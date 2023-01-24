https://ria.ru/20230124/tets-1846971443.html

В Железногорске ввели режим повышенной готовности из-за сбоя в работе ТЭЦ

В Железногорске ввели режим повышенной готовности из-за сбоя в работе ТЭЦ - РИА Новости, 24.01.2023

В Железногорске ввели режим повышенной готовности из-за сбоя в работе ТЭЦ

Из-за сбоя в работе ТЭЦ в городе Железногорск-Илимский на севере Иркутской области введен режим повышенной готовности, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T08:00

2023-01-24T08:00

2023-01-24T08:00

происшествия

иркутская область

железногорск

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/18/1765305661_0:136:3089:1874_1920x0_80_0_0_18b30297ed10b0dbed98b44478bb0e4f.jpg

ИРКУТСК, 24 янв - РИА Новости. Из-за сбоя в работе ТЭЦ в городе Железногорск-Илимский на севере Иркутской области введен режим повышенной готовности, сообщает пресс-служба правительства региона. В Иркутской области, куда 20 января пришел холодный фронт с морозами до минус 52 градусов по Цельсию, в городе Железногорск-Илимский произошел сбой в работе ТЭЦ-16. Причиной стал замерзший уголь, который не успевали дробить. В результате произошло снижение параметров теплоносителя. Более 950 домов и 18 соцобъектов попали в зону низкого температурного режима. "В целях исправления ситуации в работу был запущен четвертый резервный котел и увеличено количество рабочих для обслуживания котельного оборудования. На территории города ввели режим повышенной готовности", - говорится в сообщении. Отмечается, что по данным на утро 24 января, в домах и помещениях социальных объектов города становится теплее. ТЭЦ работает в штатном режиме. В пяти школах Железногорска-Илимского 24 и 25 января установлен дистанционный режим занятий - помещения успели промерзнуть и на достижение комфортной температуры требуется время. Детские сады работают в обычном графике.

https://ria.ru/20230119/khabarovsk-1845868548.html

https://ria.ru/20230123/devushka-1846851043.html

иркутская область

железногорск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, иркутская область, железногорск , россия