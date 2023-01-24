https://ria.ru/20230124/tets-1846971443.html
В Железногорске ввели режим повышенной готовности из-за сбоя в работе ТЭЦ
В Железногорске ввели режим повышенной готовности из-за сбоя в работе ТЭЦ - РИА Новости, 24.01.2023
В Железногорске ввели режим повышенной готовности из-за сбоя в работе ТЭЦ
Из-за сбоя в работе ТЭЦ в городе Железногорск-Илимский на севере Иркутской области введен режим повышенной готовности, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T08:00
2023-01-24T08:00
2023-01-24T08:00
происшествия
иркутская область
железногорск
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ИРКУТСК, 24 янв - РИА Новости. Из-за сбоя в работе ТЭЦ в городе Железногорск-Илимский на севере Иркутской области введен режим повышенной готовности, сообщает пресс-служба правительства региона. В Иркутской области, куда 20 января пришел холодный фронт с морозами до минус 52 градусов по Цельсию, в городе Железногорск-Илимский произошел сбой в работе ТЭЦ-16. Причиной стал замерзший уголь, который не успевали дробить. В результате произошло снижение параметров теплоносителя. Более 950 домов и 18 соцобъектов попали в зону низкого температурного режима. "В целях исправления ситуации в работу был запущен четвертый резервный котел и увеличено количество рабочих для обслуживания котельного оборудования. На территории города ввели режим повышенной готовности", - говорится в сообщении. Отмечается, что по данным на утро 24 января, в домах и помещениях социальных объектов города становится теплее. ТЭЦ работает в штатном режиме. В пяти школах Железногорска-Илимского 24 и 25 января установлен дистанционный режим занятий - помещения успели промерзнуть и на достижение комфортной температуры требуется время. Детские сады работают в обычном графике.
https://ria.ru/20230119/khabarovsk-1845868548.html
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происшествия, иркутская область, железногорск , россия
Происшествия, Иркутская область, Железногорск , Россия
В Железногорске ввели режим повышенной готовности из-за сбоя в работе ТЭЦ
В иркутском Железногорске ввели режим повышенной готовности из-за сбоя в работе ТЭЦ
ИРКУТСК, 24 янв - РИА Новости. Из-за сбоя в работе ТЭЦ в городе Железногорск-Илимский на севере Иркутской области введен режим повышенной готовности, сообщает пресс-служба правительства региона.
В Иркутской области, куда 20 января пришел холодный фронт с морозами до минус 52 градусов по Цельсию, в городе Железногорск-Илимский произошел сбой в работе ТЭЦ-16. Причиной стал замерзший уголь, который не успевали дробить. В результате произошло снижение параметров теплоносителя. Более 950 домов и 18 соцобъектов попали в зону низкого температурного режима.
"В целях исправления ситуации в работу был запущен четвертый резервный котел и увеличено количество рабочих для обслуживания котельного оборудования. На территории города ввели режим повышенной готовности", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по данным на утро 24 января, в домах и помещениях социальных объектов города становится теплее. ТЭЦ работает в штатном режиме.
В пяти школах Железногорска-Илимского 24 и 25 января установлен дистанционный режим занятий - помещения успели промерзнуть и на достижение комфортной температуры требуется время. Детские сады работают в обычном графике.