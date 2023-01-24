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В Новосибирске задержали бывшего директора театра "Красный факел" - РИА Новости, 24.01.2023
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Культура
https://ria.ru/20230124/teatr-1846970238.html
В Новосибирске задержали бывшего директора театра "Красный факел"
В Новосибирске задержали бывшего директора театра "Красный факел" - РИА Новости, 24.01.2023
В Новосибирске задержали бывшего директора театра "Красный факел"
Бывший директор новосибирского драматического театра "Красный факел" задержан по подозрению в растрате в особо крупном размере, сообщает во вторник прокуратура... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T07:45
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культура
происшествия
новосибирская область
россия
новосибирск
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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НОВОСИБИРСК, 24 янв – РИА Новости. Бывший директор новосибирского драматического театра "Красный факел" задержан по подозрению в растрате в особо крупном размере, сообщает во вторник прокуратура Новосибирской области. "При взаимодействии прокуратуры, ФСБ и МВД России по Новосибирской области 23 января 2023 возбуждено уголовное дело в отношении бывшего директора драматического театра "Красный факел", - говорится в сообщении. В надзорном ведомстве уточнили, что бывший директор театра подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ (растрата денежных средств в особо крупном размере). По данным прокуратуры, речь идет о растрате свыше 1,8 миллиона рублей. В надзорном ведомстве на называют имя подозреваемого, однако известно, что театр "Красный факел" в течение 23 лет возглавлял Александр Кулябин. Он был уволен с поста 23 декабря 2022 года.
https://ria.ru/20230124/rastlenie-1846966067.html
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происшествия, новосибирская область, россия, новосибирск, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Культура, Происшествия, Новосибирская область, Россия, Новосибирск, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
07:45 24.01.2023
 
В Новосибирске задержали бывшего директора театра "Красный факел"

В Новосибирске задержали бывшего директора театра "Красный факел" по подозрению в растрате

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в медиабанкСотрудник полиции во время заполнения документов
Сотрудник полиции во время заполнения документов - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудник полиции во время заполнения документов. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 24 янв – РИА Новости. Бывший директор новосибирского драматического театра "Красный факел" задержан по подозрению в растрате в особо крупном размере, сообщает во вторник прокуратура Новосибирской области.
"При взаимодействии прокуратуры, ФСБ и МВД России по Новосибирской области 23 января 2023 возбуждено уголовное дело в отношении бывшего директора драматического театра "Красный факел", - говорится в сообщении.
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В надзорном ведомстве уточнили, что бывший директор театра подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ (растрата денежных средств в особо крупном размере). По данным прокуратуры, речь идет о растрате свыше 1,8 миллиона рублей.
"По месту жительства подозреваемого проведены обыски, он задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. Расследование уголовного дела находится под контролем прокуратуры области", - сообщили в прокуратуре.
В надзорном ведомстве на называют имя подозреваемого, однако известно, что театр "Красный факел" в течение 23 лет возглавлял Александр Кулябин. Он был уволен с поста 23 декабря 2022 года.
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