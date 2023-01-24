https://ria.ru/20230124/terminator-1847014396.html

В США восхитились российским "Терминатором"

В США восхитились российским "Терминатором" - РИА Новости, 24.01.2023

В США восхитились российским "Терминатором"

Российская боевая машина поддержки танков "Терминатор" может стать новым шагом для танкостроения, пишет Forbes. ""Терминатор" представляет собой новый тип... РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T11:24

2023-01-24T11:24

2023-01-24T12:42

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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Российская боевая машина поддержки танков "Терминатор" может стать новым шагом для танкостроения, пишет Forbes. ""Терминатор" представляет собой новый тип бронемашины с несколькими видами вооружения и может стать следующим этапом в эволюции бронетанковых войск. Сообщается, что БМПТ хорошо зарекомендовали себя на Украине", — говорится в публикации. В статье отмечается, что автоматическая пушка "Терминатора" имеет дальность стрельбы в две тысячи метров и может поражать как воздушные цели (включая беспилотники), так и сухопутные. Тяжелая управляемая ракета "Атака" дальностью до шести тысяч метров выпускается в противотанковом и термобарическом вариантах для уничтожения бункеров и зданий, пишет автор. "БМПТ имеет новую динамическую защиту "Реликт", предназначенную для поражения противотанковых снарядов, а относительно небольшая башня делает ее менее уязвимой", — считает журналист. По его мнению, именно БМПТ, а не танки, может оказаться последней уцелевшей машиной на поле боя и действительно решить исход конфликта. С 24 февраля Россия проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием на десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230119/bmp-1845865685.html

https://ria.ru/20230105/rabota-1843168921.html

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россия, украина, сша, в мире