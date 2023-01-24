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В США восхитились российским "Терминатором" - РИА Новости, 24.01.2023
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В США восхитились российским "Терминатором"
В США восхитились российским "Терминатором" - РИА Новости, 24.01.2023
В США восхитились российским "Терминатором"
Российская боевая машина поддержки танков "Терминатор" может стать новым шагом для танкостроения, пишет Forbes. ""Терминатор" представляет собой новый тип... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T11:24
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Российская боевая машина поддержки танков "Терминатор" может стать новым шагом для танкостроения, пишет Forbes. ""Терминатор" представляет собой новый тип бронемашины с несколькими видами вооружения и может стать следующим этапом в эволюции бронетанковых войск. Сообщается, что БМПТ хорошо зарекомендовали себя на Украине", — говорится в публикации. В статье отмечается, что автоматическая пушка "Терминатора" имеет дальность стрельбы в две тысячи метров и может поражать как воздушные цели (включая беспилотники), так и сухопутные. Тяжелая управляемая ракета "Атака" дальностью до шести тысяч метров выпускается в противотанковом и термобарическом вариантах для уничтожения бункеров и зданий, пишет автор. "БМПТ имеет новую динамическую защиту "Реликт", предназначенную для поражения противотанковых снарядов, а относительно небольшая башня делает ее менее уязвимой", — считает журналист. По его мнению, именно БМПТ, а не танки, может оказаться последней уцелевшей машиной на поле боя и действительно решить исход конфликта. С 24 февраля Россия проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием на десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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россия, украина, сша, в мире
Россия, Украина, США, В мире
11:24 24.01.2023 (обновлено: 12:42 24.01.2023)
 
В США восхитились российским "Терминатором"

Forbes: российский БМПТ "Терминатор" может стать новым этапом эволюции в танкостроении

© Минобороны РоссииБоевая машина поддержки танков (БМПТ) "Терминатор"
Боевая машина поддержки танков (БМПТ) Терминатор
© Минобороны России
Боевая машина поддержки танков (БМПТ) "Терминатор". Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Российская боевая машина поддержки танков "Терминатор" может стать новым шагом для танкостроения, пишет Forbes.

""Терминатор" представляет собой новый тип бронемашины с несколькими видами вооружения и может стать следующим этапом в эволюции бронетанковых войск. Сообщается, что БМПТ хорошо зарекомендовали себя на Украине", — говорится в публикации.
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19 января, 05:07Специальная военная операция на Украине
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В статье отмечается, что автоматическая пушка "Терминатора" имеет дальность стрельбы в две тысячи метров и может поражать как воздушные цели (включая беспилотники), так и сухопутные. Тяжелая управляемая ракета "Атака" дальностью до шести тысяч метров выпускается в противотанковом и термобарическом вариантах для уничтожения бункеров и зданий, пишет автор.
"БМПТ имеет новую динамическую защиту "Реликт", предназначенную для поражения противотанковых снарядов, а относительно небольшая башня делает ее менее уязвимой", — считает журналист.

По его мнению, именно БМПТ, а не танки, может оказаться последней уцелевшей машиной на поле боя и действительно решить исход конфликта.

С 24 февраля Россия проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием на десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Скорострельная, маневренная – экипаж об особенности работы на БМПТ Терминатор - РИА Новости, 1920, 05.01.2023
5 января, 16:45Специальная военная операция на Украине
Командир "Терминаторов" рассказал об особенностях работы в Донбассе
 
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