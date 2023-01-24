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В Железногорске ввели режим повышенной готовности из-за сбоя в работе ТЭЦ - РИА Новости, 24.01.2023
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В Железногорске ввели режим повышенной готовности из-за сбоя в работе ТЭЦ
В Железногорске ввели режим повышенной готовности из-за сбоя в работе ТЭЦ - РИА Новости, 24.01.2023
В Железногорске ввели режим повышенной готовности из-за сбоя в работе ТЭЦ
Из-за сбоя в работе ТЭЦ в городе Железногорск-Илимский на севере Иркутской области введен режим повышенной готовности, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T08:00
2023-01-24T08:00
происшествия
иркутская область
железногорск
россия
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ИРКУТСК, 24 янв - РИА Новости. Из-за сбоя в работе ТЭЦ в городе Железногорск-Илимский на севере Иркутской области введен режим повышенной готовности, сообщает пресс-служба правительства региона. В Иркутской области, куда 20 января пришел холодный фронт с морозами до минус 52 градусов по Цельсию, в городе Железногорск-Илимский произошел сбой в работе ТЭЦ-16. Причиной стал замерзший уголь, который не успевали дробить. В результате произошло снижение параметров теплоносителя. Более 950 домов и 18 соцобъектов попали в зону низкого температурного режима. "В целях исправления ситуации в работу был запущен четвертый резервный котел и увеличено количество рабочих для обслуживания котельного оборудования. На территории города ввели режим повышенной готовности", - говорится в сообщении. Отмечается, что по данным на утро 24 января, в домах и помещениях социальных объектов города становится теплее. ТЭЦ работает в штатном режиме. В пяти школах Железногорска-Илимского 24 и 25 января установлен дистанционный режим занятий - помещения успели промерзнуть и на достижение комфортной температуры требуется время. Детские сады работают в обычном графике.
https://ria.ru/20230119/khabarovsk-1845868548.html
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происшествия, иркутская область, железногорск , россия
Происшествия, Иркутская область, Железногорск , Россия
08:00 24.01.2023
 
В Железногорске ввели режим повышенной готовности из-за сбоя в работе ТЭЦ

В иркутском Железногорске ввели режим повышенной готовности из-за сбоя в работе ТЭЦ

© РИА Новости / Зорикто Догбаев / Перейти в медиабанкТЭЦ
ТЭЦ - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© РИА Новости / Зорикто Догбаев
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ТЭЦ. Архивное фото
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ИРКУТСК, 24 янв - РИА Новости. Из-за сбоя в работе ТЭЦ в городе Железногорск-Илимский на севере Иркутской области введен режим повышенной готовности, сообщает пресс-служба правительства региона.
В Иркутской области, куда 20 января пришел холодный фронт с морозами до минус 52 градусов по Цельсию, в городе Железногорск-Илимский произошел сбой в работе ТЭЦ-16. Причиной стал замерзший уголь, который не успевали дробить. В результате произошло снижение параметров теплоносителя. Более 950 домов и 18 соцобъектов попали в зону низкого температурного режима.
Хабаровск - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
19 января, 06:45
На ТЭЦ-1 в Хабаровске произошла авария
"В целях исправления ситуации в работу был запущен четвертый резервный котел и увеличено количество рабочих для обслуживания котельного оборудования. На территории города ввели режим повышенной готовности", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по данным на утро 24 января, в домах и помещениях социальных объектов города становится теплее. ТЭЦ работает в штатном режиме.
В пяти школах Железногорска-Илимского 24 и 25 января установлен дистанционный режим занятий - помещения успели промерзнуть и на достижение комфортной температуры требуется время. Детские сады работают в обычном графике.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
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