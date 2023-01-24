11:24 24.01.2023 (обновлено: 12:42 24.01.2023)
В США восхитились российским "Терминатором"
Forbes: российский БМПТ "Терминатор" может стать новым этапом эволюции в танкостроении
© Минобороны РоссииБоевая машина поддержки танков (БМПТ) "Терминатор"
© Минобороны России
Боевая машина поддержки танков (БМПТ) "Терминатор". Архивное фото
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Российская боевая машина поддержки танков "Терминатор" может стать новым шагом для танкостроения, пишет Forbes.
""Терминатор" представляет собой новый тип бронемашины с несколькими видами вооружения и может стать следующим этапом в эволюции бронетанковых войск. Сообщается, что БМПТ хорошо зарекомендовали себя на Украине", — говорится в публикации.
""Терминатор" представляет собой новый тип бронемашины с несколькими видами вооружения и может стать следующим этапом в эволюции бронетанковых войск. Сообщается, что БМПТ хорошо зарекомендовали себя на Украине", — говорится в публикации.
В статье отмечается, что автоматическая пушка "Терминатора" имеет дальность стрельбы в две тысячи метров и может поражать как воздушные цели (включая беспилотники), так и сухопутные. Тяжелая управляемая ракета "Атака" дальностью до шести тысяч метров выпускается в противотанковом и термобарическом вариантах для уничтожения бункеров и зданий, пишет автор.
"БМПТ имеет новую динамическую защиту "Реликт", предназначенную для поражения противотанковых снарядов, а относительно небольшая башня делает ее менее уязвимой", — считает журналист.
По его мнению, именно БМПТ, а не танки, может оказаться последней уцелевшей машиной на поле боя и действительно решить исход конфликта.
С 24 февраля Россия проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием на десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
По его мнению, именно БМПТ, а не танки, может оказаться последней уцелевшей машиной на поле боя и действительно решить исход конфликта.
С 24 февраля Россия проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием на десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>