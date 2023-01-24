https://ria.ru/20230124/tramp-1846997307.html

Помпео объяснил прозвище Ким Чен Ына, данное Трампом

Помпео объяснил прозвище Ким Чен Ына, данное Трампом - РИА Новости, 24.01.2023

Помпео объяснил прозвище Ким Чен Ына, данное Трампом

Дональду Трампу в бытность президентом США пришлось объяснять северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну, что означает прозвище Little Rocket Man, которое он ему дал,... РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T10:26

2023-01-24T10:26

2023-01-24T12:38

в мире

сша

кндр (северная корея)

дональд трамп

ким чен ын

элтон джон

сингапур

америка

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ВАШИНГТОН, 24 янв — РИА Новости. Дональду Трампу в бытность президентом США пришлось объяснять северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну, что означает прозвище Little Rocket Man, которое он ему дал, пишет портал Business Insider со ссылкой на мемуары бывшего госсекретаря Майка Помпео. В 2017 году, после того как КНДР провела серию испытаний баллистических ракет, Трамп несколько раз назвал Ким Чен Ына "маленький человек-ракета" — Little Rocket Man. Тот в ответ пригрозил "укротить Трампа огнем".Little Rocket Man — отсылка к песне британского исполнителя Элтона Джона Rocket Man ("Человек-ракета"), хиту 1972 года. Как рассказывает Помпео в новой книге "Никогда не поддаваться: борьба за Америку, которую я люблю", в июне 2018 года, на саммите в Сингапуре, Трамп спросил у Ким Чен Ына, знает ли он, кто такой Элтон Джон. Лидер КНДР ответил отрицательно, тогда американский президент объяснил, что именно песня британского исполнителя вдохновила его на это прозвище.По его словам, Ким Чен Ын и другие присутствующие засмеялись, хотя лидер КНДР признался, что определение "маленький" ему не нравится. Уже после саммита, в июле 2018 года, Трамп передал диск Элтона Джона с песней Rocket Man в подарок Ким Чен Ыну. Саммит в Сингапуре стал первым с участием лидеров США и КНДР. Позже Трамп встречался с Ким Чен Ыном еще дважды, но все эти контакты не увенчались достижением конкретных договоренностей и подписанием совместных документов.

https://ria.ru/20230108/prazdnik-1843509260.html

https://ria.ru/20220207/tramp-1771503428.html

сша

кндр (северная корея)

сингапур

америка

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, сша, кндр (северная корея), дональд трамп, ким чен ын, элтон джон, сингапур, америка