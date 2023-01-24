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Замглавы офиса Зеленского подтвердил, что подал заявление об отставке - РИА Новости, 24.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230124/timoshenko-1846983748.html
Замглавы офиса Зеленского подтвердил, что подал заявление об отставке
Замглавы офиса Зеленского подтвердил, что подал заявление об отставке - РИА Новости, 24.01.2023
Замглавы офиса Зеленского подтвердил, что подал заявление об отставке
Кирилл Тимошенко подтвердил информацию о своей отставке с поста замглавы офиса Владимира Зеленского, опубликовав фото с заявлением об уходе. РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T09:34
2023-01-24T09:34
специальная военная операция на украине
в мире
кирилл тимошенко
владимир зеленский
киев
украина
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Кирилл Тимошенко подтвердил информацию о своей отставке с поста замглавы офиса Владимира Зеленского, опубликовав фото с заявлением об уходе. Издание "Украинская правда" со ссылкой на источники ранее сообщило, что Тимошенко написал заявление об увольнении. Издание "РБК-Украина" со ссылкой на источники в офисе Зеленского писало, что Тимошенко может стать главой областной военной администрации на подконтрольной Киеву части Херсонской области. Фотографию с заявлением с просьбой уволить его с должности замглавы офиса Зеленского Тимошенко опубликовал в своем Telegram-канале. Оно было подано 23 января. "Спасибо президенту Украины Владимиру Зеленскому за доверие и возможность делать добрые дела каждый день и каждую минуту. Спасибо каждому главе областных военных администраций. Мы с вами смогли построить самую мощную команду в стране. Вы действительно круты… До встречи", - написал Тимошенко под фото. Ранее Тимошенко попадал в ряд скандалов. В октябре журналисты украинских СМИ публиковали расследование о Тимошенко и его автомобилях. Тогда сообщалось, что чиновник использует в служебных поездках внедорожник, переданный американской General Motors для гуманитарных нужд. Позднее сообщалось, что чиновник проживает в элитном поселке под Киевом, который в публикации называют "главным поселением украинских миллионеров".
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в мире, кирилл тимошенко, владимир зеленский, киев, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Кирилл Тимошенко, Владимир Зеленский, Киев, Украина
09:34 24.01.2023
 
Замглавы офиса Зеленского подтвердил, что подал заявление об отставке

Замглавы офиса Зеленского Тимошенко опубликовал фото с заявлением об отставке

© Фото : аккаунт Кирилла Тимошенко в соцсетиЗаместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко с заявлением об увольнении
Заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко с заявлением об увольнении - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© Фото : аккаунт Кирилла Тимошенко в соцсети
Заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко с заявлением об увольнении
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Кирилл Тимошенко подтвердил информацию о своей отставке с поста замглавы офиса Владимира Зеленского, опубликовав фото с заявлением об уходе.
Издание "Украинская правда" со ссылкой на источники ранее сообщило, что Тимошенко написал заявление об увольнении. Издание "РБК-Украина" со ссылкой на источники в офисе Зеленского писало, что Тимошенко может стать главой областной военной администрации на подконтрольной Киеву части Херсонской области.
Фотографию с заявлением с просьбой уволить его с должности замглавы офиса Зеленского Тимошенко опубликовал в своем Telegram-канале. Оно было подано 23 января.
"Спасибо президенту Украины Владимиру Зеленскому за доверие и возможность делать добрые дела каждый день и каждую минуту. Спасибо каждому главе областных военных администраций. Мы с вами смогли построить самую мощную команду в стране. Вы действительно круты… До встречи", - написал Тимошенко под фото.
Ранее Тимошенко попадал в ряд скандалов. В октябре журналисты украинских СМИ публиковали расследование о Тимошенко и его автомобилях. Тогда сообщалось, что чиновник использует в служебных поездках внедорожник, переданный американской General Motors для гуманитарных нужд. Позднее сообщалось, что чиновник проживает в элитном поселке под Киевом, который в публикации называют "главным поселением украинских миллионеров".
Эмблема Генпрокуратуры Украины - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
03:29
На Украине уволили замгенпрокурора Симоненко, пишут СМИ
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКирилл ТимошенкоВладимир ЗеленскийКиевУкраина
 
 
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