https://ria.ru/20230124/terminator-1846995464.html

Минобороны показало, как российский танк уничтожил украинский

Минобороны показало, как российский танк уничтожил украинский - РИА Новости, 24.01.2023

Минобороны показало, как российский танк уничтожил украинский

Минобороны показало видео поражения украинского танка российским при огневой поддержке боевой машины (БМПТ) "Терминатор". РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T10:21

2023-01-24T10:21

2023-01-24T12:11

специальная военная операция на украине

безопасность

технологии

россия

вооруженные силы украины

украина

вооруженные силы рф

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Минобороны показало видео поражения украинского танка российским при огневой поддержке боевой машины (БМПТ) "Терминатор".Позицию бронетехники ВСУ в лесном массиве удалось выявить при помощи беспилотников, российские военнослужащие обошли противника с фланга.На опубликованных кадрах показано, как танк ВС России открыл огонь, параллельно с ним БМПТ начала бить по украинским позициям из 33-миллиметровых пушек.Затем показана съемка места боестолкновения с беспилотника. Видно, как украинский танкист покидает подбитую машину.В результате боя БМП и танк ВСУ были уничтожены, экипажи противника бежали.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20230124/terminator-1847014396.html

https://ria.ru/20230105/rabota-1843168921.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Поражение танка ВСУ при поддержке боевой машины "Терминатор" Минобороны показало видео поражения российским танком украинского при огневой поддержке боевой машины "Терминатор". 2023-01-24T10:21 true PT3M02S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, технологии, россия, вооруженные силы украины, украина, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр