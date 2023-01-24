https://ria.ru/20230124/tresh-strim-1847105195.html
В Госдуме предложили ограничить треш-стримерам доступ к интернету
В Госдуме предложили ограничить треш-стримерам доступ к интернету - РИА Новости, 24.01.2023
В Госдуме предложили ограничить треш-стримерам доступ к интернету
Глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев сообщил, что в России нужно создать реестр для треш-стримеров, попадание в который повлечет... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T15:37
2023-01-24T15:37
2023-01-24T15:37
общество
артем метелев (депутат)
россия
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев сообщил, что в России нужно создать реестр для треш-стримеров, попадание в который повлечет ограничения использования интернета и связи, а также кратно повысить для них штрафы. "Публикацию преступления в интернете необходимо приравнять к отягчающим обстоятельствам в уголовном кодексе. Штрафы для таких лиц нужно кратно повысить и создать специальный реестр, включение в который повлечет ограничение на использование связью и интернетом", - сообщил политик журналистам. Свои предложения депутат направил сенатору Алексею Пушкову, "который возглавляет рабочую группу по подготовке законодательных предложений по противодействию треш-стримерам". Так Метелев отреагировал на видео, где пьяные подростки избили кота до смерти, инцидент произошел в Тамбове. В связи с произошедшим парламентарий направил запросы в Следственный Комитет и прокуратуру для возбуждения дела по статье о жестоком обращении с животными.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, артем метелев (депутат), россия, госдума рф, интернет
Общество, Артем Метелев (депутат), Россия, Госдума РФ, Интернет
В Госдуме предложили ограничить треш-стримерам доступ к интернету
Депутат Метелев предложил создать реестр треш-стримеров с ограничением доступа к интернету
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев сообщил, что в России нужно создать реестр для треш-стримеров, попадание в который повлечет ограничения использования интернета и связи, а также кратно повысить для них штрафы.
"Публикацию преступления в интернете необходимо приравнять к отягчающим обстоятельствам в уголовном кодексе. Штрафы для таких лиц нужно кратно повысить и создать специальный реестр, включение в который повлечет ограничение на использование связью и интернетом", - сообщил политик журналистам.
Свои предложения депутат направил сенатору Алексею Пушкову, "который возглавляет рабочую группу по подготовке законодательных предложений по противодействию треш-стримерам".
Так Метелев отреагировал на видео, где пьяные подростки избили кота до смерти, инцидент произошел в Тамбове
. В связи с произошедшим парламентарий направил запросы в Следственный Комитет и прокуратуру для возбуждения дела по статье о жестоком обращении с животными.