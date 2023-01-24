https://ria.ru/20230124/terminator-1846995464.html
Минобороны показало, как российский танк уничтожил украинский
Минобороны показало, как российский танк уничтожил украинский - РИА Новости, 24.01.2023
Минобороны показало, как российский танк уничтожил украинский
Минобороны показало видео поражения украинского танка российским при огневой поддержке боевой машины (БМПТ) "Терминатор". РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T10:21
2023-01-24T10:21
2023-01-24T12:11
специальная военная операция на украине
безопасность
технологии
россия
вооруженные силы украины
украина
вооруженные силы рф
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Минобороны показало видео поражения украинского танка российским при огневой поддержке боевой машины (БМПТ) "Терминатор".Позицию бронетехники ВСУ в лесном массиве удалось выявить при помощи беспилотников, российские военнослужащие обошли противника с фланга.На опубликованных кадрах показано, как танк ВС России открыл огонь, параллельно с ним БМПТ начала бить по украинским позициям из 33-миллиметровых пушек.Затем показана съемка места боестолкновения с беспилотника. Видно, как украинский танкист покидает подбитую машину.В результате боя БМП и танк ВСУ были уничтожены, экипажи противника бежали.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20230124/terminator-1847014396.html
https://ria.ru/20230105/rabota-1843168921.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Поражение танка ВСУ при поддержке боевой машины "Терминатор"
Минобороны показало видео поражения российским танком украинского при огневой поддержке боевой машины "Терминатор".
2023-01-24T10:21
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PT3M02S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Технологии, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина, Вооруженные силы РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР
10:21 24.01.2023 (обновлено: 12:11 24.01.2023)
Минобороны показало, как российский танк уничтожил украинский
Минобороны: танк ВС России под прикрытием БМПТ "Терминатор" уничтожил позицию техники ВСУ