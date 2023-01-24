https://ria.ru/20230124/teatr-1846970238.html

В Новосибирске задержали бывшего директора театра "Красный факел"

В Новосибирске задержали бывшего директора театра "Красный факел" - РИА Новости, 24.01.2023

В Новосибирске задержали бывшего директора театра "Красный факел"

Бывший директор новосибирского драматического театра "Красный факел" задержан по подозрению в растрате в особо крупном размере, сообщает во вторник прокуратура... РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T07:45

2023-01-24T07:45

2023-01-24T07:45

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федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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НОВОСИБИРСК, 24 янв – РИА Новости. Бывший директор новосибирского драматического театра "Красный факел" задержан по подозрению в растрате в особо крупном размере, сообщает во вторник прокуратура Новосибирской области. "При взаимодействии прокуратуры, ФСБ и МВД России по Новосибирской области 23 января 2023 возбуждено уголовное дело в отношении бывшего директора драматического театра "Красный факел", - говорится в сообщении. В надзорном ведомстве уточнили, что бывший директор театра подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ (растрата денежных средств в особо крупном размере). По данным прокуратуры, речь идет о растрате свыше 1,8 миллиона рублей. В надзорном ведомстве на называют имя подозреваемого, однако известно, что театр "Красный факел" в течение 23 лет возглавлял Александр Кулябин. Он был уволен с поста 23 декабря 2022 года.

https://ria.ru/20230124/rastlenie-1846966067.html

https://ria.ru/20230121/politsiya-1846500224.html

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