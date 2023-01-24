10:26 24.01.2023 (обновлено: 12:38 24.01.2023)
Помпео объяснил прозвище Ким Чен Ына, данное Трампом
BI: Трампу пришлось объяснять Ким Чен Ыну значение прозвища "маленький человек-ракета"
© AP Photo / Susan Walsh, poolЛидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп во время встречи в Сингапуре
© AP Photo / Susan Walsh, pool
Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп во время встречи в Сингапуре. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 24 янв — РИА Новости. Дональду Трампу в бытность президентом США пришлось объяснять северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну, что означает прозвище Little Rocket Man, которое он ему дал, пишет портал Business Insider со ссылкой на мемуары бывшего госсекретаря Майка Помпео.
В 2017 году, после того как КНДР провела серию испытаний баллистических ракет, Трамп несколько раз назвал Ким Чен Ына "маленький человек-ракета" — Little Rocket Man. Тот в ответ пригрозил "укротить Трампа огнем".
8 января, 18:02День рождения Ким Чен Ына снова прошел без празднований
Little Rocket Man — отсылка к песне британского исполнителя Элтона Джона Rocket Man ("Человек-ракета"), хиту 1972 года. Как рассказывает Помпео в новой книге "Никогда не поддаваться: борьба за Америку, которую я люблю", в июне 2018 года, на саммите в Сингапуре, Трамп спросил у Ким Чен Ына, знает ли он, кто такой Элтон Джон. Лидер КНДР ответил отрицательно, тогда американский президент объяснил, что именно песня британского исполнителя вдохновила его на это прозвище.
"Трамп сказал, что это великолепная песня и что он задумывал эту отсылку как комплимент", — пишет бывший госсекретарь.
По его словам, Ким Чен Ын и другие присутствующие засмеялись, хотя лидер КНДР признался, что определение "маленький" ему не нравится.
Уже после саммита, в июле 2018 года, Трамп передал диск Элтона Джона с песней Rocket Man в подарок Ким Чен Ыну.
Саммит в Сингапуре стал первым с участием лидеров США и КНДР. Позже Трамп встречался с Ким Чен Ыном еще дважды, но все эти контакты не увенчались достижением конкретных договоренностей и подписанием совместных документов.
7 февраля 2022, 16:06Из имения Трампа изъяли "любовные" письма Ким Чен Ына, сообщили СМИ