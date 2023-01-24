https://ria.ru/20230124/timoshenko-1846983748.html

Замглавы офиса Зеленского подтвердил, что подал заявление об отставке

Замглавы офиса Зеленского подтвердил, что подал заявление об отставке - РИА Новости, 24.01.2023

Замглавы офиса Зеленского подтвердил, что подал заявление об отставке

Кирилл Тимошенко подтвердил информацию о своей отставке с поста замглавы офиса Владимира Зеленского, опубликовав фото с заявлением об уходе. РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T09:34

2023-01-24T09:34

2023-01-24T09:34

специальная военная операция на украине

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кирилл тимошенко

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Кирилл Тимошенко подтвердил информацию о своей отставке с поста замглавы офиса Владимира Зеленского, опубликовав фото с заявлением об уходе. Издание "Украинская правда" со ссылкой на источники ранее сообщило, что Тимошенко написал заявление об увольнении. Издание "РБК-Украина" со ссылкой на источники в офисе Зеленского писало, что Тимошенко может стать главой областной военной администрации на подконтрольной Киеву части Херсонской области. Фотографию с заявлением с просьбой уволить его с должности замглавы офиса Зеленского Тимошенко опубликовал в своем Telegram-канале. Оно было подано 23 января. "Спасибо президенту Украины Владимиру Зеленскому за доверие и возможность делать добрые дела каждый день и каждую минуту. Спасибо каждому главе областных военных администраций. Мы с вами смогли построить самую мощную команду в стране. Вы действительно круты… До встречи", - написал Тимошенко под фото. Ранее Тимошенко попадал в ряд скандалов. В октябре журналисты украинских СМИ публиковали расследование о Тимошенко и его автомобилях. Тогда сообщалось, что чиновник использует в служебных поездках внедорожник, переданный американской General Motors для гуманитарных нужд. Позднее сообщалось, что чиновник проживает в элитном поселке под Киевом, который в публикации называют "главным поселением украинских миллионеров".

https://ria.ru/20230124/simonenko-1846960471.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, кирилл тимошенко, владимир зеленский, киев, украина