37
2023-01-24T15:37
общество
артем метелев (депутат)
россия
госдума рф
интернет
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев сообщил, что в России нужно создать реестр для треш-стримеров, попадание в который повлечет ограничения использования интернета и связи, а также кратно повысить для них штрафы. "Публикацию преступления в интернете необходимо приравнять к отягчающим обстоятельствам в уголовном кодексе. Штрафы для таких лиц нужно кратно повысить и создать специальный реестр, включение в который повлечет ограничение на использование связью и интернетом", - сообщил политик журналистам. Свои предложения депутат направил сенатору Алексею Пушкову, "который возглавляет рабочую группу по подготовке законодательных предложений по противодействию треш-стримерам". Так Метелев отреагировал на видео, где пьяные подростки избили кота до смерти, инцидент произошел в Тамбове. В связи с произошедшим парламентарий направил запросы в Следственный Комитет и прокуратуру для возбуждения дела по статье о жестоком обращении с животными.
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общество, артем метелев (депутат), россия, госдума рф, интернет
Общество, Артем Метелев (депутат), Россия, Госдума РФ, Интернет
15:37 24.01.2023
 
В Госдуме предложили ограничить треш-стримерам доступ к интернету

Депутат Метелев предложил создать реестр треш-стримеров с ограничением доступа к интернету

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы РФ в Москве
Здание Государственной думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Здание Государственной думы РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев сообщил, что в России нужно создать реестр для треш-стримеров, попадание в который повлечет ограничения использования интернета и связи, а также кратно повысить для них штрафы.
"Публикацию преступления в интернете необходимо приравнять к отягчающим обстоятельствам в уголовном кодексе. Штрафы для таких лиц нужно кратно повысить и создать специальный реестр, включение в который повлечет ограничение на использование связью и интернетом", - сообщил политик журналистам.
Свои предложения депутат направил сенатору Алексею Пушкову, "который возглавляет рабочую группу по подготовке законодательных предложений по противодействию треш-стримерам".
Так Метелев отреагировал на видео, где пьяные подростки избили кота до смерти, инцидент произошел в Тамбове. В связи с произошедшим парламентарий направил запросы в Следственный Комитет и прокуратуру для возбуждения дела по статье о жестоком обращении с животными.
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ОбществоАртем Метелев (депутат)РоссияГосдума РФИнтернет
 
 
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