Замглавы офиса Зеленского подтвердил, что подал заявление об отставке
Замглавы офиса Зеленского Тимошенко опубликовал фото с заявлением об отставке
© Фото : аккаунт Кирилла Тимошенко в соцсетиЗаместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко с заявлением об увольнении
© Фото : аккаунт Кирилла Тимошенко в соцсети
Заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко с заявлением об увольнении
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Кирилл Тимошенко подтвердил информацию о своей отставке с поста замглавы офиса Владимира Зеленского, опубликовав фото с заявлением об уходе.
Издание "Украинская правда" со ссылкой на источники ранее сообщило, что Тимошенко написал заявление об увольнении. Издание "РБК-Украина" со ссылкой на источники в офисе Зеленского писало, что Тимошенко может стать главой областной военной администрации на подконтрольной Киеву части Херсонской области.
Фотографию с заявлением с просьбой уволить его с должности замглавы офиса Зеленского Тимошенко опубликовал в своем Telegram-канале. Оно было подано 23 января.
"Спасибо президенту Украины Владимиру Зеленскому за доверие и возможность делать добрые дела каждый день и каждую минуту. Спасибо каждому главе областных военных администраций. Мы с вами смогли построить самую мощную команду в стране. Вы действительно круты… До встречи", - написал Тимошенко под фото.
Ранее Тимошенко попадал в ряд скандалов. В октябре журналисты украинских СМИ публиковали расследование о Тимошенко и его автомобилях. Тогда сообщалось, что чиновник использует в служебных поездках внедорожник, переданный американской General Motors для гуманитарных нужд. Позднее сообщалось, что чиновник проживает в элитном поселке под Киевом, который в публикации называют "главным поселением украинских миллионеров".